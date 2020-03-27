Бенни Ганц готов войти в правительство Израиля во главе с Нетаньяху. Он объясняет это коронавирусом

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Биби Нетаньяху и Бенни Ганц до сих пор были главными политическими оппонентами

Главный политический оппонент премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, лидер лево-центристского альянса "Кахоль-Лаван", бывший глава генштаба армии Бенни Ганц, судя по всему, согласился войти в правительство национального единства с правящей партией "Ликуд".

В четверг неожиданно для многих Ганц был избран спикером израильского парламента. По словам экспертов, это свидетельствует о том, что переговоры между ним и Нетаньяху ведутся.

Если все произойдет по предусмотренному в таких ситуациях сценарию, то между Ганцем и Нетаньяху будет установлена ротация.

Израильские СМИ сообщают, что пока похоже на то, что в кресле спикера Ганц пробудет недолго, лишь до момента, когда его назначат министром иностранных дел в правительстве Нетаньяху, а в сентябре 2021 года он сам вступит в должность премьер-министра.

Переговоры о создании правительства еще не завершены.

Ранее Ганц категорически отказывался входить в коалицию с "Биби", как многие называют Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и превышении полномочий. Суд на ним отложен из-за вспышки коронавируса.

Решение Бенни Ганца изменить позицию привело к тому, что несколько известных политиков, входящих в "Кахоль-Лаван" демонстративно покинули заседание кнессета под председательством Ганца и намерены также заявить о выходе из альянса.

"Мы создавали партию центра, порядочную, основанную на истинных ценностях. Результаты выборов доказали, что Израиль нуждался в этом, как в кислороде. Мы хотели перемен, хотели принести надежду, показать новый путь. Бенни Ганц решил сегодня развалить "Кахоль-Лаван" для того, что приползти в правительство Нетаньяху. [...] Бенни Ганц сдался без боя. Присоединился к блоку экстремистов и ортодоксов", - сказал один из бывших соратников Ганца депутат Яир Лапид.

"Это черный день для нас", - сказал лидер левой партии Меретц" Ницан Горовиц, ранее прочивший Ганца в премьеры.

Почему Ганц решил уступить?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Соратники Бенни Ганца (второй слева) по "Кахоль-Лаван" - Габи Ашкенази (слева), Яир Лапид (второй справа), Моше Яалон (справа). Все они гневно восприняли решение Ганца войти в коалицию с Нетаньяху

Политический кризис, возникший из-за неспособности двух самых крупных политических сил Израиля договориться, привел страну к тупику.

За неполный год в стране три раза прошли всеобщие выборы, что обошлось Израилю в сотни миллионов долларов.

Страна фактически целый год жила без нормально функционирующего парламента, без новых законопроектов и реформ.

По словам политологов, государственный бюджет и без того был на нуле, а сейчас, в разгар эпидемии коронавируса, требуются дополнительные расходы. Перспектива четвертых выборов стала реальной угрозой для страны.

"Наступили необычные времена, требующие необычных решений. Поэтому я намерен рассматривать любую возможность и всячески продвигать скорейшее формирование чрезвычайного правительства национального единства", - заявил в четверг Бенни Ганц.

Однако его бывшие сторонники не склонны верить в прекраснодушие Ганца, по их мнению, роль сыграло исключительно желание удовлетворить свои политические амбиции и посидеть в премьерском кресле.

На последних выборах в начале марта этого года партия Нетаньяху "Ликуд" опередила альянс Ганца с минимальным преимуществом, но этого результата не хватило для формирования большинства в парламенте.

На выборах в сентябре 2019 года, наоборот, большинство голосов набрал "Кахоль-Лаван" Ганца, но тоже не смог сформировать коалицию.

Кнессет Израиля насчитывает 120 мест, для контроля над ним партии или коалиции необходим 61 мандат.

Как развивались события

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ортодоксы - давние союзники Биньямина Нетаньяху. Они осуждали лево-центристскую политику Бенни Ганца, считая ее губительной для страны

Еще в четверг утром депутаты думали, что "Кахоль-Лаван" готовится провести через кнессет законопроект, который не даст подозреваемому в уголовных преступлениях Нетаньяху сформировать новое правительство.

Спикер кнессета Юлий Эдельштейн - соратник Нетаньяху - ушел в отставку в среду на фоне разногласий с Верховным судом. Ожидалось, что "Кахоль-Лаван" выдвинет кандидатуру на этот пост из своих рядов, и это будет Меир Коэн.

Но к огромному удивлению Ганц предложил на этот пост свою кандидатуру. Есть предположение, что это произошло после того, как "Ликуд" пригрозил завершить все переговоры о правительстве единства, если парламент возглавит Коэн.

За кандидатуру Ганца на пост спикера проголосовали 74 депутата, против - 17, остальные воздержались.

Среди проголосовавших "за" - депутаты от "Ликуда" и религиозных партий, которые еще недавно осуждали Бенни Ганца за его сотрудничество с представителями Объединенного арабского списка.