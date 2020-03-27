Число заболевших коронавирусом в России превысило тысячу человек, еще одна больная умерла

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В России за последние сутки выявили 196 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе. Таким образом общее число заболевших достигло 1036 человек.

Новые случаи выявлены в 16 российских регионах, причем 157 от общего числа новых случаев зафиксированы в Москве.

Также в столице за последние сутки умер один пациент с коронавирусом. Как уточнили Интерфаксу в оперативном штабе, умерла пожилая женщина. Таким образом число официально признанных смертей в результате Covid-19 в России достигло трех.

На прошлой неделе умерла еще одна пациентка с коронавирусом, но в официальную статистику ее не включили, так как причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. Все смертельные случаи были в Москве.

В Москве, на которую приходится наибольшее количество заболевших коронавирусом (703 человека), врачи на данный момент вылечили и выписали из больниц 18 пациентов с этим диагнозом.

За последние сутки в столице выздоровели от коронавируса три человека, сообщила утром 27 марта заммэра Анастасия Ракова. Двоих выписали из клинической больницы №2, одного - из медицинского комплекса в Коммунарке.

Начиная с пятницы принимать пациентов с коронавирусом будет также больница №15 имени О.М. Филатова на востоке Москвы. По словам Раковой, для этого в больнице выделено 1300 коек.

В среду президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил следующую неделю нерабочей для всех россиян в связи с нарастающей эпидемией коронавируса.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин постановил временно (с 28 марта по 5 апреля) закрыть в столице рестораны, кафе, парки и все магазины, кроме продуктовых. Также в этот период в городе будут закрыты салоны красоты, спа-центры, солярии и бани.

Накануне США стали первой страной в мире по числу зараженных коронавирусом, обогнав Китай и Италию. На данный момент в США более 85,5 тысяч подтвержденных случаев заболевания, в Китае - почти 81,8 тысяч, в Италии - почти 80,6.