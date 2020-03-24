В Италии простились со священником, отдавшим респиратор молодому пациенту
В больнице итальянского города Ловере в провинции Бергамо от коронавируса умер 72-летний сященник Джузеппе Берарделли, который отдал свой респиратор незнакомому молодому пациенту.
Джузеппе Бераделли был настоятелем церкви в городке Казниго.
Его прихожане вспоминают, что даже после вспышки коронавируса в их регионе он не перестал оказывать помощь всем страждущим.
Тогда община купила ему респиратор - более надежный, чем обычная марлевая повязка.
Однако, как рассказали в больнице города Ловере, попав туда, Берарделли отказался его надевать в пользу молодого человека, который лежал в том же отделении.
Жители Казниго аплодировали из окон и с балконов, когда гроб с телом пастора везли на городское кладбище. Церемонии прощания и похорон не было в связи с действующим в Италии запретом на массовые мероприятия.
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В стране действуют жесткие правила карантина. Жители, не занятые в ключевых сферах, могут покидать дома только, чтобы купить продукты и медикаменты.
Во вторник папа римский Франциск отслужил молебен по умершим врачам и священникам, которые, по словам понтифика, являют собой пример героизма в служении больным.
По меньшей мере 50 священников в Италии стали жертвами Covid-19.
Ситуация в Италии и в мире
Общее число смертей в Италии превысило статистику всех других стран, на данный момент там умерли почти 6100 человек. Больше всего от эпидемии пострадали северные районы страны, в частности, регион Ломбардия.
Более 160 стран столкнулись с коронавирусом, который унес уже более 16 тысяч жизней по всему миру. Covid-19 подтвержден почти у 400 тысяч человек.
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На данном этапе эпицентром эпидемии является Еропа. Власти Китая, откуда началось распространение Covid-19, заявляют, что взяли ситуацию под контроль и ослабляют условия карантина в наиболее пострадавших районах.
В Испании за последние сутки зарегистрировано 514 смертей. Это самый высокий суточный показатель в этой стране с начала эпидемии.
Общее число умерших от Covid-19 в Испании составляет уже почти 2700; заболели почти 40 тысяч, в том числе почти 4,5 тысячи медицинских работников.
Резкий рост зараженных зафиксирован в Германии - уже более 30 тысяч случаев по всей стране, большинство в федеральной земле Баден-Вюртемберг.