Несколько сотрудников правительства России проверяют на коронавирус

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Два собеседника, близких к правительству, не исключили, что заболевших может быть больше

Сотрудник аппарата правительства России, возможно, заболел коронавирусом, сообщили в Белом доме. Это работник департамента оборонной промышленности, и, предположительно, сотрудников с подозрением на коронавирус не меньше четырех, выяснила Русская служба Би-би-си.

В правительстве подозревают, что коронавирусом могли заболеть уже четверо чиновников, сообщили Би-би-си трое близких к правительству собеседника, а также человек, близкий к оперативному штабу по коронавирусу в Москве. Все они согласились говорить на условиях анонимности, поскольку не уполномочены комментировать ситуацию. Заболевшие на работе отсутствуют, отметили собеседники Би-би-си.

В ответ на просьбу прокомментировать информацию о минимум четырех сотрудниках, у которых подозревают заражение вирусом, в пресс-службе правительства Би-би-си заявили, что "это не соответствует действительности".

"Признаки заболевания выявлены у двух сотрудников департамента оборонной промышленности. И еще у двух сотрудников других подразделений аппарата [правительства]", - сказал один из источников Би-би-си.

Человек, близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, в разговоре с Би-би-си предположил, что заболевших в аппарате правительства может быть "гораздо больше" четырех. Он попросил об анонимности, поскольку не уполномочен комментировать эту тему в СМИ.

Централизованное тестирование на коронавирус среди сотрудников Белого дома пока не проводится, утверждают два собеседника, близких к правительству. Они также не исключили, что заболевших может быть больше.

Полноценных профилактических ограничений, по словам одного из собеседников, в Белом доме в связи с пандемией не ввели. Он привел пример: в здание правительства на Краснопресненской набережной до сих пор пускают посетителей, не являющихся штатными сотрудниками Белого дома.

Всего в аппарате правительства, по данным Би-би-си, работает более 1,5 тысячи чиновников.

Первой о том, что у одного из сотрудников аппарата правительства диагностировано заболевание коронавирусной инфекцией, со ссылкой на анонимные источники сообщила "Медуза".

В пресс-службе правительства Русской службе Би-би-си подтвердили выявление одного сотрудника, возможно заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Его тесты отправлены на дополнительную проверку. Сотрудник отправлен на карантин. Все сотрудники, контактировавшие с ним, взяты под наблюдение. Во всех помещениях, в которых он находился в последние дни, проведена дезинфекция, сообщили в пресс-службе.

По состоянию на четверг, в России за последние сутки выявили 182 человека с коронавирусом, 136 из них в Москве. Всего этот диагноз подтвержден уже у 840 человек в 56 регионах страны.

Накануне президент Владимир Путин выступил с первым обращением к россиянам в связи с пандемией коронавируса. Он объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля и призвал граждан оставаться дома. Кроме того, Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию, которое ранее сам же назначил на 22 апреля. Президент также предложил ввести новые налоги на дивиденды и вклады.