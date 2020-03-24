Улицы многих городов опустели из-за коронавируса. И это выглядит пугающе

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Большинство мировых столиц, крупных городов и целых стран закрыты на карантин в связи с распространением эпидемии коронавируса, так или иначе затронувшей 182 страны мира.

В некоторых местах карантин действует уже более более недели и даже больше, а где-то к нему только начинают привыкать, как, например, в Лондоне.

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В Британии пошла первая неделя жесткого карантина. Начиная с вечера понедельника выходить из дома разрешено, только чтобы купить продукты, посетить врача или для поездок на работу, которая признана жизненно необходимой.

Выйти просто на прогулку с целью физической нагрузки можно лишь раз в день и исключитеьно в одиночку или с близким родственником.

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Опустевшая Чаринг-Кросс-роуд - одна из главных артерий Лондона - видна из окна дабл-деккера. Лондонцев призывают не выезжать без надобности даже на собственных автомобилях, хотя мэр Лондона отменил на время карантина плату за въезд в центр.

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Памятник поэту из Вероны Берто Барбарани остался в одиночестве на одной из главных площадей своего родного города. Карантин в охваченной эпидемией Италии длится больше недели.

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Париж, как и вся Франция, на карантине уже шестой день: за появление на улице без уважительной причины человеку может грозит штраф до 135 евро.

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К сожалению, это не сиеста. Это коронавирус добрался до Памплоны на севере Испании - страны, отчаянно сражающейся с эпидемией, унесшей жизни более 2,5 тыс. человек.

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В столице Бельгии Брюсселе нарушителей карантина выявляют с помощью дронов.

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Опустела Кёнигштрассе в Штутгарте, где власти также усилили меры по борьбе с новой инфекцией.

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Власти Голландии призвали сограждан следовать советам Национального института здравоохранения и окружающей среды и сидеть дома. Даже невзирая на хорошую погоду, которая во вторник порадовала жителей Роттердама.

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В Москве карантин действует для людей старше 65 лет и тех, у кого проблемы со здоровьем, но многие москвичи так или иначе предпочитают оставаться дома. Самыми активными остаются сотрудники служб доставки.

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С понедельника никого не видно на улицах Афин, после того, как власти Греции ввели ограничения на передвижения.

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В Грузии пока зарегистрировано менее 100 случаев коронавируса, но 21 марта страна ввела профилактические карантинные меры сроком на месяц.

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Двухнедельный запрет на все передвижения, кроме жизненно необходимых, действует и на палестинских территориях, в Рамалле.

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Спрос на уличную еду в Бангкоке резко упал.

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В центре столицы Казахстана Нур-Султане проводится регулярная дезинфекция улиц.

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В Ливане пока всего 277 подтвержденных случаев заболевания Covid-19, но власти, опасаясь распространения инфекции, ввели с минувших выходных жесткий карантин.

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