Каникулы вместо карантина. Главное из обращения Путина к народу

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Президент Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам о мерах по борьбе с коронавирусом. Он не только объявил следующую неделю нерабочей и решил отложить голосование по поправкам в Конституцию. Налог на дивиденды и вклады, снижение страховых взносов - что еще вошло в "коронавирусный пакет" Путина?

Каникулы

Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, объяснив это необходимостью "снизить скорость распространения" коронавирусной инфекции.

Это будут выходные с сохранением заработной платы, сказал президент России, не уточнив при этом, кто должен оплачивать эту меру.

Структуры жизнеобеспечения, больницы, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти продолжат свою работу, заявил Путин. Обязаны ли другие предприятия и компании не работать в "длинные выходные", он не уточнил.

Жесткий карантин, как в странах Европы, не вводится, но Путин подчеркнул, что "все рекомендации необходимо обязательно соблюдать", нужно "поберечь и себя, и своих близких", проявить "дисциплину и ответственность". "И поверьте, самое безопасное сейчас - побыть дома", - заключил Путин.

Конституция

Голосование по поправкам в Конституцию, инициированным Путиным и предусматривающим в том числе обнуление его президентских сроков, 22 апреля проводиться не будет. Путин объяснил это заботой о здоровье граждан: "Абсолютным приоритетом для нас является здоровье, жизнь и безопасность людей. Поэтому считаю, что голосование необходимо перенести на более позднюю дату".

На какую дату переносится голосование, пока неясно. "Оценим, как будет развиваться ситуация и в регионах, и в целом по стране", - сказал Путин. Он пообещал учитывать рекомендации врачей и специалистов.

ЦИК не будет останавливать работу по подготовке к голосованию, но скорректирует свои планы, заявила после телеобращения Путина глава ЦИК Элла Памфилова.

Новости для бизнеса

Главным сюрпризом в обращении Путина о ситуации с коронавирусом стало предложение ввести ставку налога на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, в размере 15%.

Зачем эта новая налоговая нагрузка? Путин назвал несправедливой ситуацию, когда простые россияне платят подоходный налог в 13%, а бизнес со своих доходов, по его оценке, гораздо меньше. "Сейчас две трети таких средств, а по сути, это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются реальной ставкой налога лишь в 2%", - сказал Путин.

При этом Путин пригрозил тем странам, которые не примут предложения России по корректировке соглашений об избежании двойного налогообложения: "Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке".

Media playback is unsupported on your device Неделя выходных и перенос голосования по Конституции. Главное из обращения Путина

Еще Путин предложил ввести налог на банковские вклады для граждан, чей общий объем вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей. Ставка - 13% (как у подоходного налога). Налог, по его словам, должен взиматься только с процентов, а не со всей суммы вкладов. Кого это затронет? По оценке Путина, лишь порядка 1% вкладчиков.

При чем тут коронавирус? Путин сказал, что дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате этих двух мер - налоги на дивиденды и вклады - должны направляться на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном. Этим людям Путин уделил большую часть своего телеобращения.

Для предпринимателей есть и хорошие новости - например, малые, средние, а также микропредприятия должны получить отсрочку по выплате банковских кредитов на полгода.

Выплаты гражданам