Заложники терминала. Почему из Внуково не выпускают иностранцев

ЛИСТАЙТЕ КАРУСЕЛЬ ➡️ Привет ребята! Меня зовут Артур, я живу в Москве @mossobyanin уже более трёх лет имею съёмное жильё и являюсь топ колористом России. Вчера для у меня произошла чудовищная ситуация в Аэропорту Внуково. @vnukovoairport Я прилетел после двухнедельного отпуска с заграницы из жаркой страны в майке и шортах с легким багажом, надеясь сесть в такси и доехать до дома. @mid.rus Но таможенная служба России не пустила меня никуда дальше транзитной зоны в связи с закрытием границ по причине #covid19 . На протяжении пяти часов я ожидал ответа от таможенного контроля , но ответа о моих дальнейших действиях не поступило. Я позвонил тут же в консульство @kyrgyznews_ @kyrgyznews.kg @kyrgyznewsofficial Киргизии, надеясь на помощь и поддержку моего государство в решении того, что меня не пускают в Москву, но в ответ я услышал: «О чем Вы думали когда улетали?», «Вам и Вашим родителям нужно было думать прежде чем куда то лететь». Действенно, это хороший вопрос о чем я думал, когда я покупал тур у туроператора @anextour меня никто не предупреждал о закрытии границ, как и никто не предупредил о том, что моим домом станет транзитная зона, без возможности попасть в Москву или Бишкек. После двенадцатичасового переплёта, пяти выматывающих часов ожидания ответа таможни меня поджидало ещё большее разочарование. Меня перевели, ничего не объяснив, в зону транзитного вылета, ограждённую ото всех и не пригородную для длительного нахождения, со мной находились более 60 граждан различных государств, которые попали в эту безнадежную ситуацию. Среди этих людей были те, которые находятся более 7 дней без надежды увидеть свою семью, своих детей, свой дом. Я был напуган, вымотан, обессилен, очень хотел спать, но вместо хотя бы какой-то койки меня поджидало металлическая, холодная скамья непригодная дня сна с торчащими перилами. Я начал паниковать, просить помощи у представителей авиакомпаний, у сотрудников аэропорта, в ответ я получал недовольство на свои просьбы, такие как выдача пледа или хотя бы, чтобы выключили работающий на полную мощность леденящий до костей кондиционер. ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАРИЯХ ➡️