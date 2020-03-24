В Италии простились со священником, отдавшим респиратор молодому пациенту

Правообладатель иллюстрации Oratorio Casnigo

В больнице итальянского города Ловере в провинции Бергамо от коронавируса умер 72-летний сященник Джузеппе Берарделли, который отдал свой респиратор незнакомому молодому пациенту.

Джузеппе Бераделли был настоятелем церкви в городке Казниго.

Его прихожане вспоминают, что даже после вспышки коронавируса в их регионе он не перестал оказывать помощь всем страждущим.

Тогда община купила ему респиратор - более надежный, чем обычная марлевая повязка.

Однако, как рассказали в больнице города Ловере, попав туда, Берарделли отказался его надевать в пользу молодого человека, который лежал в том же отделении.

Жители Казниго аплодировали из окон и с балконов, когда гроб с телом пастора везли на городское кладбище. Церемонии прощания и похорон не было в связи с действующим в Италии запретом на массовые мероприятия.

В стране действуют жесткие правила карантина. Жители, не занятые в ключевых сферах, могут покидать дома только, чтобы купить продукты и медикаменты.

Во вторник папа римский Франциск отслужил молебен по умершим врачам и священникам, которые, по словам понтифика, являют собой пример героизма в служении больным.

По меньшей мере 50 священников в Италии стали жертвами Covid-19.

Ситуация в Италии и в мире

Правообладатель иллюстрации PIERO CRUCIATTI Image caption На похоронах в Италии присутствуют только гробовщики и иногда священник

Общее число смертей в Италии превысило статистику всех других стран, на данный момент там умерли почти 6100 человек. Больше всего от эпидемии пострадали северные районы страны, в частности, регион Ломбардия.

Более 160 стран столкнулись с коронавирусом, который унес уже более 16 тысяч жизней по всему миру. Covid-19 подтвержден почти у 400 тысяч человек.

На данном этапе эпицентром эпидемии является Еропа. Власти Китая, откуда началось распространение Covid-19, заявляют, что взяли ситуацию под контроль и ослабляют условия карантина в наиболее пострадавших районах.

В Испании за последние сутки зарегистрировано 514 смертей. Это самый высокий суточный показатель в этой стране с начала эпидемии.

Общее число умерших от Covid-19 в Испании составляет уже почти 2700; заболели почти 40 тысяч, в том числе почти 4,5 тысячи медицинских работников.

Резкий рост зараженных зафиксирован в Германии - уже более 30 тысяч случаев по всей стране, большинство в федеральной земле Баден-Вюртемберг.