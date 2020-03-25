Коронавирус: новый смертельный рекорд в Испании, очередное ужесточение в Италии

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Испания обновила рекорд смертности от коронавируса, Италия в очередной раз ужесточает ограничительные меры борьбы с заболеванием, в Британии парламент прекратит работу на месяц - Би-би-си собрала последние новости, связанные со вспышкой эпидемии в мире.

За минувшие сутки в Испании от Covid-19 умерли 738 человек, всего в стране скончались от заболевания 3434 человек. С начала пандемии в стране коронавирусом заразились 47610 человек.

Италия, наиболее пострадавшая от пандемии, усилила наказание за нарушение правил карантина. Людям, которые после диагностирования коронавируса нарушат режим самолизоляции, грозят штрафы в несколько тысяч евро и тюремное заключение сроком до пяти лет. Премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что предположения о продлении карантина до июля неверны, и он будет прекращен как только будет возможно.

Франция стала пятой страной в мире, где количество умерших от Covid-19 превысило тысячу человек. По словам главы генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона, их может быть больше, поскольку официальная статистика учитывает лишь тех, кто умер в больницах. Ученые рекомендуют правительству продлить карантин до полутора месяцев.

В среду в связи с распространением Covid-19 начался трехнедельный карантин в Индии. Власти запретили выходить из дома всем 1,3 млрд жителей страны в течение 21 дня, и корреспонденты Би-би-си передают, что люди в панике опустошают полки магазинов.

Карантин в Индии беспрецедентен по строгости и масштабам и сильнее всего ударит по бедным слоям населения: людям, работающим прислугой, уличным продавцам, работникам строек. Они составляют основную часть рынка труда в стране и при этом не имеют медицинской страховки и возможности взять оплаченный отпуск по болезни.

Несколько штатов - включая Уттар Прадеш, самый густонаселенный и один из беднейших штатов в стране - объявили о мерах прямой финансовой помощи.

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По данным на среду, в мире насчитывается более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, число смертей приближается к 20 тысячам.

Тем временем, азиатские финансовые рынки положительно отреагировали на новости о том, что в США президент Дональд Трамп и Сенат утвердили пакет экономической помощи населению и бизнесу в 1,8 трлн долларов.

В среду японский индекс Nikkei вырос на 7,9%, Hang Seng в Гонконге - на 3,4% и австралийский ASX - на 5%.

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Таким образом, после продолжительного беспокойства на финансовых рынках, инвесторы выражают надежду, что гигантский пакет финансовой помощи, одобренный в США, поможет сгладить экономический удар от карантина по всему миру.

Во вторник президент Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что видит "свет в конце туннеля", и стране, по его мнению, удастся избавиться от коронавируса к Пасхе, в середине апреля.

При этом губернатор Нью-Йорка предупредил, что в его штате болезнь распространяется со скоростью "поезда-пули", а представители ВОЗ говорят, что США могут стать новым эпицентром пандемии.

Ожидается, что в среду вечером приостановит работу британский парламент, приняв перед этим несколько экстренных законов, связанных с пандемией.

Члены палаты общин надеются возобновить свою работу 21 апреля. Предложение о приостановке работы парламента прозвучало после того, как появились опасения о том, что он способствует распространению вируса. Как ожидается, совещания правительства будут проходить посредством видеосвязи.

Закрытие британского парламента из-за эпидемии - это беспрецедентная мера. За все триста лет, что парламент заседает регулярно, он никогда не останавливал работу иначе чем на обычные каникулы, на период выборов и на пророгацию - перерыв на подготовку программы правительства. Британский парламент продолжал работать даже во время обеих мировых войн.

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" проводят совещание в режиме видеоконференции для обсуждения плана борьбы с пандемией коронавируса. В четверг в аналогичном формате состоится саммит "Большой двадцатки".

Как сообщает корреспондент Би-би-си Джонатан Маркус, из-за кризиса глобальная экономика испытывает беспрецедентное давление, и поэтому реакция международного сообщества должна быть скоординированной. Однако, по его словам, в прошлом в чрезвычайных ситуациях США проявляли себя в качестве мирового лидера в разрешении ситуации, чего не происходит сейчас, и, похоже, этим пользуется Китай, стремящийся перехватить пальму первенства.