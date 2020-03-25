В Минске задержан известный журналист-расследователь Сергей Сацук

Правообладатель иллюстрации Сергей Сацук/Facebook

Сергей Сацук, главный редактор белорусского электронного журнала "Ежедневник", был задержан в среду в пригороде Минска неизвестными в штатском.

По словам жены Сацука Жанны, мужчины наскоро показали удостоверения департамента финансовых расследований комитета госконтроля и не стали объяснять, почему увозят Сергея.

Семья направлялась в магазин стройматериалов, но была остановлена на входе.

Писал о коррупции, получал угрозы

Сергей Сацук известен журналистскими расследованиями. Одно из самых громких - о поставках в Беларусь незарегистрированного в стране препарата "Эупента".

После прививки этой корейской вакциной летом 2018-го в райцентре Ганцевичи скончался двухмесячный ребенок. Журналист, исследуя сайты районных больниц, обнаружил, что незарегистрированная вакцина применялась на детях с января 2017 года, и подверг критике объяснения минздрава о безопасности лекарства.

Сергей Сацук выяснил, что "Эупента" в тот период не была зарегистрирована даже в стране-производителе и находилась в разделе научных разработок, проходивших стадию регистрации.

Журналист вынес на общественное обсуждение раздражающие местные ведомства вопросы: кто позволил испытывать на белорусских детях несертифицированные лекарства и кто понесет за это ответственность?

Однако к ответственности попытались призвать самого журналиста-расследователя.

В августе прошлого года патронируемый государством телеканал "Беларусь 1" в прайм-тайм показал сюжет, обвинявший Сацука в написании заказных статей. Съемки скрытой камерой, если верить ТВ, зафиксировали, как один из бизнесменов передал журналисту конверт. Сам бизнесмен рассказал в эфире, что якобы заказал журналисту расследование о коррупционных закупках минздравом импортных товаров медицинского назначения и заплатил за такую статью.

Правообладатель иллюстрации Сергей Сацук/Facebook Image caption Сергей Сацук регулярно писал о коррупции, но к ответственности попытались привлечь его самого

После выхода телесюжета Сацук, на счету которого была уже не одна публикация о коррупционных сделках чиновников от медицины, объяснил в негосударственной прессе, почему не берет взяток, но открыл и публикует в "Ежедневнике" счет для сбора средств на поддержку журналистских расследований.

О необходимости такой поддержки более чем за полгода до "телеразоблачения" журналист рассказал в своем журнале в статье "Если надоела системная коррупция в Беларуси".

"После выхода первой из двух статей о коррупции [...] ко мне пришел неожиданный человек, не буду пока раскрывать его имя. Он прямо мне сказал: если не остановлюсь, меня либо грохнут, либо посадят", - рассказал Сацук в независимой прессе.

После этого "Ежедневник" приостановил публикации о коррупции в системе минздрава.

Но в это время Беларусь уже сотрясало так называемое "дело врачей" - масштабные аресты и масштабные суммы откатов за поставки медицинского оборудования, продвижение определенных лекарств и прочие злоупотребления, выявленные в системе здравоохранения уже не журналистом-расследователем, а правоохранительными органами.

За коронавирус?

23 марта, за два дня до задержания, Сергей Сацук опубликовал в "Ежедневнике" статью "Кто сеет панику вокруг коронавируса, президент или сайты и каналы?", в которой высказал сомнения в достоверности официальной статистики о распространении коронавируса в Беларуси.

По сообщениям белорусского минздрава, в стране к 25 марта было зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом (и два случая еще под вопросом); официально умерших нет.

Но соцсети и негосударственная пресса сообщают о нескольких взбудораживших жителей смертельных случаях и о запрете близким умерших разговаривать с журналистами.

Президент Лукашенко приказал КГБ разобраться с теми, кто публикует подобные сведения, назвав публикации фейками.

"Именно это распоряжение, на фоне официально стабильной ситуации в стране, дало ясно понять: пора паниковать!" - написал в своей статье Сацук.

"Уровень смертности 0%, как нигде в мире. Конечно, можно было бы порадоваться эффективности белорусской системы здравоохранения, но возникает вполне резонный вопрос: в Беларуси изобрели какое-то эффективное лекарство против коронавируса, позволяющее полностью избежать летальных случаев? Если да, то почему об этом никто не знает, почему мы не делимся таким передовым методом со всем миром?" - рассуждал журналист, упрекая белорусские власти в сокрытии информации.

Журналист остается в камере

Поздно вечером в среду стало известно, что в присутствии дежурного адвоката Сергея Сацука допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу.

Информагентство БелаПАН сообщает со ссылкой на супругу журналиста Жанну Сацук, что против редактора "Ежедневника" возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере).

Сергей Сацук предварительно задержан на трое суток, обвинения официально пока не оглашены.