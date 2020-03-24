Все на борьбу с коронавирусом: как мобилизовались Tesla, Amazon, Dior и другие гиганты бизнеса

Правообладатель иллюстрации LVMH Image caption На фабрике Christian Dior с этой недели начали выпускать дезинфицирующие гели для рук

Вместо автомобилей аппараты искусственной вентиляции легких, вместо духов и виски - гели для дезинфекции рук - крупный бизнес по всему миру хочет внести свой вклад в борьбу с пандемией Covid-19.

С ростом пандемии коронавируса крупные корпорации приостановили работу заводов в США, Европе и Азии, но несмотря на это обещают использовать производственные мощности под жизненно важное и дефицитное оборудование для лечения заболевших коронавирусом - прежде всего, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

С понедельника один из автомобильных заводов Fiat в Китае начал переоборудование для перехода на выпуск медицинских масок. Как написал босс компании Майк Мэнли, производство должно начаться в ближайшие недели.

Билл Гейтс и владелец Amazon Джефф Безос вступили в альянс: фонд основателя Microsoft финансирует исследовательскую группу Seattle Coronavirus Assessment Network (SCAN) в Сиэтле, а подразделение Amazon Care обеспечивает доставку наборов для быстрого тестирования на Covid-19. Эти тесты, основанные на мазках из носа, нужны для изучения путей распространения коронавируса в округе Кинг в штате Вашингтон - одного из центров вспышки в Америке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Fiat, General Motors, Ford, Tesla, а также Amazon и Microsoft спешат внести свой вклад в борьбу с Covid-19.

Президент США Дональд Трамп похвалил корпорацию Илона Маска и другие компании в твите два дня назад: "Ford, General Motors и Tesla получили зеленый свет на изготовление вентиляторов и других металлических изделий, КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ! Давайте, автомобильные боссы, посмотрим, как вы справитесь?". Американская администрация ускорила процесс сертификации для производства медицинского оборудования.

Перечисленные Трампом гиганты действительно предложили участвовать в выпуске ИВЛ, и к ним также присоединились японский Nissan и британские инженеры из Formula 1.

Однако действующие производители аппаратов ИВЛ говорят, что это очень специфическое оборудование и на овладение ноу-хау требуется время. "Это крайне чувствительные машины, и что касается деталей, и электронной начинки, - говорил в интервью изданию Wired Йенс Халлек, руководитель Hamilton Medical, производителя этих крайне важных для лечения тяжелой пневмонии аппаратов.

Источник, ранее служивший в Пентагоне, сказал газете Washington Post, что автомобильным и аэрокосмическим заводам может понадобиться больше года, чтобы перестроить производство под аппараты ИВЛ.

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск пока что просто закупил 1255 аппаратов в Китае и оплатил транспортировку в Лос-Анджелес.

В Китае образовался избыток, пояснил Маск в "Твиттере", поблагодарив таможенные службы Китая и США за то, чтобы пропустили партию без задержек.

Санитайзер от Кристиана Диора

Парфюмерные дома, винокурни и вискокурни для противостояния вирусу сменили тип выпускаемой жидкой продукции: вместо духов и алкогольных напитков - гели и жидкости для дезинфекции.

Гелем для рук занялась дочерняя фирма Christian Dior - LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. Три фабрики во Франции, где обычно делают духи марок Dior, Givenchy и Guerlain, пустили в дело имевшиеся запасы сырья - этилового спирта, очищенной воды и глицерина. Тысячи флаконов с санитайзером для рук уже отправлены в парижские больницы.

Увы, этот гель выпускается неароматизированным, сообщила Wall Street Journal.

Французская корпорация Pernod Ricard, владеющая винными и коньячными заводами по всему миру (включая ереванский), брендами виски, ликеров и водки и рома, начала выпуск обеззараживающих гелей на своих американских заводах в Кентукки, Западной Вирджинии и Техасе.

Подразделения, выпускавшие водку Absolut, посылают сырье со складов на другие фабрики, где также делают гели.

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Формула 1 в деле

Инженерные "конюшни", которые разрабатывают кары для гонок Formula 1, заявили, что ищут пути в ближайшие дни начать выпуск медицинских материалов и приборов. На участие подписались дизайнеры, конструкторы и технические команды.

Nissan, McLaren и аэрокосмическая компания Meggitt решили разработать свой аппарат для вентиляции легких. "Мы полностью сфокусированы на этом проекте, осознавая, что времени мало, а масштаб задачи огромен", - говорится в заявлении McLaren.

Индийская корпорация Mahindra Group также переводит свои заводы и фабрики на производство аппаратов ИВЛ, сообщил владелец и основатель группы миллиардер Ананд Махиндра.

Его конгломерат - мировой лидер по выпуску сельскохозяйственных тракторов и самый большой в Индии производитель электромобилей (во всяком случае, так утверждает сайт корпорации).