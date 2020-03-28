Без дистанции. Тысячи украинцев возвращаются домой, на границе выстроились очереди

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Поезд, прибывший из Киева в Москву в субботу утром

В субботу утром в Москву из Киева прибыл специальный поезд, на котором находилось более 700 россиян. Договоренность о подобном спецрейсе была достигнута между правительствами России и Украины после того, как обе страны закрыли свои границы в расчете на то, что это поможет в борьбе с пандемией коронавируса.

Вечером тот же поезд с гражданами Украины отправится обратно в Киев.

Ранее в российском МИДе уточнили, что речь не идет о депортации украинских граждан, а лишь о "содействии" тем, кто выразил "добровольное желание вернуться в свою страну с учетом сложной ситуации с коронавирусом".

Поезд Киев-Москва-Киев следует без остановок, однако, как сообщает ТАСС, в пути пассажиров осмотрят сотрудникии Роспотребнадзора, они также пройдут пограничный и таможенный досмотры.

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В попытке обуздать распространение инфекции Россия прекратила железнодорожное сообщение с Украиной, Молдовой и Латвией еще 17 марта.

Украина закрыла свои границы в ночь на 28 марта по распоряжению президента Зеленского.

Без социальной дистанции

Тем временем в пятницу на украинско-польской границе выстроились длинные очереди желающих вернуться на Украину. При этом властям пришлось разрешить людям проходить границу пешком на пограничных пунктах, предназначенных для автомобилей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Очередь на украинско-польской границе

Украинская погранслужба уточняет, что сейчас ситуация успокоилась, и границу пересекают гораздо меньше людей.

Как сообщает Украинская служба Би-би-си, поскольку пешие переходы закрыты уже несколько дней, пограничники в пятницу пытались перевезти как можно больше людей автобусами, которые предоставили местные власти Львовской, Ровенской и Волынской областей.

Правообладатель иллюстрации Юрій Степаненко

Из-за массового наплыва людей на пограничных пунктах, по свидетельствам очевидцев, придерживаться "социальной дистанции" не получалось. Поскольку желающие пересечь границу проходили дополнительные проверки, в том числе им измеряли температуру, людей пропускали довольно медленно.

"Дистанции там уже не придерживались в принципе. Все было довольно хаотично", - цитирует Украинская служба Би-би-си сотрудника Института ядерных исследований Академии наук Украины Юрия Степаненко, который возвращался из Польши через пограничный пункт "Ягодин".

По его словам, на пересечение границы у него ушло около пяти часов. "Но нам повезло, потому что мы специально приехали рано. А за нами оставалось намного больше людей. Они прибывали буквально на глазах", - сказал Степаненко.

Большая часть - это трудовые мигранты, возвращающиеся из Польши и других стран Европы.

В соцсетях и СМИ выложены видео, на которых видны длинные очереди, где большинство без масок и не соблюдают дистанцию друг с другом.

Также большой наплыв произошел на железнодорожном вокзале в польском Перемышле, откуда украинцы возвращаются во Львов.

Между тем в субботу Государственная пограничная служба Украины на своей странице в "Фейсбуке" сообщила, что в пятницу в страну вернулись 37 300 человек, объяснив возникшие на границе очереди тем, что люди прибыли своим ходом, без автомобилей.

По последним данным, на Украине зарегистировано 311 случаев заболевания Covid-19, 8 человек умерло. В России - 1264 инфицированных, пять летальных исходов