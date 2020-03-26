"Сокрушительные потери". Как спасти бизнес в России от коронавируса

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Российские предприниматели - в первую очередь малый и средний бизнес - просят о срочной помощи, в противном случае им придется начать увольнения. Власти представили некоторые меры поддержки, но бизнес ждет большего.

25 марта во время обращения к нации президент Владимир Путин объявил о мерах поддержках для бизнеса.

"Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки", - сказал Путин. Он пообещал поддержать компании и отрасли, которые "наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией", не уточнив, о каких именно предприятиях и отраслях идет речь.

Путин предложил следующие меры:

компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. Для микропредприятий, кроме этой отсрочки, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды;

компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев;

правительство и ЦБ должны "предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование";

ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов;

снизить с 30% до 15% размер страховых взносов для наиболее пострадавших предприятий, причем ставка вводится не на несколько месяцев, а "вдолгую", сказал Путин, не уточнив срок.

Через несколько часов после обращения Путина мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице на период нерабочей недели нужно закрыть заведения общественного питания, крупные торговые центры, центральные парки.

"Обязательства не снимаются, они переносятся"

Объявленные меры - большой шаг вперед, однако Путин не уточнил, какие именно отрасли получат поддержку, поэтому оценить ее эффективность пока нельзя, комментирует бизнес-омбудсмен Борис Титов.

В документах правительства на данный момент пострадавшими признаны туристический бизнес и авиакомпании. Но правительство обещало помочь и другим секторам экономики - например, ресторанному бизнесу.

Снижение страховых взносов до 15% для наиболее пострадавших предприятий - революционная мера, считает Титов. Отсрочка финансовых обязательств бизнеса по налогам и взносами на полгода дадут малому и среднему бизнесу глоток воздуха, говорит он.

"Но эти обязательства не снимаются, они переносятся, - продолжает бизнес-омбудсмен. - Как малый бизнес справится с ними потом, пока неизвестно".

Непонятно, кто и как будет интерпретировать слова Путина, поэтому надо подождать официальных документов, считает предприниматель Давид Якобашвили: "Непонятно, вот мне в музее завтра платить за недвижимость или я имею право отсрочить? Или меня накажут, если я не заплачу завтра?"

Объявленные меры - это позитивный сигнал, но надо ждать появления нормативных актов, соглашается уполномоченный по правам предпринимателей Александр Хуруджи. Кроме того, отсрочка короткая, а бизнесу уже сейчас нечем платить зарплату, добавляет он.

"Налоговая отсрочка - это хорошо, может она кому-то поможет, лично я пользоваться ей не буду, не хочу такой крупный платеж переносить на время, когда все может стать глобально хуже", - рассказывает Би-би-си основательница магазина одежды "Мам, купи!" Дарья Зарыковская.

Поскольку многие люди соблюдают режим самоизоляции, количество покупателей резко сократилось, а также выросла себестоимость продукции в связи с ослаблением рубля, говорит Зарыковская.

У "Мам, купи!" есть розничный магазин в Москве, а также магазин, офис и производство в Петербурге. Сейчас основные проблемы компании связаны с тем, что надо платить аренду за пустующий магазин в Москве, поясняет Зарыковская.

"Если есть выходная неделя, а сотрудникам необходимо платить зарплату, то бизнес задается вопросом, откуда в текущих условиях эти деньги брать", - отмечает Хуруджи. По его мнению, бизнесу помогли бы долгосрочные кредиты, с помощью которых можно компенсировать все выпадающие доходы, которые фактически связаны с форс-мажором.

"Пока ответа на главный вопрос, где взять деньги, мы не видим, - говорит Хуруджи. - Формулировки [в выступлении Путина] не позволяют нам понять, как решать самую главную проблему с учетом падения выручки по многим секторам - где брать деньги для того, чтобы оплачивать заработную плату".

Первыми влияние коронавируса почувствовали компании, связанные с туризмом - авиация, туроператоры, отельный бизнес.

Когда компании начали переводить сотрудников на удаленную работу, а мэрия ввела ограничения на передвижение москвичей, потери начали нести столичные рестораны. Затем власти закрыли фитнес-центры и бассейны. Теперь мэр Серегей Собянин заговорил о закрытии ресторанов и торговых центров.

По данным Торгово-промышленной палаты России, работу могут прекратить около 3 млн предпринимателей.

Кто пострадал больше всего

Авиабизнес и туризм как наиболее пострадавшие отрасли первыми добились введения налоговых каникул - правда, на небольшой срок.

18 марта правительство поручило Федеральной налоговой службе предоставить компаниям в сфере туризма и авиаперевозок отсрочку по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступает в период до 1 мая. Также власти введут мораторий на подачу заявлений о банкротстве авиакомпаний и туроператоров.

Крупные авиакомпании и аэропорты включены в список системообразующих предприятий. То есть за их финансовым состоянием будет наблюдать минэкономразвития, в случае необходимости будут приняты дополнительные меры поддержки.

