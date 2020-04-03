"Эффект сплочения". Рейтинг Путина вырос после объявленной им первой недели выходных

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Россияне стали больше доверять президенту Владимиру Путину после его первого обращения к гражданам в связи с коронавирусом 25 марта. Об этом говорят результаты социологических опросов ФОМ и ВЦИОМ. Эксперты уверяют: люди сплотились вокруг Путина на время кризиса, но это ненадолго.

Растущий рейтинг

Согласно опросу ФОМ, процент одобрения работы Путина на посту президента вырос на 4% после того, как он объявил первую нерабочую неделю из-за пандемии - до 64%. При этом плохо работу Путина оценили 22% респондентов.

На протяжении практически всего 2019 года рейтинг Путина держался около 60%, показывают опросы ФОМ. С января 2020 года рейтинг плавно пошел в рост до 66% на фоне обсуждения поправок в Конституцию и снова опустился до 60% в конце марта. Однако обращение Путина к россиянам, согласно ФОМ, помогло выправить эту ситуацию.

Доверие к Путину также повысилось - за неделю с 22 по 29 марта этот показатель увеличился с 56% до 62%.

ВЦИОМ также фиксирует рост рейтинга после обращения Путина 25 марта. На неделе с 23-29 марта 65,7% респондентов положительно оценивали работу президента. За неделю до обращения рейтинг Путина поставлял около 60%.

Президент второй раз обратился к россиянам 2 апреля и объявил весь месяц нерабочим. В этот день деятельность Путина одобряли уже 72% россиян, подсчитал ВЦИОМ.

Общая тревожность

При этом ФОМ зафиксировал резкий скачок тревожного настроения у россиян. В начале марта о своей тревожности говорили около 35% опрошенных, а к 29 марта их число составило уже 56%.

На этом фоне резко снизился и протестный потенциал. По данным ФОМ на 29 марта, 75% респондентов заявили, что они не примут участие в митингах или уличных акциях, если они будут проходить в ближайшие два месяца.

"Эффект сплочения"

Скачок рейтинга Путина - классический для кризисных ситуаций "эффект сплочения вокруг флага", - полагает политолог Аббас Галлямов.

По его словам, есть два варианта развития. Если общество сочтет, что власти действуют эффективно, то Путин "вновь на какое-то время обретет некоторую степень тефлоновости". Если же общество решит, что власть не справилась, - рейтинги быстро пойдут вниз.

"Риск второго сценария велик. Вчерашние слова президента явно не соответствуют остроте момента. Общество ждёт действий, а не слов и тем более не перекладывания ответственности на подчиненных", - комментирует Галлямов второе обращение Путина 2 апреля, в котором он объявил весь апрель нерабочим месяцем.

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Социолог "Левада-центра" Степан Гончаров в разговоре с Русской службой Би-би-си допустил, что первое выступление Путина могло приподнять его авторитет, так как сместился акцент с экономического коллапса на то, что государство будет принимать меры поддержки.

"Но ситуация турбулентная, все меняется каждую неделю, - рассуждает он. - У нас сегодня вышел материал по экономическим индексам, граждане настроены очень пессимистично. Многие опасаются ухудшения ситуации, и это может ударить по рейтингам через какое-то время с учетом отсутствия поддержки государства".

Из скачка рейтинга Путина не стоит делать "далеко идущих выводов", убежден и политолог Константин Калачев. Он считает, что количественная социология перестала адекватно отображать реальные настроения общества.

"Во время кризиса власть не наказывают. Слишком страшно. Наказывают потом, когда вместе с кризисом ушел и страх. Так что россияне еще отыграются. Я бы сказал, что голосование по поправкам в Конституцию становится для власти рискованной затеей", - говорит Калачев.

Смена методологии

Последний отчет ФОМ, который зафиксировал рост рейтинга Путина, проводился методом случайного телефонного опроса 4 тысяч человек. До того все подобные исследования проводились путем опроса по месту жительства.

Гончаров из "Левада-центра" отметил, что социологи, проводя опросы по телефону, обычно фиксируют прирост чуть более активной и лояльной аудитории по сравнению с личными интервью.

Также ФОМ изменил вопрос о том, как россияне оценивают работу Путина на посту президента. Раньше вопрос звучал так: "Президент В. Путин работает на своём посту хорошо или плохо?" А с 21 марта ФОМ стал спрашивать у россиян, работает ли Путин "скорее хорошо или скорее плохо".