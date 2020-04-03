“Россия закрыта”. Что происходит с российскими туристами за рубежом?

Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES/Dmitry Yefremov Image caption После долгожданного прилета в Россию туристов ждет строгий карантин

Россия с 4 апреля приостанавливает все международные полеты и не будет больше организовывать авиарейсы для вывоза туристов, застрявших за границей, равно как и для эвакуации иностранцев из России. За несколько дней до этих новостей туристы стали получать странные денежные переводы на свои карты.

Россия с полуночи 4 апреля приостанавливает все "вывозные" авиарейсы, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.

В оперштабе говорят, что выехать все-таки можно будет. Для этого нужно будет заполнить специальную форму на портале Госуслуг, которая будет доступна после полуночи 4 апреля.

На основании этих заявлений будет сформулирован график возвращения россиян на родину.

"Гражданам, предоставившим сведения о себе, также будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей", - говорится в заявлении оперштаба. На эти цели будет выделено 500 млн рублей.

В оперштабе также обещали продлить сроки дейстия документов, на основании которых россияне находятся за рубежом, если это необходимо. В оперштабе объяснили, что это делается "для максимальной защиты здоровья наших граждан и ограничения новой волны завозных случаев" коронавируса.

Сейчас за границей остаются, по разным оценкам представителей МИДа, от 25 до 35 тысяч российских туристов, которые не могут вернуться в Россию. Речь идет о тех, кто путешествовал самостоятельно. Ростуризм уже отчитался о том, что все туристы, путешествовавшие в организованных группах, смогли вернуться на родину.

Изначально этих туристов планировали вывозить в Россию специальными рейсами. В Росавиации был составлен график полетов до 6 апреля включительно. Большинство "вывозных" рейсов должен был совершить "Аэрофлот".

За несколько дней до начала отмены рейсов застрявшие за границей туристы начали рассказывать, что им приходят странные письма с портала Госуслуг с просьбой оставить банковские реквизиты. А клиентам Сбербанка начали приходить деньги на их карточки. Многие посчитали, что это розыгрыш или мошенничество. Но оказалось, что с 1 апреля правительство начало выплаты им материальной помощи.

Правообладатель иллюстрации GETTY IMAGES/PETER PARKS Image caption Чтобы попасть на вывозные рейсы, многим российским туристам приходится с огромным трудом добираться в другой город - или другую страну

Отмена рейсов, жилье на месяц и покупки риса впрок

В эту пятницу начались отмены рейсов, причем как в Россию, так и из России. Одним из первых стал отмененный рейс из Нью-Йорка в Москву. Он должен был прилететь как раз 4 апреля.

Также был отменен рейс "Аэрофлота" из Москвы в Нью-Йорк уже после того, как в него сели пассажиры.

Кроме того был отменен рейс в Москву из столицы Мальдив Мале, который должен был лететь 4 апреля.

В аэропорту Бангкока сообщают туристам, что Россия закрыта, рассказала Би-би-си пассажирка по имени Алиса, которая приехала в аэропорт, чтобы купить билет на любой возможный рейс в Россию. Изначально она собиралась вылететь 5 апреля, но этот рейс, по ее словам, тоже отменили. "Билетов нет, как и рейсов", - рассказывает она.

На 4-6 апреля были запланированы рейсы из Бангкока в Москву, Иркутск, Новосибирск и Владивосток, их выполняла S7 Airlines. В пятницу компания сообщила, что получила телеграмму об отзыве разрешений на выполнение своих чартерных рейсов 4 апреля по маршрутам Владивосток - Бангкок - Владивосток и Иркутск - Бангкок - Иркутск. Как сообщили Русской службе Би-би-си в компании, причины отмены в телеграмме не были указаны. Информация по другим чартерным рейсам, кроме двух, указанных в телеграмме, на вечер 3 апреля в авиакомпанию не поступала.

В Таиланде остаются более 20 тысяч российских граждан, которые просили посольство помочь вернуться на Родину, ранее сообщал посол России в стране Евгений Томихин.

В социальных сетях и мессенджерах появилось множество групп, где застрявшие в разных странах туристы обсуждают положение, в котором они оказались. Их участники в пятницу обсуждали, нужно ли искать жилье "как минимум на месяц и затовариваться рисом", а также возможность переждать пандемию в Таиланде.

Правообладатель иллюстрации VIVEK PRAKASH Image caption Страны и отдельные провинции закрываются на карантин - иногда стремительно

Переводы перед отменой рейсов

Отмене рейсов предшествовали странные письма от портала Госуслуг, а затем и переводы денег, которые начали на этой неделе получать российские туристы. "Госуслуги" - государственная электронная система, через которую российские граждане могут оформить различные документы и разрешения: например, подать заявку на загранпаспорт и предоставление льгот.

Первые письма начали приходить в конце марта. В них были ссылки на на регистрационную форму для "прибывающих в РФ".

Тем, кто заполнил формы, позже начали поступать звонки от Сбербанка и приходить новые письма от "Госуслуг".

