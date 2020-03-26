"Необычно высокая активность". Британский флот сопроводил 7 российских кораблей в Ла-Манше
Британский военно-морской флот сообщил, что в последние дни его кораблям пришлось сопровождать семь российских военных суден в проливе Ла-Манш. Военные говорят о "необычно высоком уровне активности" российского флота.
Как сказано в сообщении ВМФ Британии, группа из девяти британских кораблей, включая четыре фрегата и несколько патрульных суден при поддержке вертолетов, сопроводила российские корабли.
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Капитан патрульного судна HMS Tyne лейтенант Ник Уорд отметил, что флот был вынужден реагировать на появление российских кораблей на фоне вспышки коронавируса в Британии. Военные, включая моряков, участвуют в обеспечении больниц оборудованием.
"В то время как вооруженные силы помогают национальной службе здравоохранения спасать жизни в Британии, очень важно, чтобы флот не забывал о своих основных функциях, которые мы всегда выполняли ради безопасности страны", - сказал он.
Российская группировка кораблей, по информации ВМФ Британии, включала два корвета класса "Стерегущий", два больших десантных корабля проекта 775 (Ropucha в классификации НАТО) и фрегаты проекта 11365. Один из вертолетов британских ВВС сделал несколько пролетов над российскими кораблями.
Ранее командование российского Балтийского флота сообщило о том, что корветы "Стерегущий" и "Сообразительный" приняли участие в маневрах в Северном море.
Масштабные учения НАТО
Корреспондент Би-би-си Джонатан Бил говорит, что российская группа кораблей прошла из Балтийского моря до Ла-Манша и обратно.
Также в последние недели британские ВВС объявляли о перехвате и сопровождении российских разведывательных самолетов и бомбардировщиков. В частности, это произошло восьмого марта.
"Повышенная военная активность" россиян совпала с несколькими масштабными военными учениями в рамках НАТО - маневрами Cold Response в Норвегии и учениями Defender Europe, которые прошли в странах Балтии и Восточной Европе. В рамках последних в регион планировали перебросить 20 тыс. американских военнослужащих, но из-за коронавируса и те, и другие маневры провели в меньшем масштабе, чем планировалось.
В понедельник военно-морское командование НАТО сообщало, что за прохождением российского корвета "Сообразительный" через Ла-Манш проследил норвежский корабль Otto Sverdrup.
21 марта командование российского Балтийского флота объявило, что отряды кораблей приняли участие в учениях в разных частях Северного моря.
"Экипаж корвета "Стойкий" провел плановые учения по поиску, обнаружению, поддержке контакта и слежению, а также противодействию подводной лодке условного противника с применением комплекса противолодочного вооружения, - говорилось в заявлении флота. - В средней части Северного моря экипажи корабельной ударной группы в составе корветов "Стерегущий" и "Сообразительный" также провели условные ракетные удары по группировке кораблей условного противника".