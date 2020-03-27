Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В США пройти тест на коронавирус можно не выходя из машины

В четверг США вышли на первое место в мире по числу зараженных коронавирусом, обогнав Китай. По данным на утро пятницы, в США вирусом заразилось более 85,5 тысячи человек, в Китае - почти 81,8 тысячи.

Как заявил на брифинге президент США Дональд Трамп, страна вышла на первое место по случаям заражения коронавирусом из-за массового тестирования людей.

"Я думаю, что это объясняется тем, как мы проводим тестирование. Мы тестируем невероятное количество людей", - заявил он.

На том же брифинге вице-президент США Майк Пенс рассказал, что в общей сложности по всей стране было проведено 552 тысячи тестов.

Пенс также сообщил, что в США разработан тест на коронавирус, дающий результат за 15 минут. Производитель уже направил его для одобрения в Управление по надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA).

Всего число заразившихся коронавирусом в мире в четверг превысило полмиллиона человек. Самая сложная ситуация - по-прежнему на юге Европы: Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса, уступая в печальном рейтинге только Италии.

Резкий рост числа умерших от заболевания зафиксирован также во Франции - 365 человек за сутки. В Британии за день умерло рекордное число людей с начала вспышки коронавируса - 115 человек, самым высоким также стал суточный скачок числа зараженных - 2129 человек.

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В четверг вечером миллионы британцев вышли на балконы и пороги своих домов, чтобы поблагодарить работников Национальной службы здравоохранения (NHS), которые борются со вспышкой коронавируса.

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Россия полностью прекращает пассажирское авиасообщение с другими странами из-за вспышки коронавируса. Рейсы будут выполняться только для вывоза россиян из-за границы.

Изначально российские власти ввели ограничения на полеты в Китай, затем запрет распространился на дургие страны, где было зафиксировано больше всего заражений - Южную Корею, Иран и Италию.

23 марта Россия ограничила авиасообщение со всеми странами, оставив только рейсы из Москвы в столицы или крупные города.

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Испанская El Pais рассказывает историю 89-летнего жителя Мадрида, который решил сбежать из дома престарелых, опасаясь за свою жизнь из-за вспышки коронавируса.

Рафаэль Гарсия, или дон Рафаэль, как его все называют, переехал в мадридский дом престарелых полгода назад после смерти супруги. Его дети предлагали ему жить вместе, но он отказался, посчитав, что станет для них обузой. После введения карантина из-за вспышки коронавируса он также решил не покидать свое жилище, боясь заразить родных.

После того как в доме престарелых был обнаружен первый случай заражения, Гарсия решил без особой необходимости не покидать свой номер. В один из дней он встретил служащего, который рассказал, что видел в здании шестерых мертвых стариков. Дон Рафаэль знал всех их лично.

Выяснилось, что в доме престарелых почти не осталось персонала - многие работники ушли на больничный. Одновременно в испанских СМИ появилась информация о смерти более 20 человек в другом доме престарелых.

Дочь дона Рафаэля позвонила работникам социальной службы, но они отрицали смерти от коронавируса. На следующий день дочь приняла решение забрать дона Рафаэля к себе домой. 20 марта они вместе покинули дом престарелых в Мадриде.

"Хоть мне и почти 90, я еле хожу, и у меня серьезные проблемы со здоровьем, моя голова все еще работает нормально, и я не хочу встречать последние моменты своей жизни так, как это делают многие другие из-за небрежного отношения, - в полном одиночестве", - сказал Гарсия.

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Повышенное чувство отвращения и брезгливости по отношению к грязи и микробам во время вспышки коронавируса могло стать причиной того, что люди стали скупать туалетную бумагу и другие средства личной гигиены, пишет британская Times.

По мнению профессора Стивена Тейлора из Университета Британской Колумбии, написавшего книгу "Психология пандемий", когда людям угрожает инфекция, их чувствительность к отвращению возрастает, и у них появляется мотивация, чтобы избежать этого чувства.

В этом смысле покупка туалетной бумаги является естественной реакцией, поскольку данное действие напрямую связано с внутренней способностью человека избегать отвратительных вещей, в данном случае - испражнений.

"В психологических исследованиях это называется условным сигналом безопасности. Это почти как талисман удачи или способ сохранить себя в безопасности. Такое поведение очень инстинктивно и заметно во время пандемий", - считает Тейлор.

По его мнению, люди делают панические покупки в том числе из-за необходимости чувствовать, что они контролируют ситуацию, поэтому простой призыв перестать покупать эти вещи, который транслируют власти, их вряд ли остановит.

"Им нужно сказать или позволить сделать что-то позитивное, например, помочь своим пожилым соседям в изоляции или пожертвовать еду продовольственным банкам, чтобы они чувствовали, что помогают другим. Тогда люди перестают так много думать о себе".

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США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро в контрабанде наркотиков. Министерство юстиции США предъявило обвинения и другим высокопоставленным чиновникам страны, в числе которых председатель верховного суда и министр обороны.

Как сообщил министр юстиции Уильям Барр, американские власти предложили 15 млн долларов за информацию, которая поможет в аресте Мадуро.

Мадуро отверг обвинения правительства США и назвал их ложными.

Ранее он обвинил США и Колумбию в заговоре против Венесуэлы и разжигании насилия в стране.

Мадуро убежден, что США хотят его сместить, чтобы получить доступ к нефтяным запасам страны.

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Принадлежащий итальянскому модельеру Джорджо Армани дом моды Armani переоборудует все заводы в Италии и будет шить на них одноразовые халаты для медицинских работников, сообщила компания.

В начале марта компания пожертвовала более миллиона евро медицинским учреждениям, а сам Армани выкупил полосы в газетах, чтобы поблагодарить сотрудников системы здравоохранения Италии.

Пожертвования на борьбу с вирусом поступили от других модных домов Италии, а также банков, знаменитостей, политиков и бизнесменов.

В середине марта бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони пожертвовал 10 млн евро отделениям интенсивной терапии в Ломбардии, которая стала очагом вспышки коронавируса.

Сообщалось, что сам 83-летний политик, постоянно проживавший на вилле неподалеку от Милана, решил на время переехать на юг Франции.

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Media playback is unsupported on your device Итальянские врачи об эпидемии коронавируса в стране

Дайджест подготовил Олег Михайлов