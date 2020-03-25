Правообладатель иллюстрации SOHAIL WASIF/UCR

Биологи из США и Австралии открыли древний вид двусторонне-симметричных существ, которые дали направление развитию каждого из нас.

Обнаруженное в Австралии ископаемое (размером с зернышко риса) - самый ранний образец окаменелой билатерии - двусторонне-симметричного организма.

Крошечное червеобразное существо, обитавшее на морском дне более полумиллиарда лет назад, дало американским и австралийским биологам зацепку для разгадки хода эволюции всего животного мира.

Профессор Университета Калифорнии в Риверсайде Скотт Эванс и его коллеги назвали его Ikaria wariootia.

Билатерии имеют переднюю сторону, заднюю, симметричные бока, ротовые отверстия и пищеварительный орган. Открытие описано в журнале PNAS.

Авторы исследования считают, что двусторонняя симметрия была ключевой ступенью в эволюции животных. Благодаря ей животные получили возможность целенаправленно двигаться, к тому же симметрично устроенный организм более функционален.

Множество разных биологических видов, от червей и насекомых до динозавров и людей, имеют тела примерно симметричного строения.

Следы на скалах

Правообладатель иллюстрации Droser Lab/UCR Image caption В камнях были крошечные отверстия, в которых, по мнению биологов, обитали билатерии, но искать самих животных никому не приходило в голову

Ikaria жила 555 млн лет назад во время вендской геологической эпохи (также называемой эдиакарской), когда жизнь на Земле стала приобретать многоклеточные сложные формы.

Следы ее нашли в скалах Нильпены, на юге Австралии, в середине 2000-х.

В камнях были крошечные отверстия, в которых, по мнению биологов, обитали билатерии, но искать самих животных никому не приходило в голову.

И только лишь когда Скотт Эванс и Мэри Дроузер - профессор геологии в том же университете в Риверсайде - заметили вокруг отверстий крошечные овальные отпечатки, оказалось, что это действительно следы билатерий.

Трехмерное лазерное сканирование показало тела ровной цилиндрической формы с отчетливо выраженной головой, хвостом и слегка выпуклыми мускулами.

Ikaria wariootia были от 2 до 7 мм в длину и около 1-2,5 мм в ширину. Самый большой из обнаруженных овалов таил в себе самую крупную из особей - ученые сошлись во мнении, что именно она и проделала отверстия в каменных отложениях.

Правообладатель иллюстрации Droser Lab/UCR Image caption 3D-изображение, дающее четкое представление о форме Ikaria wariootia

"Мы предполагали, что эти организмы, скорее всего, существовали в вендскую эпоху, но понимали, что обнаружить и опознать их крайне сложно, - рассказал Скотт Эванс. - Когда я увидел 3D-сканы, то понял, что мы совершили открытие".

Билатерии этого вида, по всей видимости, проводили свою жизнь на дне океана в поисках любой органической материи, которую можно съесть: для этого они пробуривали в песке норки, порой довольно глубокие.