В России зафиксированы 182 новых случая коронавируса за сутки. 136 из них - в Москве
Число подтвержденных случаев коронавируса в России за сутки выросло на 182. Из них 136 зафиксированы в Москве, сообщает оперативный штаб.
Помимо Москвы новые случаи заболевания коронавирусом обнаружены в 17 регионах России. Всего этот диагноз подтвержден у 840 человек в 56 регионах страны.
Новых смертей от последствий заболевания коронавирусом в России не зарегистрировано. По данным оперативного штаба, всего скончались два человека, оба - в Москве. Об их смерти официально сообщили в среду.
За последние сутки выписаны девять заболевших. Всего же в России пока вылечились 38 человек.
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