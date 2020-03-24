Кальян не курить, на дискотеки не ходить. Россия ужесточает меры против коронавируса

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Российский оперативный штаб по коронавирусу предложил новые меры по борьбе с распространением инфекции. В частности, губернаторов просят запретить курить кальян в кафе и ходить на танцы. Ранее во вторник более серьезно к угрозе коронавируса предложил относиться столичный мэр Сергей Собянин.

Вот некоторые пункты из перечня поручений по итогам заседания оперативного штаба:

власти регионов России должны "приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений";

регионы также из-за коронавируса должны запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе;

МИД уже во вторник должен представить информацию о странах, которые в ближайшее время планируют ограничить воздушные перевозки;

Минтранс должен решить, нужно ли привлекать министерство обороны и МЧС для вывоза россиян из стран с "неблагоприятной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции";

кроме того, штаб рекомендует приостановить работу санаториев

Роспотребнадзор проработает возможность использования санаториев для изоляции и лечения больных коронавирусом.

Минкульт России два дня назад уже выпускал рекомендацию о закрытии кинотеатров. Участники рынка говорили, что для владельцев сетей был бы предпочтителен прямой запрет. "Тогда это будет ситуация форс-мажора и тогда можно будет использовать это в дискуссиях с арендодателями и решать вопрос с зарплатой персонала", - говорил глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Крупные сети кинотеатров ранее сами стали закрывать часть кинозалов по всей России.

"Реально тех, кто болен, значительно больше"

Эти меры были названы после того, как президент Владимир Путин в первой половине дня провел совещание в своей резиденции в Ново-Огарево, на котором мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что ситуация с коронавирусом может выйти из под контроля.

Собянин, которого Путин назначил главой группы Госсовета по коронавирусу, призывал губернаторов серьезнее отнестись к угрозе.

Московский мэр сообщил Путину, что в столице два человека, зараженных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии, состояние еще восьми врачи оценивают как средней степени тяжести (ранее в штабе говорили, что состояние всех заразившихся удовлетворительное).

Подозрение на заражение в Москве есть у примерно 500 человек. "Видим, реально где-то 80-90% подтвердится. Это не имеет значения, 400-500, динамика то есть достаточно высокая. Это серьезная история", - констатировал Собянин (ранее он заявлял, что власти полностью контролируют ситуацию).

"Чувствуют себя хорошо, и слава богу, пусть и находятся [дома]. Но реально тех, кто болен, значительно больше, - впервые признал мэр Москвы. - Мы чувствуем динамику и начали разворачивать уже другие меры и другие объемы больничной сети и тестирования. Вчера сделали 3 тысячи тестов, до конца недели будут 13 тысяч делать на наших лабораториях".

Он напомнил, что своим указом обязал людей старше 65 лет сидеть дома, и предложил ввести домашний карантин для людей старшего возраста в других городах - в первую очередь в Петербурге и других городах-миллионниках. Собянин также попросил Путина дать поручение жестко контролировать ситуацию с коронавирусом в российских регионах.

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Путин в больнице в Коммунарке надел ярко-желтый защитный костюм и респиратор

"Я бы даже просил, может, дать поручение [главе администрации президента Антону] Вайно, чтобы он дал полпредам поручение, чтобы вместе навалились на эту историю, начали жестко контролировать. Потому что не все регионы понимают", - сказал Собянин.

После совещания в Ново-Огарево Путин и Собянин внезапно отправились в больницу в московском поселке Коммунарка, куда госпитализируют заразившихся коронавирусом. Там российский президент облачился в защитный костюм, осмотрел больницу и поговорил с главврачом Денисом Проценко.

Днем оперативный штаб докладывал, что за сутки число заболевших коронавирусом в России увеличилось с 438 до 495.