Число заболевших коронавирусом в России превысило 650 человек

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За последние сутки в России выявили 163 новых случая заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Новые случаи выявили в 20 регионах. Таким образом, общее количество заболевших в России достигло 658-ми.

Среди новых случаев 120 зарегистрированы в Москве, в Московской области - шесть, еще столько же - в Крыму. В штабе отмечается, что заболевшие посещали страны, неблагополучные по распространенности коронавирусной инфекции.

Выздоровели и выписались из больниц 29 человек. За последний день пять человек выздоровели в Москве.

"За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек, которых мы вылечили от коронавируса. Среди выписавшихся нет пожилых людей. Все пациенты недавно посещали европейские страны", - заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

Под наблюдением на самоизоляции находятся 112 тысяч человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Ранее департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения пациентов с коронавирусом, который при легкой форме заболевания предполагает не госпитализацию, а лечение на дому.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ, госпитализировать будут людей старше 65 лет, беременных и пациентов с хроническими заболеваниями. Заболевшим с легкими симптомами предписана самоизоляция.

Накануне в московскую больницу в Коммунарке, где содержатся пациенты с подозрением на коронавирус, приехал президент России Владимир Путин. Внутри помещения он облачился в специальный защитный костюм желтого цвета.

В Коммунарке Путин встретился с главврачом больницы Денисом Проценко. Тот предупредил главу государства, что России нужно готовиться к тому, что ситуация с коронавирусом будет развиваться в стране по "более тяжелому", итальянскому сценарию.