"Необычно высокая активность". Британский флот сопроводил 7 российских кораблей в Ла-Манше

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Британский военно-морской флот сообщил, что в последние дни его кораблям пришлось сопровождать семь российских военных суден в проливе Ла-Манш. Военные говорят о "необычно высоком уровне активности" российского флота.

Как сказано в сообщении ВМФ Британии, группа из девяти британских кораблей, включая четыре фрегата и несколько патрульных суден при поддержке вертолетов, сопроводила российские корабли.

Капитан патрульного судна HMS Tyne лейтенант Ник Уорд отметил, что флот был вынужден реагировать на появление российских кораблей на фоне вспышки коронавируса в Британии. Военные, включая моряков, участвуют в обеспечении больниц оборудованием.

"В то время как вооруженные силы помогают национальной службе здравоохранения спасать жизни в Британии, очень важно, чтобы флот не забывал о своих основных функциях, которые мы всегда выполняли ради безопасности страны", - сказал он.

Российская группировка кораблей, по информации ВМФ Британии, включала два корвета класса "Стерегущий", два больших десантных корабля проекта 775 (Ropucha в классификации НАТО) и фрегаты проекта 11365. Один из вертолетов британских ВВС сделал несколько пролетов над российскими кораблями.

Ранее командование российского Балтийского флота сообщило о том, что корветы "Стерегущий" и "Сообразительный" приняли участие в маневрах в Северном море.

Масштабные учения НАТО

Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил говорит, что российская группа кораблей прошла из Балтийского моря до Ла-Манша и обратно.

Также в последние недели британские ВВС объявляли о перехвате и сопровождении российских разведывательных самолетов и бомбардировщиков. В частности, это произошло восьмого марта.

"Повышенная военная активность" россиян совпала с несколькими масштабными военными учениями в рамках НАТО - маневрами Cold Response в Норвегии и учениями Defender Europe, которые прошли в странах Балтии и Восточной Европе. В рамках последних в регион планировали перебросить 20 тыс. американских военнослужащих, но из-за коронавируса и те, и другие маневры провели в меньшем масштабе, чем планировалось.

В понедельник военно-морское командование НАТО сообщало, что за прохождением российского корвета "Сообразительный" через Ла-Манш проследил норвежский корабль Otto Sverdrup.

Правообладатель иллюстрации NATO Image caption Норвежский корабль сопровождал российский корвет "Сообразительный" на расстоянии нескольких сотен метров, сообщили в НАТО

21 марта командование российского Балтийского флота объявило, что отряды кораблей приняли участие в учениях в разных частях Северного моря.

"Экипаж корвета "Стойкий" провел плановые учения по поиску, обнаружению, поддержке контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения, - говорилось в заявлении флота. - В средней части Северного моря экипажи корабельной ударной группы в составе корветов "Стерегущий" и "Сообразительный" также провели условные ракетные удары по группировке кораблей условного противника".