Небольшие авиакомпании в этот список не попали. Объявленных государством мер поддержки недостаточно, говорит Би-би-си пресс-секретарь "ИрАэро" Николай Бессонов (компания летает в города Иркутской области, Якутии, Магадана и других российских регионов).

"Без поддержки федеральных властей "выйти из штопора" будет непросто. Предложенные и обсуждаемые меры окажут незначительное влияние на ситуацию, нужны более решительные мероприятия. Но в любом случае к концу года мы наверняка не досчитаемся нескольких перевозчиков", - отмечает он. В "ИрАэро" уверены, что самой компании удастся сохранить бизнес.

Отельеры тоже просят государство о помощи. В первом квартале из-за коронавируса туристическая отрасль Петербурга просядет на 70%, заявила 21 марта замглавы комитета по развитию туризма администрации Петербурга Нана Гвичия. "Это касается загрузки отелей и всего, что взаимосвязано", - отметила она.

Власти города обсуждают предоставление отелям каникул по налогу на имущество, который платится в региональный бюджет. Петербургские отельеры попросили у городских и федеральных властей освободить отрасль от уплаты налога на имущество, земельного налога и НДС до конца года, а также предоставить льготы по социальным платежам, НДФЛ и плате за коммунальные услуги.

Гостиничная индустрия Петербурга в апреле загружена всего на 8%, тогда как для обслуживания обязательств отелям нужна средняя годовая загруженность в 65%, отмечается в обращении. Коронавирус привел к "катастрофическому снижению объемов деятельности" и "тяжелейшим финансовым потерям" гостиничной отрасли Петербурга, отмечается в обращении.

О похожих послаблениях попросили и московские отельеры, писал "Коммерсант".

Рестораторы рассказывали Би-би-си о критическом падении доходов. Владелица сети детских кафе "Андерсон" Анастасия Татулова сообщала, что ей пришлось закрыть два заведения. По словам Татуловой, принятых мер поддержки недостаточно, бизнесу нужны налоговые льготы до конца 2020 года.

По данным Федерации рестораторов и отельеров России, оборот популярных ресторанов снизился на 25-30%, а заведения на территориях аэропортов потеряли до 90% оборота. Федерация направила обращение на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

В нем предлагаются такие меры поддержки отрасли, как освобождение от уплаты налогов на четыре месяца (начиная с даты отмены ограничений), а также мораторий на взимание арендной платы и оплаты коммунальных услуг на этот же срок. Федерация предлагает рефинансировать займы с помощью госгарантий, обеспечив ресторанам и отелям кредитные каникулы до конца 2020 года.

Основатель сети "Теремок" Михаил Гончаров в открытом письме отмечает, что ресторанный бизнес несет "серьезные, если не сказать сокрушительные потери".

"Если меры не анонсировать, у предпринимателей не останется другого выхода, кроме как увольнять людей. И это срочный вопрос. Пока бизнес не получает поддержки от государства, каждый день, остающийся без анонса [мер поддержки], грозит потерей десятков тысяч рабочих мест", - говорит Гончаров.

В качестве примера он приводит помощь, которую оказывают власти зарубежных стран: Великобритании, Франции, Швеции, Испании, Финляндии, Дании: "Речь о том, чтобы в этот период бизнес получил отсрочки в возвратах кредитов, отсрочки в уплатах налогов, мораторий на банкротства и так далее".

В Москве и Московской области распоряжениями главных санитарных врачей закрыты все фитнес-клубы. В столице и Подмосковье работают 2,9 тысячи таких объектов, говорится в комментарии Ольги Киселевой, президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии, основательницы и главы сети World Gym в России.

На данный момент Киселева оценивает убытки отрасли в 7-8 млрд рублей в месяц: "Ситуация на рынке критическая, расходная часть бизнеса остается прежней, а денежных поступлений нет. Продажи по двум каналам - покупка новых членств и продление старых членств - в последние дни упали катастрофически - на 70-95%".

По словам Киселевой, отрасли помогли бы такие меры поддержки как льготное кредитование, компенсация процентов по кредитам, субсидии на выплату заработной платы на время вынужденного простоя. 18 марта ассоциация обратилась в правительство с письмом, в котором индустрия просит ввести налоговые каникулы на срок от шести месяцев, а также каникулы на оплату услуг ЖКХ.

Убытки грозят и другим отраслям. Обращение к властям направила Ассоциация дополнительного образования. Владельцы школ иностранных языков также просят о поддержке: "Резкий спад спроса на рынке образовательных услуг поставил частные образовательные учреждения в критическую ситуацию". Чтобы сохранить бизнес, компании переходят на онлайн-обучение, говорит основательница сети детских языковых центров "Полиглотики" Елена Иванова.

Ассоциация дополнительного образования, как и другие отраслевые объединения, просит предоставить беспроцентные кредиты и налоговые каникулы.

Помощи у правительства попросили также владельцы торговых центров, доходы которых зависят от выручки магазинов и других объектов. В обращении Российского совета торговых центров говорится, что под угрозой находятся 1 млн рабочих мест по всей стране. Есть риск дефолта перед банками на сумму 1 трлн рублей.