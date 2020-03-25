В организме возрастом 500 млн лет ученые увидели ключ к эволюции и симметрии
Биологи из США и Австралии открыли древний вид двусторонне-симметричных существ, которые дали направление развитию каждого из нас.
Обнаруженное в Австралии ископаемое (размером с зернышко риса) - самый ранний образец окаменелой билатерии - двусторонне-симметричного организма.
Крошечное червеобразное существо, обитавшее на морском дне более полумиллиарда лет назад, дало американским и австралийским биологам зацепку для разгадки хода эволюции всего животного мира.
Профессор Университета Калифорнии в Риверсайде Скотт Эванс и его коллеги назвали его Ikaria wariootia.
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Билатерии имеют переднюю сторону, заднюю, симметричные бока, ротовые отверстия и пищеварительный орган. Открытие описано в журнале PNAS.
Авторы исследования считают, что двусторонняя симметрия была ключевой ступенью в эволюции животных. Благодаря ей животные получили возможность целенаправленно двигаться, к тому же симметрично устроенный организм более функционален.
Множество разных биологических видов, от червей и насекомых до динозавров и людей, имеют тела примерно симметричного строения.
Следы на скалах
Ikaria жила 555 млн лет назад во время вендской геологической эпохи (также называемой эдиакарской), когда жизнь на Земле стала приобретать многоклеточные сложные формы.
Следы ее нашли в скалах Нильпены, на юге Австралии, в середине 2000-х.
В камнях были крошечные отверстия, в которых, по мнению биологов, обитали билатерии, но искать самих животных никому не приходило в голову.
И только лишь когда Скотт Эванс и Мэри Дроузер - профессор геологии в том же университете в Риверсайде - заметили вокруг отверстий крошечные овальные отпечатки, оказалось, что это действительно следы билатерий.
Трехмерное лазерное сканирование показало тела ровной цилиндрической формы с отчетливо выраженной головой, хвостом и слегка выпуклыми мускулами.
Ikaria wariootia были от 2 до 7 мм в длину и около 1-2,5 мм в ширину. Самый большой из обнаруженных овалов таил в себе самую крупную из особей - ученые сошлись во мнении, что именно она и проделала отверстия в каменных отложениях.
"Мы предполагали, что эти организмы, скорее всего, существовали в вендскую эпоху, но понимали, что обнаружить и опознать их крайне сложно, - рассказал Скотт Эванс. - Когда я увидел 3D-сканы, то понял, что мы совершили открытие".
Билатерии этого вида, по всей видимости, проводили свою жизнь на дне океана в поисках любой органической материи, которую можно съесть: для этого они пробуривали в песке норки, порой довольно глубокие.