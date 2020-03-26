Дайджест: как борьба с вирусом отразится на рейтингах Путина и сколько заплатят американцам
Российский президент Владимир Путин в среду объявил следующую неделю нерабочей и сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию перенесут с 22 апреля из-за ситуации с коронавирусом в России.
В своем обращении Путин также предложил ввести налог на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, в размере 15%, и налог в размере 13% на банковские вклады для граждан, чей общий объем вкладов или инвестиций превышает 1 млн рублей.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе в Москве введут новые ограничения. В частности, он предложил закрыть рестораны и кафе, крупные торговые центры и парки.
"Мы только в начале этого пика заболеваемости, мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем мы наблюдаем в других странах", - сказал Собянин.
Это заявление прозвучало вскоре после того, как городской штаб по борьбе с коронавирусом объявил, что в Москве скончались двое пациентов, которые были заражены коронавирусной инфекцией.
Что происходит в других странах:
- Испания обновила рекорд смертности от коронавируса - за сутки умерли 738 человек. Парламент поддержал предложение правительства о продлении режима повышенной готовности еще на полмесяца - до 11 апреля.
- Власти Италии ужесточили наказание за нарушение правил карантина - за несоблюдение режима самолизоляции можно получить штраф в размере нескольких тысяч евро и до пяти лет тюрьмы.
- В США число жертв коронавируса превысило тысячу человек. В среду вечером власти Вашингтона приняли решение ввести карантин на территории всего округа Колумбия до 24 апреля. Людей просят оставаться дома, все массовые собрания теперь под запретом.
- В Британии в среду был зафиксирован самый большой суточный рост числа подтвержденных случаев заражения - количество инфицированных увечилось почти на 1,5 тысячи человек. В среду также стало известно о смерти 21-летней девушки от осложнений, вызванных коронавирусом; никаких сопутствующих заболеваний у нее не было. Коронавирус также обнаружили у наследника престола, принца Чарльза. Сообщается, что у него наблюдаются слабые симптомы.
- Франция из-за коронавируса решила вывести войска из Ирака. Как сообщает газета Figaro со ссылкой на заявление французского генштаба, вывод начнется уже сегодня.
- Власти Израиля рассматривают возможность введения полной блокады для предотвращения распространения коронавируса в том случае, если уже принятые меры не приведут к сокращению количества заражений.
Число зараженных коронавирусом во всем мире приближается к полумиллиону. Четверть населения планеты фактически находится на карантине. Вирус унес жизни 21 тысячи человек во всеми мире.
В Москве вступает в силу домашний режим для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Им рекомендовано не ходить на работу, а из дома выходить только в случае крайней необходимости. Органичения будут действовать до 14 апреля.
В четверг стартует экстренный саммит "Большой двадцадки" - он пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику.
Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста четырем бывшим полицейским УВД по Западному округу Москвы по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Вылазка Владимира Путина в инфекционную больницу и его антикризисный пакет мер должны взбодрить не только обывателей, но и рейтинги президента, пишут в редакционной колонке журналисты газеты "Ведомости".
Издание отмечает, что 24 и 25 марта президент почти полностью посвятил коронавирусу. Сначала он съездил в больницу в Коммунарке, а на следующий день объявил о новых мерах поддержки и граждан, и малого бизнеса в период кризиса.
"Для обывателя такая щедрость и справедливость президента куда понятнее и приятнее, чем анонсированные прежде правительством меры", - пишут "Ведомости".
Эффектный выход Путина на фронт борьбы с коронавирусом, продолжает издание, будет тем более кстати, что планировавшееся на 22 апреля голосование по поправкам в Конституцию президент предложил из-за коронавируса перенести.
Громкие выступления и щедрые обещания должны простимулировать рост президентских рейтингов: однако центральная роль в борьбе с вирусом несет и риски: статистика говорит, что пик эпидемии впереди и до победы над коронавирусом еще далеко.
"Впрочем, и до голосования по президентским поправкам в Конституцию - тоже", - заключают "Ведомости".
Сенат США в ночь на четверг одобрил самый большой в истории страны пакет экономической помощи на фоне разрастающейся эпидемии коронавируса. Общий объем государственной помощи составит 2 трлн долларов.
В эту сумму войдет финансовая поддержка каждого налогоплательщика - американцы, зарабатывающие менее 75 тысяч долларов в год, получат чек на $1200, семьи - на $2400. По 500 долларов будет выделено каждому ребенку.
На 600 долларов в неделю будет увеличено пособие по безработице, сейчас составляющее $450 каждые семь дней в течении полугода. Предусмотрены меры поддержки малого и среднего бизнеса.
По настоянию демократов в Конгрессе отели и клубы, принадлежащие президенту Дональду Трапму, не будут иметь права обратиться за государственной помощью.
Ожидается, что Палата представителей утвердит пакет экономической помощи в пятницу, 28 марта, а затем законопроект будет передан для одобрения президенту Трампу.
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении теракта в мечетях новозеландского города Крайстчерч, неожиданно изменил свою позицию и признал себя виновным по всем рунктам, в том числе в убийстве 51 человека, сообщил комиссар полиции Майк Буш.
По его словам, Тарран прихзнал вину по 51 обвинению в убийстве, 40 обвинениях в покушении на убийство и одному обвинению в совершении теракта. Обвиняемый выступл на заседании суда по видеосвязи из тюрьмы Окленда.
Стрельба в двух мечетях Крайстчерча, в результате которой погиб 51 человек и еще около 50 получили ранения, произошла 15 марта прошлого года.
Это нападение стало самым массовым терактом за всю историю Новой Зеландии, где традиционно уровень преступности относительно низкий.
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Дайджест подготовил Олег Михйалов