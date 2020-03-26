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Российский президент Владимир Путин в среду объявил следующую неделю нерабочей и сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию перенесут с 22 апреля из-за ситуации с коронавирусом в России.

В своем обращении Путин также предложил ввести налог на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, в размере 15%, и налог в размере 13% на банковские вклады для граждан, чей общий объем вкладов или инвестиций превышает 1 млн рублей.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе в Москве введут новые ограничения. В частности, он предложил закрыть рестораны и кафе, крупные торговые центры и парки.

"Мы только в начале этого пика заболеваемости, мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем мы наблюдаем в других странах", - сказал Собянин.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как городской штаб по борьбе с коронавирусом объявил, что в Москве скончались двое пациентов, которые были заражены коронавирусной инфекцией.

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Что происходит в других странах:

Испания обновила рекорд смертности от коронавируса - за сутки умерли 738 человек. Парламент поддержал предложение правительства о продлении режима повышенной готовности еще на полмесяца - до 11 апреля.

обновила рекорд смертности от коронавируса - за сутки умерли 738 человек. Парламент поддержал предложение правительства о продлении режима повышенной готовности еще на полмесяца - до 11 апреля. Власти Италии ужесточили наказание за нарушение правил карантина - за несоблюдение режима самолизоляции можно получить штраф в размере нескольких тысяч евро и до пяти лет тюрьмы.

ужесточили наказание за нарушение правил карантина - за несоблюдение режима самолизоляции можно получить штраф в размере нескольких тысяч евро и до пяти лет тюрьмы. В США число жертв коронавируса превысило тысячу человек. В среду вечером власти Вашингтона приняли решение ввести карантин на территории всего округа Колумбия до 24 апреля. Людей просят оставаться дома, все массовые собрания теперь под запретом.

число жертв коронавируса превысило тысячу человек. В среду вечером власти Вашингтона приняли решение ввести карантин на территории всего округа Колумбия до 24 апреля. Людей просят оставаться дома, все массовые собрания теперь под запретом. В Британии в среду был зафиксирован самый большой суточный рост числа подтвержденных случаев заражения - количество инфицированных увечилось почти на 1,5 тысячи человек. В среду также стало известно о смерти 21-летней девушки от осложнений, вызванных коронавирусом; никаких сопутствующих заболеваний у нее не было. Коронавирус также обнаружили у наследника престола, принца Чарльза. Сообщается, что у него наблюдаются слабые симптомы.

в среду был зафиксирован самый большой суточный рост числа подтвержденных случаев заражения - количество инфицированных увечилось почти на 1,5 тысячи человек. В среду также стало известно о смерти 21-летней девушки от осложнений, вызванных коронавирусом; никаких сопутствующих заболеваний у нее не было. Коронавирус также обнаружили у наследника престола, принца Чарльза. Сообщается, что у него наблюдаются слабые симптомы. Франция из-за коронавируса решила вывести войска из Ирака. Как сообщает газета Figaro со ссылкой на заявление французского генштаба, вывод начнется уже сегодня.

из-за коронавируса решила вывести войска из Ирака. Как сообщает газета Figaro со ссылкой на заявление французского генштаба, вывод начнется уже сегодня. Власти Израиля рассматривают возможность введения полной блокады для предотвращения распространения коронавируса в том случае, если уже принятые меры не приведут к сокращению количества заражений.

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Число зараженных коронавирусом во всем мире приближается к полумиллиону. Четверть населения планеты фактически находится на карантине. Вирус унес жизни 21 тысячи человек во всеми мире.

В Москве вступает в силу домашний режим для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Им рекомендовано не ходить на работу, а из дома выходить только в случае крайней необходимости. Органичения будут действовать до 14 апреля.

В четверг стартует экстренный саммит "Большой двадцадки" - он пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику.

Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста четырем бывшим полицейским УВД по Западному округу Москвы по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

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Вылазка Владимира Путина в инфекционную больницу и его антикризисный пакет мер должны взбодрить не только обывателей, но и рейтинги президента, пишут в редакционной колонке журналисты газеты "Ведомости".

Издание отмечает, что 24 и 25 марта президент почти полностью посвятил коронавирусу. Сначала он съездил в больницу в Коммунарке, а на следующий день объявил о новых мерах поддержки и граждан, и малого бизнеса в период кризиса.

"Для обывателя такая щедрость и справедливость президента куда понятнее и приятнее, чем анонсированные прежде правительством меры", - пишут "Ведомости".

Эффектный выход Путина на фронт борьбы с коронавирусом, продолжает издание, будет тем более кстати, что планировавшееся на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию президент предложил из-за коронавируса перенести.

Громкие выступления и щедрые обещания должны простимулировать рост президентских рейтингов: однако центральная роль в борьбе с вирусом несет и риски: статистика говорит, что пик эпидемии впереди и до победы над коронавирусом еще далеко.

"Впрочем, и до голосования по президентским поправкам в Конституцию - тоже", - заключают "Ведомости".

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Сенат США в ночь на четверг одобрил самый большой в истории страны пакет экономической помощи на фоне разрастающейся эпидемии коронавируса. Общий объем государственной помощи составит 2 трлн долларов.

В эту сумму войдет финансовая поддержка каждого налогоплательщика - американцы, зарабатывающие менее 75 тысяч долларов в год, получат чек на $1200, семьи - на $2400. По 500 долларов будет выделено каждому ребенку.

На 600 долларов в неделю будет увеличено пособие по безработице, сейчас составляющее $450 каждые семь дней в течении полугода. Предусмотрены меры поддержки малого и среднего бизнеса.

По настоянию демократов в Конгрессе отели и клубы, принадлежащие президенту Дональду Трапму, не будут иметь права обратиться за государственной помощью.

Ожидается, что Палата представителей утвердит пакет экономической помощи в пятницу, 28 марта, а затем законопроект будет передан для одобрения президенту Трампу.

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Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч, неожиданно изменил свою позицию и признал себя виновным по всем рунктам, в том числе в убийстве 51 человека, сообщил комиссар полиции Майк Буш.

По его словам, Тарран прихзнал вину по 51 обвинению в убийстве, 40 обвинениях в покушении на убийство и одному обвинению в совершении теракта. Обвиняемый выступл на заседании суда по видеосвязи из тюрьмы Окленда.

Стрельба в двух мечетях Крайстчерча, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 получили ранения, произошла 15 марта прошлого года.

Это нападение стало самым массовым терактом за всю историю Новой Зеландии, где традиционно уровень преступности относительно низкий.

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Почитайте о том, как жители Франции живут в условиях жестких карантинных мер.

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Дайджест подготовил Олег Михйалов