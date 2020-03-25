Рейсы в никуда. Росавиация разрешила летать в города без аэропортов
В прошлые выходные Россия закрыла авиационное сообщение с другими государствами. При этом российские власти сделали исключение для целого списка городов, в которые российские авиакомпании еще могут летать. Би-би-си нашла среди них те, в которых в принципе нет аэропортов.
Список городов был опубликован на сайте Росавиации и доступен до сих пор по ссылке. Всего в нем 146 населенных пунктов. В основном это города, с которыми ранее у России существовало авиационное сообщение.
Правда, при проверке на сервисе Flightradar24, который отслеживает фактические полеты самолетов гражданской авиации, большинство из них к 22 марта уже перестали принимать и отправлять в Россию авиалайнеры. Так что это исключение ничего в режиме авиасообщения с ними не изменило.
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Русская служба Би-би-си изучила список и выяснила, что только 36 направлений в нем можно считать действующими. Это те города, в которые совершались рейсы в минувшие понедельник или вторник и в которые на тот момент не были отменены рейсы на ближайшие два-три дня.
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Разрешенные с 23 марта 2020
17–23 марта 2020
На карте можно увидеть, как 17-23 марта из Москвы прилетали и улетали рейсы из четырех аэропортов в 150 пунктов. По информации, полученной из сервиса Flightradar24, в последующие четыре дня рейсы продолжали выполняться лишь по 36 направлениям.
Рейсы в никуда
Кроме того, выяснилось, что Росавиация в виде исключения разрешила авиалайнерам выполнять рейсы в города без аэропортов (один из которых - в непризнанном государстве) и в город, в котором есть только вертолетодром.
- Полеты разрешены, например, в столицу государства Эсватини Мбабане. В этой стране существует два аэропорта, оба находятся вне столицы и довольно далеко от нее. Власти страны считают главным аэропортом новый международный аэропорт Кинг Мсуоти III, хотя в стране есть и старый - Матсафа. Оба не имеют отношения к столице. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) даже формально относит их к городу Манзани в другой части страны.
- Другой случай - разрешение выполнять полеты в столицу Бенина, город Порто-Ново. В этом городе нет международного аэропорта, он расположен в другом городе страны - Котону.
- Минтранс предложил продолжать полеты в Рамаллу, который в документе фигурирует как город в Палестине. Рамалла действительно расположена в Палестинской автономии - области, которая с точки зрения ООН не считается государством, хотя и признана рядом стран-членов ООН. В Рамалле также нет международного аэропорта. Ближайший к городу аэропорт - иерусалимский "Атарот".
- Наконец, документ разрешает совершать рейсы в аэропорт Монако. На самом деле это просто вертолетная площадка на побережье, самолеты с нее запускать невозможно. Судя по Flightradar24, обслуживает этот вертолетодром только регулярные рейсы в Ниццу - именно там расположен ближайший международный аэропорт.