У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус
- 27 марта 2020
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У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус.
Об этом сообщил сам премьер-министр.
По его словам, у него есть легкие симптомы болезни Covid-19 и теперь он самоизолируется в своей резиденции на Даунинг-стрит, 10, но продолжит руководить правительством.
Борису Джонсону 55 лет.
Новость дополняется.