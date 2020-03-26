В Москве на неделю закроют кафе, рестораны, парки и магазины

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Мэр Москвы Сергей Собянин постановил на неделю закрыть в Москве рестораны, кафе, парки и все магазины, кроме продуктовых. Такие меры принимаются в связи с эпидемией коронавируса.

Также в столице на неделю будут закрыты салоны красоты, спа-центры, солярии и бани.

При этом кафе и рестораны смогут доставлять на дом заказы, сделанные через интернет.

Ограничения вводятся с 28 марта по 5 апреля, и затрагива.т следующую неделю, которая по распоряжению президента Владимира Путина объявлена выходной. В соцсетях высказывались опасения, что на таких длинных выходных россияне вместо ухода на карантин пойдут гулять в парки.

Однако мэр Москвы 26 марта ввел временный запрет на посещение крупных городских парков, выставок и музеев-заповедников. Под запрет попали ВДНХ, парк Горького, "Зарядье", "Сокольники", музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское", а также музей-усадьба "Кусково".

Ранее в четверг российское правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить авиасообщение с другими странами. Исключение будет сделано только для рейсов, которые вывозят домоцй оставшихся за рубежом россиян.

Накануне президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о мерах по снижению распространения коронавируса в России. В частности, он объявил следующую неделю нерабочей для всех россиян, а также решил отложить голосование по поправкам в Конституцию, которое было назначено на 22 апреля.