В Москве умерли два человека с положительным тестом на коронавирус

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В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус, у них также была пневмония, имелись сопутствующие патологии, сообщил городской оперативный штаб.

"Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии", - сообщили в штабе и напомнили о необходимости "неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания".

Точную причину смерти пациентов штаб не назвал.

Ранее городской штаб уже сообщал о смерти пациента с коронавирусом, но позже он скорректировал свою позицию и заявил, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Накануне департамент здравоохранения Москвы после сообщений СМИ о смерти еще одного пациента с пневмонией заявил, что причиной смерти стала недостаточность внутренних органов, а не коронавирусная инфекция.

До сих пор в официальной статистике по коронавирусу в России не было летальных исходов. Согласно данным сайта мэра и правительства Москвы, в Москве от коронавируса скончались два человека. Ранее этот показатель был равен нулю.

О том, что двое зараженных коронавирусом в Москве находятся в тяжелом состоянии, накануне сообщил мэр Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным. Состояние еще восьми врачи оценивают как средней степени тяжести, говорил Собянин.

410 зараженных в Москве

Утром в четверг было объявлено, что число заразившихся коронавирусом в России за сутки выросло на 163 - до 658 человек. Об этом сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Из 163 новых случаев 120 зарегистрировали в Москве (и шесть в Подмосковье). Число заболевших в столице России увеличилось до 410.

В четверг с телевизионным обращением к гражданам выступил Путин. Он объявил пакет мер по борьбе с коронавирусом.

Следующая неделя объявлена выходными днями, голосование по поправкам в Конституцию не состоится 22 апреля. "Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. И, поверьте, самое безопасное сейчас - побыть дома", - заявил Путин. Вечером он подписал указы о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля, а также о переносе даты голосования.

С четверга в Москве начинает действовать карантинный режим для людей старше 65 лет. Мэр Собянин обязал их оставаться дома. Этим людям должно быть выплачено единовременное пособие в размере 4 тысячи рублей. В среду Собянин сообщил, что отменит бесплатный проезд для пенсионеров.

Мэр Москвы также объявил о новых ограничениях в связи с вспышкой коронавируса: московские многофункциональные центры будут работать только по предварительной записи, стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли, должны быть закрыты кинотеатры, кинозалы, приостанавливается проведение любых культурных мероприятий.

Для молодых москвичей даже в случае заражения не исключен вариант с лечением на дому. Накануне московский департамент здравоохранения утвердил алгоритм лечения пациентов с коронавирусом при легком течении заболевания. Если у пациента температура меньше 38,5 градусов, частота дыхательных движений меньше 30, дыхание свободное, он остается дома, решили в департаменте.