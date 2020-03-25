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Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил во вторник о введении общенационального трехнедельного карантина на территории страны с полуночи 25 марта в связи со вспышкой коронавируса.

"Вы должны помнить, что зараженный коронавирусом человек изначально выглядит нормальным и не проявляет никаких симптомов. Поэтому соблюдайте меры предосторожности и оставайтесь дома. Если нам не удастся справиться с предстоящими 21 днями, мы будем отброшены на 21 год назад", - сказал Моди.

Карантин коснется всего населения Индии - в стране проживают 1,3 млрд человек. Число случаев заражения в Индии, по последним данным, составляет 536 человек, 10 из них умерли.

В общей сложности во всем мире коронавирусом заразилось более 420 тысяч человек.

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В России число зараженных приблизилось к 500. Во вторник департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения пациентов с коронавирусом, который предполагает лечение на дому при легком течении заболевания.

Кроме того, российский оперативный штаб по коронавирусу предложил новые меры по борьбе с распространением инфекции. В частности, губернаторов регионов попросили закрыть ночные клубы, кинотеатры и кальянные.

Накануне российский президент Владимир Путин посетил медицинский центр в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. Перед входом в закрытый блок Путин облачился в желтый защитный комбинезон и черную маску, после чего пообщался с пациентами.

Как рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, перед этим в Ново-Огарево прошло совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. Путин, по его словам, лично принял решение отправиться в Коммунарку - "без подготовки и без каких-либо мер безопасности".

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Президент США Дональд Трамп заявил о желании снять экономические ограничения, введенные из-за вспышки коронавируса, к Пасхе, которая будет отмечаться 12 апреля.

"Мы откроемся относительно скоро, мы должны сделать это. Я хотел бы, чтобы страна открылась к Пасхе", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Трамп намекал на скорое снятие ограничений накануне во время брифинга в Белом доме. Во вторник он заявил, что послабления могут в первую очередь коснуться Техаса и Среднего Запада.

Накануне американская корпорация Apple заявила, что некоторые ее розничные магазины могут открыться в середине апреля.

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Американская корпорация Boeing планирует возобновить производство самолетов Boeing 737 MAX к маю, сообщает агентство Рейтер.

По данным одного из источников агентства, компания попросила некоторых поставщиков быть готовыми начать поставку деталей для 737 MAX в апреле.

Другой источник отметил, что компания изначально планировала возобновить сборку самолетов в апреле, но из-за ситуации с коронавирусом решила перенести начало сборки на май.

Эксплуатация самолетов семейства 737 MAX была прекращена после двух авиакатастроф, причиной которых стали особенности программного обеспечения. Позднее были обнаружены другие недочеты, которые отложили возобновление эксплуатации на неопределенный срок.

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В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заболевания коронавирусом, таким образом общее число заболевших в стране составило 495 человек. По данным оперативного штаба, все заболевшие выезжали за границу.

Из 57 новых случаев 28 зарегистрированы в Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с Владимиром Путиным попросил его принять жесткие меры для того, чтобы остановить распространение вируса.

Собянин также отметил, что состояние двух заболевших в Москве оценивается как тяжелое, еще восьми - как средней тяжести.

Ранее источники Би-би-си в мэрии и департаменте здравоохранения Москвы рассказали, что столицу будут массово проверять на коронавирусную инфекцию. По их данным, до конца следующей недели в Москве будут проводить по 10 тысяч тестов в сутки.

Летние Олимпийские игры в Токио, которые должны были начаться 24 июля, перенесены на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, подтвердил Международный олимпийский комитет.

Ранее о переносе олимпиады МОК попросил премьер-министр Японии Синдзо Абе. Он заявил, что Токио проведет Олимпийские и Паралимпийские игры в знак победы над коронавирусом.

Игры по-прежнему будут называться Токио-2020, несмотря на то, что они состоятся в 2021 году, заявил МОК.

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Почитайте о том, как хоронят жертв коронавируса в Италии. Многие жители страны, сами того не зная, провожают близких в последний путь уже в тот момент, когда их увозят в больницу с подозрением на коронавирус.

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Дайджест подготовил Олег Михайлов