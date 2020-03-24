Власти Китая с 8 апреля начнут выпускать людей из Уханя. Карантин вокруг него ослабят

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Официальные лица правительства Китая объявили, что запрет на передвижение в Ухане - городе, наиболее пострадавшем от эпидемии коронавируса - будет частично снят 8 апреля.

Тем людям, у кого в мобильном телефонном приложении AliPay, отслеживающем состояние здоровья, высвечивается "зеленый" код, будет разрешено выехать из Уханя, пообещали региональные власти.

Китайское правительство широко использует AliPay не только для расчета вероятности заражения хозяина смартфона - приложение также передает в полицию информацию о местонахождении гражданина.

Кроме того, начиная со среды, 25 марта, ослабляется режим карантина в провинции Хубэй, где находится город Ухань.

В декабре с Уханя, где на рынке продавалось мясо диких животных, и началась вспышка новой болезни, превратившаяся в глобальную пандемию.

За прошедшие сутки в Китае зарегистрировано 78 новых случаев заражения Covid-19 и семь смертей от вируса.

Власти КНР относят новые случаи передачи вируса на счет приезжающих из-за границы носителей: все прибывающие из-за рубежа в обязательном порядке помещаются под двухнедельный карантин, нарушение которого может повлечь уголовную ответственность.

В США за последние сутки произошел резкий скачок выявленных случаев коронавируса - почти 2,5 тысячи за сутки. По данным портала Worldometers, 29 человек, скончались.