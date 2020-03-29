Скончался писатель Юрий Бондарев
Писатель Юрий Бондарев умер в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на его жену. Бондареву было 96 лет.
"Юрия Васильевича не стало сегодня днем. Он умер дома. Сейчас со мной вся семья, все здесь", - сказала агентству его жена Валентина Бондарева.
Писатель и сценарист Бондарев родился в 1924 году. В годы Великой Отечественной войны он ушел на фронт и несколько раз был ранен.
Бондарев стоит у истоков литературного направления, получившего название "лейтенантская проза", отказавшегося от героизации Великой отечественной войны.
Среди самых известных книг Юрия Бондарева - "Батальоны просят огня", "Последние залпы" и "Горячий снег".
Среди самых известных его книг "Горячий снег",