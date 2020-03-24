Число заболевших коронавирусом в России приблизилось к 500

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В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заболевания коронавирусом, таким образом общее число заболевших в стране составило 495 человек. По данным оперативного штаба, все заболевшие выезжали за границу.

Из 57 новых случаев 28 зарегистрированы в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным попросил его принять жесткие меры для того, чтобы остановить распространение вируса.

Собянин также отметил, что состояние двух заболевших в Москве оценивается как тяжелое, еще восьми - как средней тяжести.

Ранее источники Би-би-си в мэрии и департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что столицу будут массово проверять на коронавирусную инфекцию. По их данным, до конца следующей недели в Москве будут проводить по 10 тысяч тестов в сутки.

Для этого в городе откроют девять новых лабораторий для тестирования. Об этих планах мэр Москвы Сергей Собянин рассказал еще 20 марта.

Накануне Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили о новых мерах борьбы с коронавирусом, согласно которым пожилые жители Москвы и Подмосковья должны будут с 26 марта по 14 апреля соблюдать режим самоизоляции.

За соблюдение режима власти пообещали выплатить деньги: москвичам - по четыре тысячи рублей (две тысячи до начала режима, две - после, в случае его соблюдения), жителям Подмосковья - по три тысячи (полторы - до 26 марта, остальные - по истечении срока самоизоляции).