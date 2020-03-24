Вспышка коронавируса: Олимпиаду могут перенести, в Германии выросло число заболевших

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Число людей, заболевших коронавирусом в странах Запада, продолжает расти. Среди лидеров по выявленным случаям и умершим остаются Испания, Германия и Италия.

По последним данным, во всем мире Covid-19 заболели почти 390 тыс. человек, умерли более 16 тыс., более 100 тыс. выздоровели.

Как сообщает немецкий Институт имени Роберта Коха, в ФРГ число заболевших Covid-19 составляет более 27,4 тысяч (институт Джона Хопкинса сообщает о почти 30 тыс. случаев). За последние сутки эта цифра увеличилась на 4,8 тыс., однако новая статистика может учитывать данные за прошедшие выходные. Больше всего новых пацентов - в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

По данным американского института Джона Хопкинса, в Италии зарегистрировано почти 64 тыс. случаев заболевания, более 6 тыс. человек умерли. Однако глава итальянского департамента гражданской обороны Анджело Борелли заявил, что реальное количество заразившихся может составлять около 600 тыс. человек.

При этом появляются первые признаки, что вспышка Covid-19 в Италии, возможно, идет на спад: темпы роста числа заболевших и умерших замедлились. "Через несколько часов мы поймем, действительно ли кривая роста начала выпрямляться", - сказал Борелли газете La Repubblica.

В Испании большинство заболевших - в столице Мадриде и трех других районах на севере страны. Всего здесь зарегистрировано более 35 тыс. случаев заболевания и более 2,3 тыс. умерших.

Олимпиаду перенесут?

Тем временем, по данным Би-би-си, решение о переносе летних Олимпийских игр 2020 года в Токио может быть принято уже сегодня.

Официальный представитель Международного олимпийского комитета заявил: "МОК обсуждает с японским правительством, организационным комитетом Игр Токио-2020 и Исполнительным комитетом МОК различные сценарии, в том числе перенос Игр. Позднее мы предоставим всю информацию".

Несмотря на все более быстрое распространение пандемии коронавируса, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус считает, что на этот темп еще возможно повлиять. Для этого необходимо увеличить темпы тестирования и улучшить стратегию по выявлению людей, которые контактировали с заразившимися.

Чтобы повлиять на темпы распространения коронавируса, некоторые страны ввели жесткий карантин. В понедельник к их числу присоединилась Британия, где установлены существенные ограничения на передвижение людей.

Ограничения в Британии

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что отныне британцы обязаны находиться дома, выходя на улицу только в случае крайней необходимости: чтобы купить продукты и товары первой необходимости, или обратиться за медицинской помощью. Кроме того, жители страны могут один раз в день заняться физическими упражнениями на открытом воздухе.

На работу должны ездить только сотрудники организаций и компаний, признанных жизненно необходимыми для страны.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Столица Британии опустела

Несмотря на существующие ограничения по передвижению в Европе, страны продолжают помогать друг другу для оказания медицинской помощи. Тяжело больных пациентов из провинции Эльзас во Франции переводят в больницы соседних городов в Швейцарии и Германии, которые пока могут их принять.

Такую инициативу поддержали многие политики, но нашлись и оппоненты, которые считают, что, по прогнозам, вскоре увеличится количество зараженных в этих странах, и тогда их будет негде лечить.

Власти Таиланда, где уже сотни зараженных, вводят в стране чрезвычайное положение. Премьер-министр Прают Чан-Оча заявил, что оно начнет действовать с четверга и продлится месяц. Это дает правительству дополнительные полномочия.

В Индонезии за прошедшие сутки было выявлено наибольшее число заболевших после появления коронавируса в стране - 107 новых случаев. Всего в стране заболели 686 человек, умерли 55, сообщили власти.

Правообладатель иллюстрации Barcroft Media Image caption В Индонезии в публичных местах появились умывальники

Президент США Дональд Трамп заявил, что он надеется открыть экономику страны в течение нескольких недель, а не месяцев. Его заявление прозвучало на фоне продолжающегося роста летальных случаев от заражения коронавирусом среди американцев.

Трамп ранее говорил о негативном воздействии пандемии на американскую экономику. Во время пресс-конференции в Белом доме он не стал отвечать утвердительно на вопрос о том, будет ли он прислушиваться к совету медиков о продолжении карантина, если это скажется на экономике страны. "Посмотрим, что произойдет", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Таиланде закрываются многие рестораны и кафе

Коронавирусом заразились бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари и его супруга Ээва. Его представители сообщили, что он чувствует себя хорошо. Бывшему лидеру - 82 года. Он возглавлял Финляндию в 1990-х годах. Ахтисаари получил Нобелевскую премию мира за "усилия в разрешении международных конфликтов".

Турция ввела ограничения по времени работы продовольственных магазинов. Теперь они смогут работать с 9 утра до 9 вечера. Также власти ограничили количество покупателей. которые смогут там находиться одновременно - не более одного покупателя на 10 кв. м.

Правительство страны уже закрыло школы, кафе, бары, запретило проведение массовых молитв и отложило проведение спортивных состязаний. Кроме того, приостановлено авиасообщение со многими странами. По состоянию на понедельник в стране было выявлено 1529 случаев заражения коронавирусом, 293 человека умерли.