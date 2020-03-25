Голосование о поправках в Конституцию перенесено. Следующая неделя будет нерабочей

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Президент Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к россиянам. В нем он сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию перенесут с 22 апреля из-за ситуации с коронавирусом в России.

В своем обращении Путин сделал акцент на том, что здоровье граждан важнее всего, в связи с чем голосование нужно перенести на новую дату. Она пока не определена.

По его словам, власти делают все для того, чтобы не допустить масштабного распространения коронавируса, но в силу своего географического положения Россия не может полностью отгородиться от инфекции.

В связи с этим президент также объявил следующую неделю нерабочей. По словам Путина, это нужно, чтобы снизить скорость распространения болезни. Он уточнил, что аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти продолжат работу.

"Давайте не будем полагаться на авось. Это может коснуться каждого. Самое безопасное сейчас - побыть дома", - сказал он.

Также Путин отметил, что необходимы дополнительные шаги в области социальной защиты, сохранения доходов россиян и рабочих мест. Помимо этого президент призвал разрешить россиянам приостановить выплату кредитов - как ипотечных, так и потребительских - в случае падения их доходов более чем на 30%.

Все дивиденды, уходящие за рубеж, будут облагаться повышенным налогом. По оценке Путина, за рубеж выводится до двух третей таких доходов - и их следует облагать налогом в 15%, а не в 2%, как это происходит сейчас.

Кроме того, Путин решил распространить подоходный налог на проценты, получаемые с банковских вкладов размером более миллиона рублей (12 650 долларов по нынешнему курсу).

В конце своей речи президент призвал россиян сплотиться.

"Реальной картины нет"

Еще несколько часов назад пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос Би-би-си, возможен ли перенос голосования по поправкам в Конституцию, говорил, что решения пока нет.

"С учетом развития эпидемиологической ситуации - а она меняется и она подвижная - обсуждаются разные варианты. Но окончательных решений пока не принималось", - сказал он.

Накануне президент провел совещание с рабочей группой по борьбе с коронавирусом и посетил московскую Коммунарку - больницу, где располагается большинство заболевших.

На совещании мэр Москвы и глава рабочей группы Сергей Собянин говорил о высокой динамике распространения коронавируса в России. По его словам, реальной картины распространения вируса в регионах России нет.

Мэр Москвы рекомендовал регионам систему карантина, которая уже введена в Москве и Подмосковье: "Не все регионы понимают. Видит - один у него заболел. Но дело в том, что объем тестирования очень низкий, и реальной картины никто не знает", - сказал Собянин.

Коронавирус в России

По данным на 25 марта, в России выявлено 658 случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве - 410 человек. Выздоровели и выписались из больниц 39 человек по всей России. Оперативный штаб по борьбе с вирусом отмечает, что большинство заболевших - люди, прилетевшие из других стран.

Под наблюдением врачей на самоизоляции находятся 112 тысяч человек, говорила вице-премьер Татьяна Голикова.

За несколько дней до обращения Путина в Москве был введен обязательный режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, такими как диабет, астма и другие. Людям с легкими симптомами заболевания, например, кашель или недомогание, также предписана самоизоляция. Меры начнут действовать с 26 марта.