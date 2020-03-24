Как победить коронавирус: пять эффективных стратегий

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Коронавирусом инфицированы более 350 тысяч человек по всему миру

Коронавирус распространился по всему миру и посеял вселенскую панику: каждый день обновляются сводки о тысячах новых случаев заражения и сотнях смертей.

Многие города - а подчас и целые страны - находятся на карантине; отменены авиарейсы, важные события международного масштаба, спортивные мероприятия и музыкальные фестивали.

Европа в последние недели стала новым эпицентром инфекции, тогда как в других частях света - Латинской Америке, в США и на Ближнем Востоке - также день ото дня растет число заболевших.

Тем не менее некоторым странам удалось побороть распространение этого вируса, который по состоянию на 23 марта уже убил 15 тысяч человек и инфицировал 340 тысяч по всему миру.

Некоторые азиатские страны, несмотря на географическую близость к Китаю, где возник новый вирус, успешно сдержали развитие эпидемии Covid-19.

"Есть страны, которые сумели принять меры для сдерживания эпидемии, и на мой взгляд, мы должны брать с них пример", - полагает эпидемиолог Толберт Ньенсва, профессор университета Джона Хопкинса в интервью Би-би-си.

"Я не говорю только о Китае, где количество случаев этого заболевания резко снизилось после того, как они ввели очень жесткие карантинные меры, которые, возможно, в более демократических странах было бы трудно применить. Некоторые другие страны выработали собственные меры, которые все так же эффективны", - говорит профессор.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Япония в надежде провести Олимпиаду в этом году сумела сдержать быстрое распространение вируса

Соседний с Китаем Тайвань, к примеру, с населением в 23,6 млн человек сообщает лишь о 215 случаях заражения коронавирусом с двумя летальными исходами.

Гонконг с населением в 7,5 миллионов человек имеет сухопутную границу с КНР, однако там за два месяца подтверждено лишь 155 случаев заражения и четыре летальных исхода, хотя в последнюю неделю количество заболевших снова стало расти и были введены новые меры борьбы.

В находящейся неподалеку Японии (120 млн человек) зарегистрировано 1 100 инфицированных, тогда как Южная Корея сообщает о 9 тысячах пациентов с таким диагнозом, хотя скорость распространения инфекции, как и количество смертей, тут уменьшились в последние недели.

Как полагает профессор Ньенсва, эти страны успешно подавили расптространение коронавируса именно потому, что они действовали быстро и применили новые методы борьбы.

Каковы же самые эффективные стратегии?

1. Тестируй, тестируй и снова тестируй!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тестирование - это первый шаг в борьбе с инфекцией

Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ), а также консультирующие Би-би-си эксперты согласны, что ранняя диагностика является основным фактором в сдерживании распространения вируса.

"Трудно понять реальные масштабы воздействия этого вируса или же принять соответствующие меры, если ты не знаешь, сколько людей инфицировано", - говорит Ньенсва.

С ним согласна эпидемиолог из Университета Темпл в США, профессор Крис Джонсон.

Она полагает, что именно это помогло серьезным образом сдержать заражение: у тех стран, которые полагались на тестирование, случаи заражения пошли вниз, тогда как в тех странах, где это не стало приоритетом, заболеваемость новым коронавирусом резко возросла.

"Власти Южной Кореи тестировали порядка 10 тысяч человек каждый день, то есть это означает, что за два дня они протестировали больше людей, чем Соединенные Штаты сделали за месяц", - сказала профессор Джонсон в интервью Би-би-си.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус отмечает, что тестирование каждого, у кого есть симптомы коронавируса - ключ к подавлению пандемии.

"У нас простой совет ко всем странам - тестируйте, тестируйте, тестируйте, - сказал он на недавней пресс-конференции. - Все страны должны иметь возможность тестировать все подозрительные случаи - они не могут бороться с этой пандемией с закрытыми глазами".

Он также высказался против того, чтобы анализы брались только у людей с сильно выраженными симптомами: такие данные будут недостаточными для обретения полной статистики. Помимо этого, в подобном случае люди с неярко выраженными симптомами или течением болезни в легкой форме будут продолжать распространять вирус.