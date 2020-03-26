США обвинили Мадуро в наркотерроризме и предложили $15 млн за помощь в его поимке

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption США предложили 15 млн долларов за помощь в поимке Мадуро

США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в контрабанде наркотиков. Министерство юстиции США предъявило обвинения и другим высокопоставленным чиновникам страны, в числе которых председатель верховного суда и министр обороны.

Как сообщил министр юстиции Уильям Барр, американские власти предложили 15 млн долларов за информацию, которая поможет в аресте Мадуро.

Лидера Венесуэлы неоднократно обвиняли в коррумпированности и жестокости его режима, сам Мадуро отвергал обвинения.

Вашингтон поддерживает лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо, который в прошлом году объявил себя исполняющим обязанности президента.

В январе США ввели санкции против государственной нефтяной корпорации Венесуэлы PDVSA, запретив американским компаниям закупать у нее нефть.

"Жители Венесуэлы заслуживают прозрачное, ответственное представительное правительство, которое служит нуждам людей и не участвует… в противоправной контрабанде наркотиков", - заявил американский госдеп.

"Эти люди не оправдали доверия народа, занимаясь переправкой наркотиков из Венесуэлы, что включает в себя контроль над самолетами, летающими с авиабазы Венесуэлы".

Выступая на пресс-конференции, Барр заявил, что Мадуро сотрудничает с колумбийской экстремистской группировкой ФАРК, чтобы "наводнить США кокаином".

"Пока народ Венесуэлы страдает, эта клика… наполняет свои карманы", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мадуро пришел на смену Уго Чавесу после его смерти в 2013 году

По словам Барра, колумбийские боевики получили поддержку режима Мадуро, который позволяет им безопасно находиться в Венесуэле, откуда они могут заниматься контрабандой кокаина.

"Мадуро намеренно использовал кокаин в качестве оружия… с целью подорвать здоровье наших граждан и благополучие нашей страны", - заявил федеральный прокурор США Джеффри Бермэн.

Также он обвинил Мадуро и его приближенных в наркотеррористическом сотрудничестве с ФАРК на протяжении последних 20 лет.

Венесуэльские власти пока официально не ответили на предъявленные обвинения. Мадуро чуть ранее в "Твиттере" обвинил США и Колумбию в заговоре против Венесуэлы и разжигании насилия в стране.

Мадуро убежден, что США хотят его сместить, чтобы получить доступ к нефтяным запасам страны.

Что привело к кризису в Венесуэле?

Мадуро с небольшим преимуществом победил на президентских выборах в апреле 2013 года после смерти своего предшественника и наставника Уго Чавеса.

В мае 2018 года он был переизбран на второй строк, хотя международные наблюдатели заявили, что выборы прошли с нарушениями.

Венесуэла испытала сильнейший экономический кризис. В прошлом году инфляция составила 800 тыс. процентов, 4,8 млн человек покинули страну.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption США и некоторые другие страны признали Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы

Лидер оппозиции Гуайдо обвинил Мадуро в неспособности исполнять обязанности президента. Его поддержали многие соотечественники, а также лидеры США и ЕС.

Мадуро остается у власти, его режим поддерживают Россия, Китай и Куба.