В этих сообщениях просили предоставить уже личные данные, в том числе номер банковской карты: "Вы готовы представить данные о своей банковской карте, в случае если будет найден механизм предоставления Вам финансовой помощи? И готовы ли о том, что эта информация будет публичной? Просим сообщить номер карты" (орфография и пунктуация сохранены).

Параллельно посольства России в нескольких странах начали предупреждать туристов о возможных мошенничествах.

31 марта посольство России в Сингапуре заявило о "всплеске случаев мошенничества" на фоне пандемии коронавируса.

В ведомстве рассказали о жалобах российских туристов, которые не могут вернуться в Россию, на звонки и письма якобы от злоумышленников, которые выдают себя в том числе и за представителей "Госуслуг". Позже пресс-секретарь посольства Сергей Новосельцев заявил Би-би-си, что речь не идет о мошенничестве именно в Сингапуре.

Многие из тех, кто получил предложения о материальной помощи, сочли их первоапрельской шуткой или мошенничеством и отказались называть номер карты. Однако те, кто предоставил данные, вскоре начали получать деньги.

На горячей линии портала Госуслуг корреспонденту Би-би-си подтвердили, что их сотрудники запрашивают личные данные, в том числе номер банковской карты. Эти данные нужны для перевода денежных средств, уточнил оператор.

Позже в Сбербанке заявили, что более 400 российских граждан, "которые испытывают трудности с возвращением на Родину и находятся за границей в сложной жизненной ситуации", действительно получили материальную помощь.

На вопрос Би-би-си о размерах выплат в Сбербанке не ответили. Судя по сообщениям в соцсетях, стандартная сумма для одного человека - около 20 тысяч рублей.

Филипп Богданов получил деньги, когда уже прилетел из Нью-Йорка: "Мне пришло сообщение, когда я был в США, чтобы я зарегистрировался как гражданин России, находящийся за границей, - рассказал он Би-би-си. - Я отметил, что если отменят мой рейс из Нью-Йорка, то жить мне не на что и негде. Я благополучно прилетел в Россию и сегодня утром Сбербанк прислал мне смс о зачислении 20 тысяч 195 рублей".

Богданов счел это розыгрышем, но в Сбербанке ему подтвердили перевод: "Я был удивлен и перезвонил своему личному менеджеру (личный менеджер есть в программе "Сбербанк Премьер" - прим. Би-би-си). Она подтвердила, что деньги от Сбербанка и что я могу ими распоряжаться как мне угодно".

"Конечно, я не ожидал никаких денег и никакой помощи, - говорит Богданов. - В анкете было поле, в котором можно было написать свои пожелание, свое обращение, я написал дословно: "Мне не нужно никакой помощи, только ради Бога не отменяйте мой рейс". Так что я по своей многолетней привычке не рассчитывал на помощь, я просил не мешать".

Судя по чатам, в которых общаются туристы, многие не поняли, откуда пришли деньги, и ринулись в банкоматы их снимать. "Мне перевели. Послала мужа бегом снимать. Пока не отписался о снятии. Пока тоже не верю", - пишут туристы. Другие не верят, что деньги пришли им.

В Сбербанке утверждают, что четыре тысячи россиян через портал Госуслуг попросили помочь с возвращением домой. При этом только 900 человек сказали, что нуждаются в финансовой поддержке.

Правообладатель иллюстрации TASS/Vyacheslav Prokofyev Image caption Все туристы прилетают в Москву в один терминал аэропорта "Шереметьево"

"Не раз покупали обратные билеты"

По данным газеты "Коммерсант", в МИД самыми "проблемными" странами считают Таиланд, откуда хотят вернуться больше 20 тыс. человек, Индию (более 5 тыс.) и Индонезию (5 тыс.) - туристы из этой страны обратились к министерству иностранных дел с просьбой о помощи в конце марта.

"На данный момент на Бали, в провинции Индонезии находится более 2000 граждан РФ, и у нас нет возможности вернуться в Россию, - говорится в их обращении, написанном в конце марта. - Большинство из нас уже НЕ РАЗ покупали обратные билеты, но авиакомпании отменяли эти рейсы. Более того, отели закрываются, нас выселяют, мы находимся в самой неопределенной ситуации. Мы просим вас помочь своим гражданам и посодействовать в организации бесплатной/бюджетной эвакуации в связи с ЧП", - говорится в их петиции.

29 марта была создана петиция от имени 15 человек, которые не могут выбраться из Гватемалы. Там сейчас находится и петербурженка Ольга Набокова. По ее словам, для того, чтобы выбраться из Гватемалы, посольство предложило рейсы из Канкуна (Мексика). Общая стоимость дороги от пункта в Гватемале до Москвы составила бы около 100 тыс рублей без багажа.

Набокова говорит, что у нее заканчиваются деньги: "Сняли койки в хостеле на последние деньги. В целом, пока терпимо. Только непонятно, сколько это продлится и чем дальше платить за жилье и еду. Экономим".

По ее словам, посольство перестало контактировать с туристкой, а на словах его представитель говорит, что не несет финансовой ответственности за граждан.

2 апреля премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить полмиллиарда рублей для российских граждан, которые не могут вернуться в Россию, - в первую очередь на оплату их временного проживания за границей. Это произошло за день до отмены рейсов.