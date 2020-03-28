Пандемия коронавируса: в мире больше 600 тыс. заболевших, Ухань ослабляет карантин
Число людей, инфицированных коронавирусом во всех странах мира, превысило 600 тысяч человек, сообщает университет Джонса Хопкинса. Больше всего заболевших сейчас в США: там поставлено уже больше 100 тыс. диагнозов, больше чем в Китае - стране, где началась пандемия.
Президент Трамп в связи с этим подписал самый крупный в истории страны пакет экономических мер размером в 2,2 трлн долларов, рассчитанный на финансовую поддержку тех, кто потерял работу или простаивает из-за карантинных мер.
- Как коронавирус распространяется по планете: обновляемая карта
- Коронавирус: 25 тысяч смертей в мире, в Италии более 900 погибших за сутки
- Коронавирус: почему в Италии так много жертв?
- Нерабочая неделя в Москве: что работает и что закрылось
В пятницу в Соединенных Штатах число заболевших выросло на 15 тысяч - это на 1 тысячу меньше, чем накануне. Только в Нью-Йорке в пятницу в больницы поступили 6 тысяч человек с подтвержденным диагнозом Covid-19; 1600 из них - в отделения интенсивной терапии.
В Нью-Йорке - больше всего инфицированных по стране: 44 тысячи человек.
Больницы Нью-Йорка, Нового Орлеана, Детройта и других крупных городов, где свирепствует эпидемия, сообщают о нехватке лекарств и медперсонала.
В Калифорнии, где масштабы эпидемии еще не достигли уровня Нью-Йорка, в порту Лос-Анжелеса пришвартовался госпитальный корабль ВМС США "Мерси" с корпусом военных врачей, чтобы предоставить дополнительные 1 тысячу коек и высвободить больничные ресурсы штата.
Ситуация в Китае
Тем временем город Ухань в Китае, с которого началась пандемия, частично отменил карантин после более чем двухмесячной изоляции. В субботу множество пассажиров прибыло на городской железнодорожный вокзал. Как сообщается, людям разрешено въезжать в город, но покидать его по-прежнему запрещается.
В Ухане, центре провинции Хубэй, было зарегистрировано более 50 тыс. случаев заболевания, по меньшей мере 3 тыс. человек умерли. Однако, по официальным данным, число новых заболеваний резко упало: в пятницу поставлено 54 новых диагноза; как сообщается, все эти люди - приезжие.
Чтобы предотвратить новую вспышку инфекции, Китай запретил въезд всем иностранным гражданам, даже если у них есть визы или вид на жительство. Кроме того, всем авиакомпаниям разрешено совершать всего один полет за рубеж в неделю, и самолеты не должны быть заполнены больше, чем на 75%.
- Что нужно знать о коронавирусе? Ответы на главные вопросы
- Коронавирус: каковы симптомы и как от него защититься?
- ИНСТРУКЦИЯ: Как самоизолироваться?
- КАРТА: Как коронавирус распространяется по планете
Италия и Испания
Италия стала второй страной, обошедшей Китай по количеству заболевших Covid-19: здесь зарегистрировано более 86 тысяч случаев.
В пятницу в стране был поставлен еще один печальный рекорд: число умерших в результате новой инфекции составило 969 человек - это самый высокий показатель летальности в отдельно взятой стране за сутки с начала нынешней пандемии. Всего в Италии зарегистрировано 9,134 летальных случаев.
Итальянский Национальный институт здравоохранения предупредил в пятницу, что пик заболеваемости еще не пройден и карантинные меры будут продлены.
В Испании, второй европейской стране по количеству зараженных коронавирусом, за минувшие сутки число умерших от Covid-19 выросло на 769, а общая летальность составила 5 138 человек.
Многие из них жили в домах престарелых. Всего в Испании зафиксировано 65 719 случаев заражения.
Британия тестирует врачей
В Британии количество подтвержденных новых случаев Covid-19 удваивается каждые 3-4 дня, тогда как летальность растет быстрее - каждые 2-3 дня. По данным на утро субботы общее число заболевших составляет 14 543 человек при 759 скончавшихся.
В эти выходные в Британии начнется массовое тестирование работников Национальной службы здравоохранения на присутствие у них вируса. Приоритет будет отдан тем, кто непосредственно работает с больными, а также имеющими симптомы Covid-19 или живущими под одной крышей с людьми, имеющими симптомы вируса.
В пятницу стало известно, что у британского премьер-министра, 55-летнего Бориса Джонсона, а также у 41-летнего министра здравоохранения Матта Хэнкока подтвержден диагноз Covid-19. Они оба находятся дома на самоизоляции.
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружен коронавирус
Вспышка домашнего насилия
Есть сообщения о том, что широкомасштабные карантинные меры привели во многих странах к росту домашнего насилия.
В китайской провинции Хубэй, с которой началась пандемия, сообщения в полицию о домашнем насилии за последний месяц выросли в три раза.
Как сообщает Guardian, власти испанского региона Каталония отмечают в первые же дни карантина рост на 20% подобных звонков о случаях домашнего насилия - в основном от женщин, не имеющих возможность хотя бы временно уйти от обидчика.
Эта тенденция отмечается повсеместно - от Кипра до Бразилии.