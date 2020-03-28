Нерабочая неделя в Москве: что работает и что закрылось

Правообладатель иллюстрации EPA/MAXIM SHIPENKOV/TASS Image caption Строительство новой инфекционной больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в деревне Голохвастово в Новой Москве

С субботы и как минимум до 6 апреля в России объявлены нерабочие дни. Президент Владимир Путин заявил, что это нужно для замедления распространения Covid-19.

Самые жесткие ограничительные меры введены в Москве, но премьер-министр Михаил Мишустин предложил распространить их на всю Россию. Би-би-си напоминает, с каким ограничениями теперь придется столкнуться россиянам.

В Москве и Подмосковье должны закрыться или уже закрылись:

все общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и удаленной доставки готовых блюд;

парки общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, "Царицыно", "Коломенское", "Зарядье", ПКиО "Сокольники", "Кусково";

магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости;

торговые центры (кроме расположенных там объектов, которым разрешено продолжить работу);

образовательные учреждения;

ночные клубы и другие развлекательные заведения;

библиотеки и учреждения культуры;

парикмахерские, салоны красоты и т.п.;

стоматологические клиники (кроме оказания экстренной помощи);

кинотеатры.

Пока продолжат работать:

продуктовые магазины и магазины, продающие товары первой необходимости;

аптеки;

банки и страховые компании;

зоомагазины;

салоны связи;

общественный транспорт;

автозаправки;

ритуальные услуги;

центры госуслуг (МФЦ) - но только по предварительной записи;

органы власти.

Кроме этого, в Москве действует карантин для людей в возрасте от 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями - они должны оставаться дома, но никакой ответственности за появление в общественных местах для них пока не предусмотрено.

Как минимум до 14 апреля отменен льготный проезд на общественном транспорте для школьников, студентов колледжей, вузов и пенсионеров. Запрещены любые массовые мероприятия. При этом мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что метро в городе не закроется, как бы ни развивались обстоятельства.

В Москве по состоянию на вечер пятницы умерли четыре человека с подтвержденным коронавирусом. В других регионах смертей не зарегистрировано. Всего, по данным на 27 марта, в Москве выявлено 703 случая заболевания коронавирусом.

Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу заявил, что меры, принятые в Москве и Подмосковье, необходимо распространить на все регионы. Губернаторы уже издают соответствующие указы.

Например, в Псковской, Омской и Волгоградской областях (и многих других) закрывают торговые центры, объекты общепита, салоны красоты и парикмахерские.

В регионах есть и свои особенности. Так, в Петербурге жителям запрещено посещать храмы (это не касается служителей и религиозного персонала). Но Санкт-Петербургская митрополия отказывается закрывать храмы: там пообещали продолжить служение, а запрет назвали неконституционным.

В Карелии тоже запретили посещение храмов, но пошли еще дальше - это первый регион России, где решили остановить движение общественного транспорта. До 4 апреля будут работать только такси.

Администрация аэропорта Грозного предупредила, что не примет пассажиров из Москвы, не имеющих регистрации в Чечне.