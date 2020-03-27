"Договаривайтесь о лодках". Как российских туристов возвращают на родину

Правообладатель иллюстрации Красильников Станислав Image caption Туристы делятся на две категории - кто-то хочет уехать как можно скорее, кто-то не хочет уезжать вовсе

В эту пятницу Россия окончательно закрыла все международные перелеты. Однако власти все еще продолжают вывозить туристов, застрявших в других странах. Десятки тысяч человек не могут улететь. А кто-то и не планирует возвращаться в Россию.

С 27 марта Россия фактически закрыла международное авиасообщение - такое поручение дало правительство по итогам заседание Координационного совета под председательством Михаила Мишустина. С полуночи пятницы российский аэропорт сможет выпустить или принять самолет из-за границы, только если это вывозной рейс по спискам министерства иностранных дел, либо если рейс выполняется по отдельному решению правительства. Исключения сделают для грузовых, почтовых, транзитных и других технических рейсов, уточняла Росавиация.

МИД собирал данные о том, кто хочет уехать в Россию из-за границы, до 14 часов 26 марта, а 27 марта эти списки должны были передать в другие ведомства. Однако в итоге информацию, судя по тексту поручений, продолжат собирать до 30 марта.

Сколько точно российских туристов остается за границей, неизвестно. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе оценивала количество россиян за границей в 57,8 тысяч человек по состоянию на понедельник. Сколько человек записались в списки МИД, неизвестно, но речь идет о нескольких десятках тысяч человек. Так, посольство России в Таиланде сообщило, что собрало более 15 тысяч заявок с данными о российских гражданах, в том числе о тех, кто не имеет возможности вернуться в Россию.

План того, как именно будут вывозить россиян, должны сформировать Минтранс и МИД. Вывозить туристов, согласно поручениям правительства, планируют с участием Минобороны, а также "Аэрофлота" и "Специального Летного Отряда "Россия", который обычно перевозит российских чиновников, вплоть до президента.

Минфин в свою очередь должен дать денег из бюджета на эту операцию, если они понадобятся.

МИД, Минтранс и Росавиация в своих заявлениях не первую неделю рекомендуют гражданам России как можно быстрее возвращаться домой из-за границы. Однако во многих странах россияне не хотят или не могут воспользоваться вывозными рейсами.

Застрявшие в Индии

Одна из стран, где сложилась сложная ситуация для туристов, в том числе из России, - это Индия. 24 марта премьер-министр страны Нарендра Моди объявил "абсолютный" карантин, который коснется всего населения страны. О том, что 1,3 млрд человек не смогут покидать жилище в течение трех недель, было объявлено всего за четыре часа до введения мер. В стране открыты только продуктовые магазины, медицинские учреждения и аптеки.

По оценке, которую приводил заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров, на 20 марта в Индии находились около 10 тысяч российских граждан. Би-би-си направила запрос официальному представителю министерства иностранных дел Марии Захаровой о более свежих данных и ждет ответа.

В Индии российским гражданам приходится непросто. Так, 21 марта российская туристка Полина Мудрова рассказала в "Фейсбуке", что многие туристы в Индии находятся в критической ситуации.

"Лично меня выгнали из гостиницы в 11 ночи на улицу. И лишь благодаря огласке в соцсетях, я ночевала в доме, а не на дороге. Сейчас я в безопасности, но все меняется очень быстро. В любой момент может прийти полиция и выгнать меня", - написала она. Затем она удалила этот пост.

Позже Мудрова написала, что ей предложили помощь с жильем и доставкой в аэропорт. Однако уехать из Индии у нее до сих пор не получилось.

Туристка из Москвы Анастасия Каспарян живет в штате Керала в часе езды от города Тривандрам с 6 марта. Обратный рейс 27 марта авиакомпании Air Arabia отменен.

"Они видят, что мы здоровы, - к нам нормальное отношение. Но то, что происходит снаружи, - да, говорят, что к иностранцам - к "белым" - относятся настороженно. В любом месте, куда пришел иностранец, люди тревожно себя чувствуют", - рассказывает Би-би-си Каспарян. С 10 марта она остается на карантине в своем отеле.

"Здесь нас 10 человек. Мы на территории отеля совершенно одни, поскольку работникам отеля тоже запрещено сюда приезжать, они же не могут из своих домов выходить, соответственно, остался только персонал, который здесь живёт в отеле. Это всего несколько человек", - рассказывает Каспарян.

Каспарян подала заявку на выезд, но боится, что достаточно большая группа из Керала может и не набраться.

Ждет возможности уехать из Индии и Ирина Муженя из Петербурга. "Мы подали все заявления в МИД, зарегистрировались на сайте, подали анкеты. Пока в ответ никакой информации не поступало", - говорит она. Муженя должна была улетать в Россию 31 марта через Дели и Москву. "Была информация, что авиакомпания "Россия" и "Аэрофлот" осуществляют рейсы. Больше 50 тыс. рублей - мы себе такого позволить не можем", - объясняет туристка.

Media playback is unsupported on your device Как из-за коронавируса не могут улететь сотни мигрантов

Пока обстановка в том отеле, где живет Муженя, спокойная. Однако выходить за ворота туристы не могут. Пару дней назад она смогла выбраться из отеля и закупиться продуктами. Агрессии по отношению к иностранцам Муженя не замечает.

Архитектор Илья Морозов из Екатеринбурга находится в штате Гоа с начала фераля. Он жалуется, что попасть в магазины не всегда получается, как и купить необходимые продукты. Работу магазинов контролирует полиция.

"Я видел, как была открыта аптека и там стояли полицейские с бамбуковыми палками, они контролировали, как люди стоят в очереди в метре друг от друга", - рассказывает Морозов.

