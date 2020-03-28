Заложники терминала. Почему из Внуково не выпускают иностранцев

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Отмена рейсов и закрытие границ большинства стран мира из-за коронавируса привели к тому, что сотни человек не могут вернуться домой. А некоторые из них оказались взаперти в аэропортах. Русская служба Би-би-си поговорила с иностранцами, застрявшими во Внуково.

"Пока вы находились в воздухе, произошел военный переворот", - этой фразой встречают героя фильма "Терминал" в аэропорту Нью-Йорка. После чего он надолго остается в заточении в здании терминала. В схожей ситуации сейчас оказалось множество людей, вернувшихся в Россию. Пока они были за границей, Россия запретила въезд для иностранных граждан.

В терминале Внуково, где они застряли, не работают магазины и рестораны. Все закрыто из-за отмены международного авиасообщения - аэропорт теперь обслуживает в основном внутренние рейсы.

22-летняя Мадина Аширова седьмой день живет в аэропорту Внуково. У нее гражданство Туркменистана, поэтому в Россию ее не пускают. В том же терминале на скамейках спит Артур Гизатуллин из Кыргызстана.

16 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об ограничении въезда иностранцев в Россию. Спустя неделю в документ внесли поправки, согласно которым запрет отменялся, среди прочего, для тех, у кого в России есть родственники. Благодаря этим поправкам из аэропорта отпустили гражданина Марокко Зака Хахида.

Мадине Ашировой и Артуру Гизатуллину повезло меньше - они не подпадают ни под одну из льготных категорий. Оба сидят в пустом терминале и не понимают, что им делать. До вечера субботы во Внуково оставался также белорусский гражданин, но посольству Беларуси удалось ему помочь . Вечером в субботу он подтвердил Би-би-си, что смог уехать из Внуково в Домодедово, откуда должен улететь в Минск.

Как студентка из Туркменистана застряла во Внуково

Мадина Аширова учится в Самарском университете имени Королева на факультете международных отношений. 14 марта она улетела в Анталию на практику, организованную университетом и туроператором Anex Tour.

Почти неделю Мадина и еще несколько студентов из разных российских городов провели на карантине. Они должны были остаться в Турции до конца сентября, но 21 марта их отправили обратно в Россию - работать в закрытой на карантин Анталии они не могли.

Правообладатель иллюстрации Madina Ashirova Image caption Терминал во Внуково пустует. Не работают ни магазины, ни рестораны

Мадина планировала по прилету в Москву вернуться в Самару на поезде. О закрытии въезда для иностранцев в Россию девушка узнала только во Внуково.

Девушка решила вернуться в Турцию, купила билет, но на рейс ее не посадили: "Я хотела полететь в Стамбул, у меня там живет родной дядя, но меня не пустили в самолет, так как Турция запретила въезд для граждан Туркменистана, билет сгорел".

Мадина рассказала Би-би-си, что писала в российский МИД, администрацию президента, консульство Туркменистана в России, но ни от кого не получила ответ. Родители девушки дважды приезжали в МИД в Ашхабаде, но им советовали обращаться в консульство в Москве. Все рейсы в республику отменены, граница с ней закрыта, для въезда в остальные страны СНГ туркменам нужна виза.

"Пограничники одно и то же повторяют: "Обратитесь в авиакомпанию, они должны вас отправить обратно". Куда обратно? Короче, издеваются как могут. Власти Туркменистана исчезли, вообще на связь не выходят. Нас, туркменов, не так много, например, я здесь одна. Было бы человек 200-300, организовали бы я думаю [возвращение домой]. Тут никто ничего не знает, все оглохли, не слушают, когда я объясняю свою ситуацию, диктуют свои законы. Этот закон только вышел после моего отъезда, я же не знала, что нас отправят обратно", - рассказала Аширова.

