"От психоза будут остальные болезни". Как Лукашенко подчинил коронавирус в Беларуси

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Коронавирус в Беларуси, если верить официальным отчетам, действует - как подчиненные Лукашенко чиновники - в строго отведенных рамках.

В Беларуси заканчивается второй тур местного футбольного чемпионата и хоккейный турнир за Приз Президента, трибуны на играх достаточно полны.

Начинается "Неделя леса" - ежегодная акция по обновлению лесного фонда. В прошлом году в ней приняли участие более 52 тысяч специалистов и волонтеров, ожидаемый масштаб мероприятия и сейчас не меньше.

На плановые учения отправятся три тысячи военнослужащих, каникулы у школьников начнутся тоже по плану - с 30 марта. Дистанционное обучение в вузах - на усмотрение ректоров, но министерство образования не советует распускать студентов по городам и весям, дабы не разнесли заразу.

Всеобщего карантина в Беларуси нет. Границы страна не закрыла - впрочем, их закрыли страны-соседи.

По последним данным, заражение коронавирусом выявлено у 94 человек; 32 пациента выздоровели - выписаны или готовятся к выписке из больниц. Смертельных случаев нет. Болезнь в основном протекает бессимптомно или в легкой форме, утверждает минздрав. В стране проведено около 24 тысяч тестов на коронавирус.

Со времени предпоследнего сообщения минздрава - за два дня - количество заболевших увеличилось на восемь человек; выздоровевших - на три.

"Гормоны радости"

Минздрав Беларуси не делает ежедневных отчетов. В последних сводках отсутствует информация, сколько людей отправлено на карантин и где они размещены.

"Изначально мы пробовали давать более точную информацию. Но это привело к тому, что многие СМИ и представители блогосферы начинали активно вмешиваться в личную жизнь граждан, пытались выяснять, как работают их предприятия, что происходит в городе. Таким образом они больше сеяли панические настроения. Кроме того, люди стали менее охотно рассказывать о своих контактах, стали позже обращаться к медикам", - объяснил 25 марта министр здравоохранения Владимир Караник.

Министр и ответственные чиновники 25 марта провели онлайн-трансляцию "Твой вопрос Минздраву и Минобразования о ситуации с Covid-19 в Беларуси", к которой подключилось более 10 тысяч пользователей.

Настя, студентка одного из минских вузов, говорит, что листовки о правилах подключения к министерскому стриму раздали прямо на парах, незадолго до трансляции, приказали подключиться и посоветовали не стесняться в вопросах.

Общение с чиновниками получилось успокаивающим и непринужденным - судя по опубликованным и продемонстрированным позже по ТВ фрагментам. Студентам объяснили, почему в Беларуси не вводится карантин (пока нецелесообразно); рассказали о достаточном оснащении медучреждений и посоветовали не избегать свиданий - "гормоны радости повышают иммунный статус" - но соблюдать дистанцию.

Дозированная информация

Новостные программы белорусского телевидения не начинаются сообщениями о Covid-19. После репортажей о работе президента и весенней пахоте-посевной телезрителю предлагается "зарубежный триллер" - короткий обзор о том, как сложно с коронавирусом в мире.

Белорусы же, как рассказывает ТВ, заняты волонтерской заботой о стариках (которым рекомендовано остаться дома) и выполняют указание президента за неделю освоить массовое производство респираторов - марлевых повязок нашили достаточно.

Единственная социальная ТВ-реклама, появившаяся на днях, рассказывает, как уберечься от всяких вирусов, только однажды мимоходом упоминая "корону".

"Делаем это исходя из жизни, - объяснял 24 марта президент Александр Лукашенко. - Всякое в жизни бывает, но главное - не паниковать. Потому что я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом, даже от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут остальные болезни".

Советы Лукашенко беречься от коронавируса чаркой, баней и работой на тракторе стали мемами, при этом белорусский президент демонстрирует электорату личное бесстрашие. Практически ежедневно он проводит совещания по разным проблемам хозяйственной деятельности, посещает предприятия и регионы - ни сам Лукашенко, ни сопровождающие его лица при этом не используют никаких защитных средств.

