Рейсы в никуда. Росавиация разрешила летать в города без аэропортов

В прошлые выходные Россия закрыла авиационное сообщение с другими государствами. При этом российские власти сделали исключение для целого списка городов, в которые российские авиакомпании еще могут летать. Би-би-си нашла среди них те, в которых в принципе нет аэропортов.

Список городов был опубликован на сайте Росавиации и доступен до сих пор по ссылке. Всего в нем 146 населенных пунктов. В основном это города, с которыми ранее у России существовало авиационное сообщение.

Правда, при проверке на сервисе Flightradar24, который отслеживает фактические полеты самолетов гражданской авиации, большинство из них к 22 марта уже перестали принимать и отправлять в Россию авиалайнеры. Так что это исключение ничего в режиме авиасообщения с ними не изменило.

Русская служба Би-би-си изучила список и выяснила, что только 36 направлений в нем можно считать действующими. Это те города, в которые совершались рейсы в минувшие понедельник или вторник и в которые на тот момент не были отменены рейсы на ближайшие два-три дня.

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На карте можно увидеть, как 17-23 марта из Москвы прилетали и улетали рейсы из четырех аэропортов в 150 пунктов. По информации, полученной из сервиса Flightradar24, в последующие четыре дня рейсы продолжали выполняться лишь по 36 направлениям.

Рейсы в никуда

Кроме того, выяснилось, что Росавиация в виде исключения разрешила авиалайнерам выполнять рейсы в города без аэропортов (один из которых - в непризнанном государстве) и в город, в котором есть только вертолетодром.