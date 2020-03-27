Почти половина россиян не верят в честное голосование по Конституции

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Лишь треть россиян уверены, что примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию, поддержать их готовы менее половины опрошенных, следует из опроса "Левада-центр". Голосование будет нечестным, считают 46% опрошенных. Социолог связывает это с усталостью в обществе.

Опрос проходил 19-25 марта - до обращения президента Владимира Путина, в котором он предложил перенести голосование с апреля на неопределенный срок.

"Ощущение, что власть под себя меняет закон"

Точно или "скорее всего" не пойдут голосовать по поправкам в Конституцию 27% опрошенных "Левада-центром". Еще 33% пообещали обязательно проголосовать, другие 21% "скорее всего" примут в нем участие.

Социологи проверили, влияет ли формулировка вопроса о поддержке поправок на ответы. Половину респондентов спрашивали о готовности голосовать с уточнением: "В случае, если на предстоящем голосовании по поправкам большинство проголосует "за", это даст Владимиру Путину возможность баллотироваться на новый президентский срок в 2024 году". Второй половине вопрос о готовности голосовать за поправки задавали без преамбулы.

В обоих случаях сторонников поправок оказалось чуть больше, чем противников.

"Ощущение, что власть под себя меняет закон, и общество разделилось на две части по вопросу поддержки. За поправки в первую очередь пенсионеры и бюджетники, против - молодые", - сказал Би-би-си замдиректора "Левада-центра" Денис Волков.

Среди тех, кто отвечал на вопрос с преамбулой об обнулении сроков Путина, разрыв оказался минимальным: 45% поддерживают поправки, 41% - против них. Всего 14% затруднились с ответом.

"Обращает на себя внимание число людей, готовых голосовать против поправок без пояснения, что речь идет об обнулении путинских сроков, - сказал Би-би-си политолог Аббас Галлямов. - Получается, что 34% настроены против любых действий властей, даже если они носят абсолютно популистский - и, казалось бы, в значительной степени неполитический - характер".

Принципиальной разницы с точки зрения численности между группами сторонников и противников поправок Путина нет, полагает Галлямов: "Можно смело прогнозировать, что в случае очередного выдвижения Путина раскол в обществе гарантирован".

Недоверия из-за усталости

Только 22% опрошенных уверены, что голосование пройдет честно. По мнению 24% респондентов, оно будет "скорее" честным.

46% опрошенных считают, что голосование будет нечестным - "точно" в этом уверено 23% респондентов, еще 23% выбрали формулировку "скорее нечестным".

Когда пройдет голосование, неизвестно. В среду Путин впервые обратился к россиянам в связи с пандемией коронавируса и на неопределенный срок перенес голосование по поправкам в Конституцию, которое ранее назначил на 22 апреля.

"Власть затянула с переносом голосования, это усилило подозрения в том, что поправки затеяны ради сохранения Путина у власти, а не для расширения социальных гарантий. Отсюда рост недоверия к предстоящему голосованию", - сказал Би-би-си политтехнолог Константин Калачев.

"Высокое недоверие к выборам - результат накопленной в обществе усталости, повышения пенсионного возраста и спада "крымского эффекта", - считает Волков. По его мнению, схожие настроения в обществе были перед выборами 2011-2012 года, когда после думских выборов в России были массовые протесты.

Несмотря на высокий уровень недоверия к институту выборов, власть может мобилизовать сторонников поправок в Конституцию на избирательные участки в день голосования, а недовольные изменениями скорее останутся дома, полагает Волков.

В чем суть путинских поправок

О грядущем изменении Конституции Путин объявил во время послания Федеральному собранию в начале года. В частности, он предложил закрепить в основном законе индексацию пенсий и материнский капитал, верховенство российской Конституции над международными договорами. Путин тогда не говорил о поправках, которые позволят ему остаться президентом до 2036 года.

Когда Госдума принимала поправки во втором чтении, депутат от "Единой России" Валентина Терешкова внезапно предложила дополнительную - обнулить президентские сроки Путина, чтобы он вновь мог идти на выборы в 2024 году.

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Путин с предложением Терешковой согласился, но отметил - обновленная Конституция вступит в силу, если поправки одобрит Конституционный суд и если за них проголосуют граждане.

Конституционный суд одобрил все поправки за двое суток. Осталось голосование граждан.