"Маски и респираторы президент не примерял, - сообщила "Радио Свобода" пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт. - Да, все гости Дворца Независимости знают, что руки надо мыть. Моют и перед встречей с президентом. Мы, понятно, также это делаем - гораздо чаще, чем раньше. Моет руки и президент. Проводить иные специальные медицинские мероприятия во Дворце Независимости руководитель государства категорически запретил".

Неделю назад Лукашенко приказал КГБ разобраться с источниками информации, которые "сеют панику".

"Уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам, - заявил Лукашенко. - Необходимо разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки. Зачем они людей травят?"

Без паники

Наибольшее число зараженных коронавирусом выявлено в Минске и областном Витебске.

В белорусской столице и крупных городах, по рассказам медиков и пациентов, в больницах разного профиля освобождены места для изоляции и лечения пациентов с Covid-19. В поликлиниках оборудованы отдельные входы для людей с повышенной температурой; рекомендовано вызывать скорую при первых признаках опасного недомогания.

Правообладатель иллюстрации Tatsiana Yanutsevich/BBC Image caption Карантин в Беларуси объявлять не стали

К минчанину Владимиру Константиновичу скорая приехала сама - после того как 83-летний мужчина, измученный кашлем и недомоганием, сходил в поликлинику по месту жительства. И участковый врач, и бригада скорой решили пенсионера госпитализировать. Но к ночи, обследовав и сделав рентген, Владимира Константиновича из больницы выписали. Тест на коронавирус не делали - или не понял пенсионер, что это за манипуляция. Успел домой на последнем метро.

"Сказали, острый бронхит, лечиться дома. То ли мест для стариков жалеют, то ли боятся, что испортит статистику, если, не дай бог, что", - взволнована дочь Светлана.

Старшеклассница Полина, проболевшая полтора месяца (врачи лечили то ангину, то ОРВИ), отнесла в школу справку и обнаружила в классе накануне каникул только треть учащихся.

"Родители пишут заявления, чтобы отпустили детей по семейным обстоятельствам. Учителя все понимают, но им приказано учить", - говорит девушка. Младшую сестру Полины родители отправили в деревню, от вируса подальше. Сами ездят на работу - правда, время начала трудового дня смещено. Правительство распорядилось разделить пассажиропотоки, чтобы студенты и школьники не попадали в общественный транспорт вместе с рабочими и служащими.

В стране работают торговые центры, рынки, рестораны, кафе... Заядлые театралы обнаружили, правда, что билет в обычно заполненные залы популярных минских театров сейчас можно купить без проблем, даже перед началом спектакля.

На улицах белорусской столицы все-таки встречаются люди в медицинских масках.

Каждая страна выбирает свою стратегию борьбы с Covid-19, объяснил министр здравоохранения Владимир Караник. "Сейчас основная задача всех - не допустить перегрузки системы здравоохранения, чтобы количество пациентов не превысило ее возможности оказывать помощь", - сказал министр.

Правительство пообещало выделить на борьбу с коронавирусом около миллиона долларов.

Врачи и пациенты

"Дай бог нам растянуть сроки, чтобы пик заболевания не был резким. По указанию минздрава мы зарезервировали места, но аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких) у нас только два", - на условиях анонимности сообщает специалист одной из многоэтажных минских больниц.

Медикам в Беларуси и ранее было запрещено напрямую общаться с журналистами, это можно делать только по разрешению минздрава. Сейчас откровений избегают даже в телефонных разговорах.

Мария С., врач из Бреста, говорит, что в этом пограничном городе в инфекционную больницу пока помещен только один пациент-иностранец с подозрением на коронавирус, он въехал из Польши. "В нашей больнице отделение реанимации больше, чем на десяток коек, есть несколько аппаратов ИВЛ, но если пойдет поток таких вирусных больных, мы не справимся", - признается Мария.

Министр Караник 25 марта заявил, однако, что по дыхательным аппаратам Беларусь впереди планеты всей: если в США на 100 тысяч населения приходится 12,9 аппаратов ИВЛ, в Италии - 8,8, то в Беларуси - 25 (и 38 - с учетом всего наркозно-дыхательного оборудования).

