Олимпийские игры в Токио перенесены из-за пандемии коронавируса
Летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были начаться 24 июля, перенесены на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, подтвердил Международный олимпийский комитет.
Ранее о переносе олимпиады МОК попросил премьер-министр Японии Синдзо Абе. Он заявил, что Токио проведет Олимпийские и Паралимпийские игры в знак победы над коронавирусом.
"Я предложил перенести Игры на год, и президент [МОК] Томас Бах согласился на 100%", - сказал он.
"Это позволит спортсменам соревноваться в наилучших условиях, и Игры будут безопасными для зрителей", - сказал японский премьер.
Ранее несколько стран заявили, что их спортсмены не поедут на летнюю Олимпиаду, если она пройдет в этом году.
Как отмечает спортивный корреспондент Би-би-си Алекс Кэпстик, Олимпийские игры переносятся первый раз в истории. Олимпиады ранее отменяли из-за войны, но никогда не откладывали, отмечает он.
"Сейчас организаторы говорят, что хотят провести Игры летом 2021 года. Чтобы сделать это, нужно преодолеть огромные логистические трудности - перенести Игры очень непросто. Будет ли такой задержки достаточно? На нынешнем этапе это неизвестно", - говорит наш корреспондент.
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