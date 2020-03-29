"В мэрии были взбешены". Почему в Москве объявили карантин и как в нем жить

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Вечером в воскресенье мэр Москвы внезапно объявил о введении всеобщего режима самоизоляции всех жителей столицы, независимо от возраста, уже с понедельника, 30 марта. А губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье режим всеобщей самоизоляции уже действует - с 8 вечера воскресенья.

Русская служба Би-би-си разобралась, почему режим карантина был объявлен почти сразу после того, как президент Владимир Путин анонсировал сравнительно мягкую "нерабочую неделю", и как москвичам предстоит жить при карантине.

Как заявил Би-би-си источник, близкий к мэрии, изначально об ужесточении карантинных мер планировалось объявить в конце следующей недели, но все изменило поведение москвичей.

"В мэрии были взбешены, когда увидели по "России-24" ролики с гуляющими на шашлыках москвичами", - сказал собеседник Би-би-си.

Что означает режим всеобщей изоляции

С 30 марта покидать квартиру можно будет только для похода в ближайший магазин или аптеку, поездок на работу - "если вы обязаны ходить на работу", обращения за экстренной медицинской помощью или защитой от угрозы жизни и здоровью.

Media playback is unsupported on your device Как журналист Би-би-си жила одна в четырех стенах, чередуя работу, кофе и кровать

Кроме того, можно будет выбрасывать мусор и выгуливать домашних животных.

Так можно мне ехать на работу или нет?

"Если ваша работа не приостановлена, то можете следовать на работу. Здесь сам работодатель решает, кто будет ходить, в каком количестве, - сказали корреспонденту Би-би-си на горячей линии по вопросам коронавируса. - Такой информации [нужна ли справка с адресом работы] нет, по сути она [справка] не нужна. Но если можете, то возьмите в отделе кадров или у начальства".

Оператор также сказал, что просто по факту появления в метро задерживать не будут: "Комендантского часа, если его правильно назвать, такого еще нет". На вопрос, будет ли введен комендантский час, оператор ответить, не смог, предложив адресовать вопрос руководству страны.

Могу ли я пользоваться общественным или личным транспортом?

Ограничения на передвижение транспорта, в том числе личного, пока не установлены.

В контакт-центре "Московский транспорт" сказали, что билеты (например, на 60 поездок) будут работать. Если ни разу не проехать в метро за эту неделю, срок действия проездного будет продлен.

Как будут следить за соблюдением режима самоизоляции?

Порядок контроля за соблюдением москвичами домашнего режима самоизоляции будет прописан столичным правительством в ближайшее время, сообщила РИА Новости пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова.

Мэр Москвы пообещал, что следить за соблюдением карантина будет "умная система контроля домашнего режима".

Источники Би-би-си предполагают, что нарушителей режима могут вычислять с помощью камер видеонаблюдения и данных о геолокации мобильных телефонов, полученных от сотовых операторов.

Будут ли наказывать за нарушение режима самоизоляции?

Официально об этом пока не объявлено. Источник в мэрии заявил Би-би-си, что нарушители режима изоляции, отошедшие без причин от дома на несколько сотен метров, будут наказаны в административном порядке - штрафом. Эту информацию подтвердил еще один источник, близкий к столичным властям.

Административные протоколы будут выписывать полицейские, в слежке за нарушителями помогут камеры, работающие в рамках системы "безопасный город".

Чтобы избежать штрафа, жители Москвы, которые живут не по месту постоянной регистрации, должны будут зарегистрировать свой фактический адрес на сайте mos.ru, уточнил источник в мэрии.

Будут ли выдавать пропуска для передвижений по Москве?

"В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы", - сообщается на сайте Собянина.

Как именно будет работать система спецпропусков, пока не уточняется.

Издание "Медуза" сообщало со ссылкой на источник, близкий к оперативному штабу Москвы по борьбе с коронавирусом, что после регистрации на портале каждый житель города получит уникальный QR-код - эти коды будут пропусками для выхода из дома, их нужно будет предъявлять полиции по требованию.

Спецпропуска могут быть введены после публикации отдельного акта, пояснил оперативный штаб Москвы.

Можно ли уехать из Москвы на дачу или в другой город?

Въезд и выезд из столицы не запрещен.

Законно ли введение режима всеобщей самоизоляции?

"Если в постановлении нет слов "чрезвычайная ситуация", это очень спорно. Речь идет об ограничении прав - на передвижение в том числе. Без ссылки на закон и без объявления специальных условий в соответствии с законом, это нелегитимно", - считает доктор юридических наук Елена Лукьянова.

"В соответствии со ст. 55 Конституции, ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит введение таких ограничений - исключительная компетенция Федерального собрания и президента", - говорится в заявлении главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что "в Кремле считают оправданным введение в Москве домашнего режима самоизоляции и других ограничительных мер".

Особенности карантина в других странах