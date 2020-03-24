В Петербурге запрещают плановое лечение из-за коронавируса

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В Санкт-Петербурге прекращают плановое лечение и ставят на контроль внебольничную пневмонию.

Управление Роспотребнадзора по опубликовало во вторник, 24 марта, постановление главного санитарного врача города о введении до 30 апреля 2020 года новых запретов для больниц, поликлиник, санаториев, домов отдыха и других стационарных и амбулаторных медучреждений всех форм собственности.

Постановление принято в связи с "продолжающимся глобальным ухудшением эпидемиологической обстановки в мире и угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции". Направлено оно на снижение рисков от коронавируса.

В Петербурге, согласно этому документу, вводится запрет на плановую госпитализацию пациентов, прекращается плановое посещение поликлиник (в документе - запрет на "посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке").

Экстренная госпитализация будет осуществляться с тщательным изучением анамнеза о возможных контактах больного с инфицированными коронавирусом или его пребывании за границей.

При подозрении на наличие у него инфекции, больного следует направлять в инфекционный стационар.

Останавливается плановая диспансеризация, плановые осмотры, вакцинация и направление на санаторно-курортное лечение, за исключением лиц, которых отправляют на реабилитацию прямо из больницы.

Запрет адресован председателю городского комитета по здравоохранению, главам администраций районов Петербурга, руководителям стационарных и амбулаторных медицинских организаций всех форм собственности, а также руководителям санаториев и домов отдыха.

Поликлиники, согласно постановлению, переориентируются на помощь на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, а также посещавшим территории распространения пандемии и пенсионерам. Амбулаторные службы будут при необходимости усилены медперсоналом.

Вводится особый учет в отношении случаев внебольничной пневмонии: мониторинг обращающихся с такими подозрениями, количества госпитализированных и выписанных пациентов, а также исследование таких пациентов на наличие у них коронавируса.

Во всех случаях смерти пациентов с внебольничной пневмонией или с подозрением на нее приказано проводить 100-процентное паталогическое исследование.

Документ был подписан накануне, 23 марта, главным санитарным врачом Петербурга Натальей Башкетовой.

Ранее во вторник стало известно, что в Петербурге с четверга закроют доступ в бассейны, фитнес-центры и спортзалы, а также запретят работу фудкортов в торговых центрах в связи с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В Москве бассейны и фитнес-центры власти распорядились закрыть в минувшие выходные.

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник на совещании у президента Владимира Путина в подмосковной резиденции Ново-Огарево призывал руководителей регионов принимать более решительные меры по борьбе с коронавирусом. Путин после их встречи совершил визит в больницу в Коммунарке, куда доставляют зараженных коронавирусом, и в защитном костюмер прошелся по инфекционному блоку больницы.

Согласно официальным данным, количество заболевших коронавирусом в России за сутки увеличилось с 438 до 495, наибольшее число новых заражений (28) - в Москве. На втором месте Санкт-Петербург - пять новых случаев. 19 петербуржцев с коронавирусом находятся в стационаре больницы имени Боткина.