"Мы стараемся не доводить ситуацию до того, чтобы нам массово понадобились аппараты ИВЛ", - объяснил министр.

В отсутствие официального карантина белорусские медики через соцсети призывают людей к самоизоляции.

"Я буду на работе. Будьте, пожалуйста, дома", - первым написал в байнете Максим Очеретный, главврач 3-й детской клинической больницы Минска. Почин подхватили коллеги. Некоторые перефразировали: "Мы работаем для вас, будьте дома ради нас".

Инструкция минздрава позволяет не выплачивать врачам больничный, если те уходят на самоизоляцию домой.

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По некоторым сообщениям, врачам довели до сведения, что с 25 марта не станут госпитализировать медработников, которые контактировали с зараженными коронавирусом пациентами. Им будут делать тесты и измерять температуру, но они должны оставаться на работе. Официального подтверждения от минздрава такой информации нет, врачи говорят, что это "внутренняя инструкция".

Пациенты, находящиеся в изоляции, как правило, не жалуются и постят в соцсетях больничные обеды. Возмущаются разве что тем, что подозреваемых в заражении размещают не поодиночке и есть риск заразиться от соседа.

Блогер Настя Захаревич, госпитализированная с подозрением на Covid-19 в минском кожно-венерологическом диспансере (под госпитализацию отданы больницы разного профиля), через соцсети попросила принести пациентам медицинские маски. Ей на сутки выдали только одну марлевую повязку, хотя, по правилам, маски нужно менять каждые два часа. К тому же, утверждает Настя, медики потеряли ее тест, сделанный в аэропорту по возвращению из-за границы, и обнаружили эту потерю только через 9 дней.

Тест на коронавирус пациентам с подозрением на коронавирус делают трижды. По официальной информации, часть тест-систем поставляет белорусский РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, где оперативно налажено собственное производство; есть системы российского "Вектора" и ВОЗ. Тест-диагностику делают только тем, кто входит группам риска.

"Берегитесь - эпидемии не будет"

Белорусские власти вернули домой всех (пожелавших) соотечественников, оказавшихся в охваченном Covid-19 зарубежье; продлили безвиз более чем 300 "застрявшим" в Беларуси иностранцам. Проблемы с простейшими масками и антисептиками нет, полки продовольственных магазинов заполнены...

Критики, однако, заявляют, что ударная работа по сохранению спокойствия в стране подчинена стремлению Лукашенко переизбраться на очередной срок (президентские выборы должны состояться в конце лета) и что во имя этой политической задачи здоровье и безопасность белорусов поставлены под реальную угрозу.

"Эпидемии не будет. Вы про нее не услышите", - предупреждает писатель Виктор Мартинович.

"Когда на столе репутация страны и верность избранного пути, нам должно быть не до всяких козявок, невидных даже в микроскоп. [...] Посмотрите, к коронавирусу системе предложено относиться, как раньше к оппозиции. Вируса нет ни на ТВ, ни в газетах, как раньше там не было (лидеров оппозиции) Статкевича или Северинца. Про вирус так же рисуют какие-то карикатурки; коронавирус - это анекдот. Подход верный и за многие годы отработанный", - отмечает Мартинович.

"Это как с выборами - цифры могут быть любыми. [...] Даже если больных пневмонией окажется очень много. Это же все пневмония, черт ее бери. Кто сказал коронавирус? ", - писатель уверен, что с информацией и мерами против новой напасти власти могут обойтись так же, как с радиацией после аварии в Чернобыле.

"Нашествие Covid-19 укрепляет почву для авторитаризма, усиления роли государства даже в глобальном масштабе. Ну, а у нас тем более", - отмечает аналитик "Белорусских новостей" Александр Класковский. В предвыборный период электорату демонстрируется сильная рука, железный порядок, решительная настроенность на победу даже над всемогущим вирусом, на происки которого можно списать экономические проблемы.

У официального Минска во всем - особый путь.

И что с того, что, по замечанию Класковского, "Александр Лукашенко напоминает того прапорщика, у которого вся рота - то есть лидеры большинства других стран с их чрезвычайщиной - идет не в ногу и только он сам - в ногу?"