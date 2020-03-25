Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса

Правообладатель иллюстрации Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отменил поездку в Санкт-Петербург и в ближайшее время выступит с обращением к россиянам. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, потребность в таком обращении возникла после многочасовых совещаний, которые Путин провел во вторник. Их было два - с правительством и с администрацией президента. Обе были посвящены проблеме распространения коронавируса.

"Президент завершает работу над своим обращением. Оно будет транслироваться в ближайшие часы", - заявил Песков.

В ответ на вопрос Би-би-си, возможен ли перенос голосования по поправкам в Конституцию, он сказал, что решения пока нет.

"С учетом развития эпидемиологической ситуации - а она меняется и она подвижная - обсуждаются разные варианты. Но окончательных решений пока не принималось", - сказал Песков.

Позднее телеканал "Россия-24" сообщил, что обращение покажут около 15:00 по Москве.

Ранее в среду стало известно, что число диагностированных случаев коронавируса в России достигло 658. За последние сутки оно выросло сразу на 163 случая, хотя до этого ни разу не росло более чем на 100 человек.

Среди новых случаев 120 зарегистрированы в Москве, всего в городе коронавирус диагностирован у 410 человек. В Московской области заболели шесть человек, еще столько же - в аннексированном Крыму. В штабе отмечается, что заболевшие посещали страны, неблагополучные по распространенности коронавирусной инфекции.