Нерабочая неделя в Москве: что работает и что закрылось
С субботы и как минимум до 6 апреля в России объявлены нерабочие дни. Президент Владимир Путин заявил, что это нужно для замедления распространения Covid-19.
Самые жесткие ограничительные меры введены в Москве, но премьер-министр Михаил Мишустин предложил распространить их на всю Россию. Би-би-си напоминает, с каким ограничениями теперь придется столкнуться россиянам.
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В Москве и Подмосковье должны закрыться или уже закрылись:
- все общедоступные предприятия общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и удаленной доставки готовых блюд;
- парки общегородского значения: ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, "Царицыно", "Коломенское", "Зарядье", ПКиО "Сокольники", "Кусково";
- магазины, кроме продуктовых и продающих товары первой необходимости;
- торговые центры (кроме расположенных там объектов, которым разрешено продолжить работу);
- образовательные учреждения;
- ночные клубы и другие развлекательные заведения;
- библиотеки и учреждения культуры;
- парикмахерские, салоны красоты и т.п.;
- стоматологические клиники (кроме оказания экстренной помощи);
- кинотеатры.
Пока продолжат работать:
- продуктовые магазины и магазины, продающие товары первой необходимости;
- аптеки;
- банки и страховые компании;
- зоомагазины;
- салоны связи;
- общественный транспорт;
- автозаправки;
- ритуальные услуги;
- центры госуслуг (МФЦ) - но только по предварительной записи;
- органы власти.
Кроме этого, в Москве действует карантин для людей в возрасте от 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями - они должны оставаться дома, но никакой ответственности за появление в общественных местах для них пока не предусмотрено.
Как минимум до 14 апреля отменен льготный проезд на общественном транспорте для школьников, студентов колледжей, вузов и пенсионеров. Запрещены любые массовые мероприятия. При этом мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что метро в городе не закроется, как бы ни развивались обстоятельства.
В Москве по состоянию на вечер пятницы умерли четыре человека с подтвержденным коронавирусом. В других регионах смертей не зарегистрировано. Всего, по данным на 27 марта, в Москве выявлено 703 случая заболевания коронавирусом.
Премьер-министр Михаил Мишустин в пятницу заявил, что меры, принятые в Москве и Подмосковье, необходимо распространить на все регионы. Губернаторы уже издают соответствующие указы.
Например, в Псковской, Омской и Волгоградской областях (и многих других) закрывают торговые центры, объекты общепита, салоны красоты и парикмахерские.
В регионах есть и свои особенности. Так, в Петербурге жителям запрещено посещать храмы (это не касается служителей и религиозного персонала). Но Санкт-Петербургская митрополия отказывается закрывать храмы: там пообещали продолжить служение, а запрет назвали неконституционным.
В Карелии тоже запретили посещение храмов, но пошли еще дальше - это первый регион России, где решили остановить движение общественного транспорта. До 4 апреля будут работать только такси.
Администрация аэропорта Грозного предупредила, что не примет пассажиров из Москвы, не имеющих регистрации в Чечне.