Собянин: рестораны и парки в Москве нужно закрыть на неделю

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе, которую президент Владимир Путин объявил нерабочей из-за коронавируса, в Москве готовятся ввести новые ограничения. Он предлагает закрыть рестораны и кафе, крупные торговые центры и центральные парки.

О новых ограничениях мэр обещал объявить в четверг. "Я считаю, что мы должны подумать и над дополнительными ограничительными мерами, которые будут реализованы в выходные дни. Мы над этими мерами подумаем, и, думаю, завтра о таких мерах расскажем", - заявил Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

"Мы только в начале пика заболеваемости"

"Считаю, что открытый общепит в эти дни не должен работать - рестораны, кафе. Производственные столовые - пожалуйста, публичные рестораны - нет. Торговые комплексы огромные, которые привлекают большое количество людей, за исключением залов, где продают продовольствие, товары первой необходимости, тоже вряд ли должны функционировать в это время", - пояснил он.

"Природные парки не думаю, что нужно закрывать, но по центральным паркам нужно подумать. Для чего об этом говорю: у многих, не только москвичей, возникнет желание приехать в столицу погулять в эти дни. Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших городов и регионов. В этот период времени в Москве делать нечего. Все увеселительные точки будут закрыты. Лучше находиться дома", - добавил Собянин (цитаты по Интерфаксу).

Заявление мэра прозвучало в эфире вскоре после того, как городской штаб по борьбе с коронавирусом объявил о том, что в Москве скончались двое пациентов, которые были заражены коронавирусной инфекцией. Причину смерти в штабе не назвали.

За последние сутки в России выявили 163 новых случая заболевания Covid-19. Среди новых случаев 120 зарегистрированы в Москве, всего в городе коронавирус диагностирован у 410 человек.

"Мы только в начале этого пика заболеваемости, мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем мы наблюдаем в других странах. Но то, что он будет, я в достаточной степени уверен, по крайней мере, по Москве", - предупредил телезрителей Собянин.

Что еще решил закрыть Собянин

Ранее в среду Собянин объявил о новых ограничительных мерах, связанных с распространением коронавируса Covid-19.

Приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищны мероприятий. "Должны быть закрыты кинотеатры, кинозалы, детские развлекательные центры и игровые комнаты", - написал Собянин на своем сайте. Кроме того, закроют боулинги, бильярдные, аквапарки и прочие объекты развлечений.

Объединенная сеть кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") с 26 марта закроет все кинотеатры в Москве в связи с распространением коронавируса, сообщили после этого в пресс-службе сети.

Фитнес-клубы и бассейны в Москве были закрыты ранее по распоряжению главного санитарного врача города.

В четверг, 26 марта, в Москве вступает в силу карантин для людей старше 65 лет. Их обязали сидеть дома. Собянин в среду заявил об отмене бесплатных проездных для пенсионеров.

Кроме того, он сообщил, что центры госуслуг (МФЦ) будут принимать граждан только по предварительной записи. Стоматологические кабинеты будут оказывать только экстренную помощь при острой боли, заявил Собянин.

Нерабочая неделя в России

В среду Владимир Путин выступил с телевизионным обращением к россиянам. В нем он сообщил, что из-за эпидемиологической обстановки голосование по поправкам в Конституцию перенесут с 22 апреля из-за ситуации с коронавирусом в России. Следующую неделю Путин объявил нерабочей.

По словам Путина, это нужно, чтобы снизить скорость распространения болезни. Структуры жизнеобеспечения, больницы, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти продолжат свою работу, заявил Путин. Обязаны ли другие предприятия и компании не работать в "длинные выходные", он не уточнил.

"Давайте не будем полагаться на авось. Это может коснуться каждого. Самое безопасное сейчас - побыть дома", - сказал он.

Жесткий карантин, как в странах Европы, пока не вводится, но Путин подчеркнул, что "все рекомендации необходимо обязательно соблюдать", нужно "поберечь и себя, и своих близких", проявить "дисциплину и ответственность".

По оценке Собянин, уже сейчас половина людей в Москве решили оставаться дома. "Это же очевидно видно: когда в метро у нас на 40-50% уменьшился поток людей, это и означает, что 40-50% людей уже находятся фактически на карантине", - сказал он в эфире ТВЦ.

При этом ажиотажного спроса в магазинах он при этом не наблюдает. "Много у нас в стране продуктов питания, ну не скупим мы их все, сколько бы ни старались. Естественно, наскупали - сейчас начинается достаточно такой серьезный спад спроса в магазинах", - заявил Собянин.