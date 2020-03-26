Британское правительство заказало аппараты ИВЛ у конструктора пылесосов Дайсона

Правообладатель иллюстрации Dyson/PA Media Image caption Dyson разработала свою модель аппарата искусственной вентиляции легких

Для лечения заболевших Covid-19 британское правительство закупит 10 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких у компании Dyson.

Фирма, возглавляемая инженером сэром Джеймсом Дайсоном, разработала новый тип этих машин с нуля, последовав призыву Национальной службы здравоохранения (NHS).

Госзаказ будет выполнен, когда аппараты модели Дайсона пройдут испытания и будут сертифицированы - но власти ускорили этот процесс.

Сотни инженеров Dyson трудились над созданием нового "вентилятора" (как называют аппараты ИВЛ медики) круглые сутки, утверждает компания.

В темпе военного времени

Массовое производство аппаратов ИВЛ новой модели планируется наладить на заводе Dyson в Уилтшире, задействовав также авиационные ангары, где во время Второй мировой упаковывали парашюты для летчиков.

Аврального перехода на вентиляторы, при всем энтузиазме Dyson, всё равно не получится: даже если новое оборудование получит сертификат в ближайшие дни, путь от прототипа изделия до массового выпуска займет не менее двух недель.

Тем временем, как заявили Би-би-си в британском правительстве, власти скупают аппараты ИВЛ где только возможно.

В NHS сейчас имеется чуть больше 8 тыс. аппаратов. Еще столько же кабинет министров Бориса Джонсона надеется закупить у имеющихся британских и зарубежных поставщиков.

Однако в соответствии с прогнозами течения пандемии коронавируса британской NHS понадобится как минимум 30 тыс. "вентиляторов", чтобы справиться с потенциальным потоком заболевших.

На основе опыта Китая и Италии подсчитано, что в искусственной вентиляции легких нуждались от 2% до 4% инфицированных. Примерно две трети заразившихся коронавирусом переносят его легко или совсем без симптомов, а из тех, у кого течение болезни проходит тяжело и кто попадает в больницу, необходимость в ИВЛ возникает у небольшой доли больных.

Однако такие больные - самые тяжелые.

Media playback is unsupported on your device Итальянские врачи об эпидемии коронавируса в стране

Правообладатель иллюстрации Dyson/PA Media

Как работает аппарат ИВЛ

"Вентилятор" обеспечивает обогащение легких кислородом и удаление из них углекислого газа.

Аппарат используется у пациентов с болезнями легких, которые не могут дышать сами, и также во время хирургических операций и в постоперационный период

Трубка, подключенная к аппарату ИВЛ, вводится пациенту через рот, через нос или через небольшой разрез в горле (трахеостому).

Для использования аппарата ИВЛ требуются прошедшие длительное обучение медики; применять его на дому практически невозможно, говорят специалисты.

Дефицит

Для сравнения, один лишь американский штат Нью-Йорк, население которого втрое меньше, чем в Британии, также поставил целью довести число аппаратов ИВЛ до 30 тыс.

Вспышка коронавируса в Нью-Йорке в самом разгаре, в штате объявлено чрезвычайное положение. В целом количество заболевших в США к 26 марта уже превысило 70 тысяч человек.

Производить свои "вентиляторы" решили не только изготовители инновационных пылесосов.

В гонку за спасение, возможно, десятков тысяч жизней включился промышленный консорциум с участием авиагиганта Airbus, производителя запчастей для самолетов и автомобилей GKN, корпорации Meggit и других.

Но если в Dyson — как рассказали Би-би-си источники внутри фирмы — изобрели полностью новый аппарат, то союз промышленных гигантов решил перепрофилировать свои мощности под уже существующие модели аппаратов ИВЛ.

Это тоже нельзя сделать за один день: перестройка конвейера, бывает, занимает годы.

В условиях чрезвычайной ситуации корпорации и правительства ускоряют свои бюрократические процедуры, насколько возможно.

Сколько аппаратов ИВЛ в России

В России готовы к применению 40 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких, говорила 17 марта вице-премьер Татьяна Голикова.

Из них в Москве, где по данным на 26 марта, было больше всего случаев - 546, по данным издания "Медуза" 5077 таких аппаратов (Денис Проценко, главный врач досрочно введенной в строй Городской клинической больницы №40 в Коммунарке, куда направлялись большинство первых случаев Covid-19, в интервью Би-би-си 19 марта называл похожую цифру - 5000).