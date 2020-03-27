Иск RT к британскому регулятору Ofcom отклонен

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Высокий суд Лондона отверг иск государственного российского телеканала RT (прежнее название - Russia Today) к британскому регулятору Ofcom. Регулятор в июле прошлого года оштрафовал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов (15,7 млн рублей) за нарушение правил вещания.

RT обратился в суд, посчитав штраф несправедливым.

Судья Джеймс Динджемэнс занял сторону регулятора. "Мы приветствуем сегодняшний вердикт,[подтверждающий,] что наши расследования и решения были справедливыми и соразмерными", - заявили в Ofcom.

Представители RT пока не отреагировали на решение.

Дело Скрипаля

В 2018 году британский регулятор открыл расследование против российского госканала и пришел к выводу, что семь передач RT, посвященных отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, не соответствовали правилам баланса и непредвзятости.

Ofcom посчитал, что в RT не были представлены разные точки зрения на это событие. Российский госканал RT стремится представить официальную позицию страны и ведет вещание в более чем 100 странах мира.

Протестуя против решения регулятора, в RT назвали его "несоразмерным вмешательством в право RT на свободу выражения”, и заявили, что другие станции штрафовали на меньшие суммы за более серьезные нарушения.

Однако судья Динджемэнс выпустил 33-страничное решение, в котором посчитал Ofcom в праве накладывать "соразмерный" штраф.