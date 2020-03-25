Собянин объявил о новых ограничениях в Москве. Клубы и кинотеатры закроют

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах в городе, связанных с распространением коронавируса Covid-19. Закрыться придется многим публичным учреждениям, но это пока не касается заведений общественного питания.

Как минимум до 14 апреля в Москве отменяется льготный проезд на общественном транспорте для студентов колледжей, вузов, пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями граждан, говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

Также вводится запрет на проведение любых массовых мероприятий.

"Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных, просветительских, выставочных, рекламных и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов, в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах и иных местах массового посещения граждан - в помещениях и под открытым небом", - сказано в сообщении.

В московских торгово-развлекательных центрах будут закрыты кинозалы, катки, боулинги, игровые комнаты.

"Вместе с тем магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми", - говорится в сообщении.

Приостанавливается деятельность ночных клубов, дискотек, других развлекательных и досуговых заведений. Будут закрыты городские библиотеки и культурно-досуговые учреждения.

Заведения общественного питания в указе не упомянуты.

МФЦ будут работать только по предварительной записи и оказывать только те услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

Стоматологические кабинеты должны теперь оказывать только экстренную помощь при острой боли и иных неотложных состояниях.

Ранее департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения пациентов с коронавирусом, который при легкой форме заболевания предполагает не госпитализацию, а лечение на дому.

За последние сутки в России выявили 163 новых случая заболевания Covid-19.

Среди новых случаев 120 зарегистрированы в Москве, всего в городе коронавирус диагностирован у 410 человек.