Тем не менее он не стал регистрироваться на вывозные рейсы от МИДа. Он опасается, что не сможет добраться до аэропорта из-за ограничений на передвижение внутри Индии. "Как туда ехать, по мнению МИДа, если внутренний транспорт не ходит? Таксисты боятся ехать в аэропорт, они боятся потерять лицензию, так как на дорогах их останавливает полиция," - говорит Морозов.

Как вывозят туристов из Таиланда и Филиппин

По состоянию на 26 марта, авиакомпания "Россия" и туроператор "Библио-Глобус" выполнили 39 "вывозных" рейсов из Индии, Кипра, Италии, ОАЭ, Таиланда, Турции, Чехии и Занзибара.

Для вывоза всех клиентов "Библио-Глобус" запланировано выполнение еще трех рейсов из Таиланда: одного - из Бангкока и двух - из Пхукета. Как уточнили представители перевозчика, 28 марта будет выполнено два вывозных рейса, 29 марта - один. Об этом сообщала Ассоциация туроператоров России.

27 марта в Москве приземлился первый "вывозной" рейс Azur Air из Себу (Филиппины). Несколько тысяч российских туристов застряли на Филиппинах из-за закрытия властями этой страны авиасообщения до 12 апреля в связи с эпидемией коронавируса. 16 марта президент Филиппин Родриго Дутерте ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев.

Как сообщили в трансляции в Facebook сотрудники посольства России на Филиппинах, при посадке на первый вывозной рейс возникли сложности из-за отсутствия в списке полных данных, например, фактического места жительства в России и так называемого миграционного сертификата. Из 476 человек в списках, составленных заранее, смогли улететь 457 туристов. По словам сотрудников посольства, большинство не улетевших туристов не смогли попасть на транспорт, который должен был доставить их с островов.

"Помимо этого, по информации посольства России на Филиппинах, еще 157 граждан России находятся на острове Боракай. На данный момент вопрос с их возвращением в Россию решается Росавиацией, МИД России и Ростуризмом", - говорится в сообщении пресс-службы Ростуризма.

"Очень многие захотели продлить свой отпуск. Сказали, что в России холодно, а здесь хорошо. И никакие наши рассказы об иммиграционном нарушении и о том, что творится здесь в местных тюрьмах, не повлияли на это решение", - рассказали сотрудники посольства.

Следующий рейс может состояться 29 или 30 марта, в зависимости от того, каких договоренностей смогут достигнуть российские власти. Цена на чартеры планируется около 100 евро, но расчеты за него должны будут проводиться в России через Ростуризм.

Организовать доставку туристов до самих аэропортов также должны власти страны их гражданства, рассказали сотрудники посольства. Но движение паромов ограничено, а сложности возникают даже с перевозкой дипломатов из Себу.

"Все, кто вовремя не спохватился и не приехал, когда вас забирали, решайте на месте, пытайтесь выбраться, договаривайтесь о лодках, договаривайтесь о том, чтобы перекладными добраться, потому что другого варианта нет. Власти с сегодняшнего дня никому местным не помогают из иностранцев добраться до аэропорта. Мы в этой ситуации организовать какие-то поезда и самолеты не можем", - так описал ситуацию на Филиппинах сотрудник посольства.

Media playback is unsupported on your device Города по всему миру стоят пустые. Они закрыты на карантин из-за коронавируса.

Разрешилась ситуация с рейсами из Объединенных Арабских Эмиратов. 26 марта власти ОАЭ выдали разрешение на пять рейсов для вывоза туристов из России, об этом сообщило министерство транспорта. 25 марта появилась информация о том, что клиенты российской авиакомпании "Победа" оказались заперты в терминале аэропорта в Дубае. Как сообщили в Azur Air, который совершал один из вывозных рейсов, клиенты компании, которые находились в ОАЭ, были за счет туроператора размещены в гостиницах.

"Авиакомпания более двух суток ожидала разрешения на вылет от авиационных властей ОАЭ, их удалось получить благодаря совместной работе авиакомпании, Росавиации, Ростуризма, Минтранса и МИД России", - говорится в сообщении.

26 марта газета The Himalayan Times сообщила, что правительство начало эвакуировать иностранных туристов из разных частей страны из-за введенного карантина. За 25 и 26 марта Отдел реагирования на кризисы Совета по туризму Непала вывез 137 туристов.

Посольство России в Непале пытается выйти на связь с российскими туристами, которые могут находиться в горах, и предпринимает все возможные меры для возвращения россиян на родину, сообщили РИА Новости в российском представительстве.

Сейчас в этой стране около ста путешественников из России. Возвращение туристов будет происходить в общем порядке, предусмотренном МИД, пока конкретной информации о времени и условиях вылета россиян нет, добавили в ведомстве.

Правительство Непала ввело с 14 марта по 30 апреля запрет восхождений на Эверест в связи с опасностью распространения коронавируса. Все иностранцы, которые прибыли в Непал после 14 марта, должны оставаться на карантине 14 дней с даты прибытия.

Говорить о полном вывозе всех российских туристов из-за границы рано. В социальных сетях появилось много чатов, где переписываются туристы, застрявшие в той или иной стране.

Юлия сейчас находится в Чили: "Хотела ехать в Боливию после Чили. Как раз подходила к концу трёхмесячная виза в Чили. Побоялась застрять в этом явно менее организованном государстве. Осталась в Чили. Подала заявку тоже, хоть и не уверена, что хочу сейчас возвращаться в Россию, возможно, здесь в куда большей безопасности. А так, даже до столицы добраться будет проблемой, если будет эвакуационный борт", - пишет она.

"А я, наоборот, решила переждать пандемию в Перу и продолжить кругосветку после снятия карантина", - пишет в этом чате Лидия.