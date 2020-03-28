Коронавирус в России: за сутки 228 заболевших, началась нерабочая неделя

Image caption Во время карантина в Москве будут закрыты парки

За последние сутки в России подтверждено 228 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения Covid-19. В стране также начали действовать жесткие ограничительные меры, призванные сдержать распространение инфекции: неделя с субботы и по меньшей мере до 6 апреля объявлена нерабочей.

По официальным данным на 28 марта, в России в общей сложности зарегистрировано 1264 инфицированных. Оперативный штаб сообщает о четырех пациентах, умерших в результате заболевания. Однако в субботу утром стало известно о том, что в Оренбургской области от Covid-19 скончался 57-летний местный житель.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировано в Москве - 114. На втором месте по количеству диагнозов - Московская область (36 случаев), на третьем месте - Санкт-Петербург (11 новых случаев заражения).

При этом, по данным оперативного штаба, из больниц выписаны около 50 человек, у которых ранее было установлено заболевание.

Ограничения в России

Начиная с субботы, в России действуют жесткие ограничения на социальные контакты между людьми, самые жесткие меры при этом предприняты в Москве: закрыты все магазины, кроме продуктовых, образовательные и развлекательные учреждения, парки, кафе и рестораны.

Российское правительство рекомендовало ввести аналогичные ограничения и в других регионах страны, и губернаторы уже начали издавать соответствующие указы.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Москве теперь можно чаще заметить людей в масках

Как рассказал агентству Интерфакс главный эпидемиолог Министерства здравоохранения России Николай Брико, власти надеются, что начинающаяся нерабочая неделя позволит замедлить распространение заболевания.

"Мы будем считать ее успешной, если не будет за эту неделю нарастания новых случаев заболевания", - сказал Брико.

При этом, по его словам, если замедления не произойдет, власти могут ввести еще более жесткие ограничения.