В международной правозащитной организации "Агора" работают с обращением Мадины и называют ее случай сложным. "С большим трудом удалось отбить тех, у кого есть близкие родственники. Удастся ли сделать что-то со всеми остальными, постоянно проживающими гражданами, - я очень сомневаюсь. Мне кажется, для них единственный вариант сейчас - уехать в ту страну, где они могут оказаться, по крайней мере, на свободе", - сказал Би-би-си адвокат "Агоры" Кирилл Коротеев.

История парикмахера из Кыргызстана

Артур Гизатуллин провел во Внуково уже трое суток. О том, что его "закрыли" в аэропорту, он написал в "Инстаграме".

Гизатуллин три года живет в Москве, работает парикмахером, снимает квартиру. Он не понимает, почему его не отпускают домой.

Артур рассказал, что прилетел из Доминиканы после двухнедельного отпуска и его сразу же отправили в транзитную зону. "

Нам не говорят, когда мы улетим, сколько времени ждать. Это просто хамское отношение. В авиакомпании посоветовали обратиться в посольство. В посольстве пообещали решить вопрос. "Мне холодно, я прилетел из теплой страны в одной футболке. Здесь невозможно спать. Я не могу улететь в свою страну, повидать своих близких, я не могу приехать в Москву", - говорится в его видеообращении, под которым он тегнул аккаунт российского МИДа.

При этом в распоряжении правительства говорится, что ограничение на въезд для иностранцев не применяется в отношении граждан стран СНГ, если они прилетели в Россию на самолете и намерены уехать в родную страну на другом транспорте. Однако пока Артур не смог воспользоваться этим правом:

"В посольстве мне сказали, что для того чтобы нас вывезти из Внуково, надо получить распоряжение МЧС, а это стоит денег, никто ничего не решает. Я мог бы полететь на завтрашнем рейсе "Аэрофлота" из Шереметьево". На этом рейсе "Аэрофлота" остались места только в бизнес-классе - билет стоит 123 тысячи рублей.

По словам Кирилла Коротеева из "Агоры", этот пункт распоряжения правительства "не применяется адекватно российскими пограничниками".

Но вина за случившееся лежит и на пассажирах, поскольку распоряжение об ограничении на въезд для иностранцев было опубликовано до того, как они вылетели в Россию. "Все можно понять, но, к сожалению, это ответственность пассажира удостовериться, что у него есть все необходимые документы для въезда в страну назначения", - говорит он.

"Весь мир борется этой эпидемией, а мы что не люди?"

Мадина говорит, что сотрудники авиакомпании Azur, рейсом которой она летела из Анталии, выдают им еду, "каждый день одинаковую". Спать приходится на обычных креслах в зале ожидания.

Правообладатель иллюстрации Madina Ashirova Image caption Спать тем, кто остался в терминале, приходится на обычных креслах

Эти кресла Артур называет "металлическим холодными скамьями, непригодными для сна". Друзья из разных стран предлагают Мадине прислать деньги, но тратить в этом терминале их не на что - все закрыто.

Мадина не понимает, почему ее не отправляют на карантин, ведь она прилетела из-за рубежа: "Весь мир борется с этой эпидемией, а мы что не люди? Я нахожусь на территории РФ, и для меня закрыты все границы. Россия не должна ли решить это каким-то образом? Я же здесь не мигрант, не беженец".

Студенческая виза Ашировой действительна до конца сентября, она оплатила обучение до конца курса, но в университете тоже разводят руками. "Университет не может влиять на решение государственных служб РФ", - сказали Ашировой в международном отделе вуза. Позже из университета Мадине прислали справку с подтверждением, что она студентка.

После возобновления международного сообщения и снятия карантина Мадина настроена уехать из России: "Если меня отпустят, я поеду в Самару. А когда весь этот дурдом закончится, я заберу все вещи и уеду".

Би-би-си не удалось оперативно связаться с пресс-службой аэропорта.

27 марта в посольстве Кыргызстана в Москве сообщили, что в транзитной зоне в аэропорту Шереметьево находится еще 17 граждан республики. В посольстве Туркменистана корреспонденту Би-би-си посоветовали обратиться в консульский отдел, но тут же добавили: "Сейчас суббота, воскресенье - все отдыхают".