"Роснефть" прекращает деятельность в Венесуэле из-за санкций США

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"Роснефть" объявила о прекращении деятельности в Венесуэле. Она продаст все активы компании, принадлежащей российскому правительству.

Все активы будут проданы, закрыты или ликвидированы, говорится в сообщении "Роснефти". Название госкомпании, которая выкупила венесуэльские активы, в пресс-релизе не приводится.

По условиям сделки, "Роснефть" получит на баланс одного из своих дочерних обществ 9,6% собственных акций. На Московской бирже такой пакет 27 марта стоил 308 млрд руб, пишут "Ведомости".

Нефтепроизводитель рассчитывает, что санкции США в отношении дочерних компаний "Роснефти" теперь будут сняты, рассказал ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Мы приняли решение, исходя из защиты интересов наших акционеров, как публичная международная компания. И мы действительно в праве ожидать от американских регуляторов выполнения их публичных обещаний", - сказал он.

С начала года США вводят санкции против дочек "Роснефти", работающих с Венесуэлой.

В феврале под санкции попала швейцарская Rosneft Trading за посредничество в перевозке и продаже венесуэльской нефти и содействие таким образом режиму президента Николаса Мадуро, которого США обвиняют в наркотерроризме. Тогда же в санкционный список США попал вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро.

После этого, в середине марта, в санкционный список вошла TNK Trading International.

Сама "Роснефть" уже несколько лет находится под секторальными санкциями США и Евросоюза - ее долговое финансирование в случае с американскими кредиторами ограничено 60 днями, пишет РБК.

Венесуэлу и "Роснефть" связывают долгие отношения. В 2013 году глава компании Игорь Сечин был в составе делегации, которая вылетела на похороны бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.

"Роснефть", согласно сайту компании, называет себя "одним из крупнейших инвесторов" в Венесуэле. На сайте перечислены несколько проектов, в которых у "Роснефти" есть доля. В основном речь идет о трудноизвлекаемых запасах углеводородов.

В 2014 году "Роснефть" выдала Венесуэле 6,5 млрд долларов в качестве предоплаты за поставки нефти. На конец третьего квартала прошлого года долг составлял 800 млн долларов. Но в отчетности, опубликованной в 2020 году, "Роснефть" не раскрыла размер долга Венесуэлы.

В 2017 году Венесуэла выдала лицензию на разработку газовых месторождений Патао и Михельонес.

"Как я неоднократно повторял, мы никогда не уйдем, нас никто не сможет изгнать, мы будем работать с Венесуэлой и мы будем наращивать уровень нашего сотрудничества", - заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин при подписании соглашений.

Компания получила право экспортировать газ из страны. В августе 2017 года "Роснефть" купила 49% индийской компании Essar Oil Limited (Nayara Enegry).

Согласно сообщению компании, вместе с этой сделкой компания получила долю в проектах в Венесуэле и уже заключенные контракты на поставку нефти с PDVSA.

Интересы России в Венесуэле

Россия последние несколько лет поддерживала Венесуэлу в обмен на развитие собственных интересов - в основном в нефтяной отрасли, военной отрасли и поставках вооружений.

Москва стала важнейшим партнером в военном и военно-техническом сотрудничестве с Венесуэлой во времена правления Уго Чавеса.

Для России эта страна очень важна из-за ее географического положения вблизи США. В декабре 2018 года в Венесуэлу на совместные учения прилетали два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. До этого бомбардировщики летали туда в 2013-м и 2008 годах. В том же 2008 году в Венесуэлу совершил поход тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

С 2001 года, когда страны подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве, армия Венесуэлы, традиционно использовавшая оружие западного производства, стала закупать российское.

Среди крупнейших контрактов - закупка 23 истребителей Су-30МК2V, поставки двух дивизионов ЗРК С-300 в 2013 году, а также комплексов "Тор", "Бук-М2" и "Печора". Еще Венесуэла получила 92 модернизированных танка Т-72, поставленных в 2012 году, 123 БМП-3Б в 2013 году и многое другое.

В Венесуэле Россия строит завод по производству автоматов Калашникова.