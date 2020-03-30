Москва закрылась на карантин; в США ждут 100 тысяч смертей. Что нужно знать 30 марта

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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 720 тысяч, умерли более 33 тысяч человек. Самая сложная ситуация - на юге Европы и в США.

В воскресенье московский мэр Сергей Собянин посадил москвичей на карантин - с 30 марта покидать квартиру можно будет только для похода в ближайший магазин или аптеку, поездок на работу - "если вы обязаны ходить на работу", обращения за экстренной помощью.

Пока не совсем ясно, как будет работать карантин, и будут ли наказывать нарушителей "режима самоизоляции". Но в этой статье - "В мэрии были взбешены". Почему в Москве объявили карантин и как в нем жить - мы попытались ответить на первые вопросы.

В России, по последним данным, заболели 1,5 тысячи человек, 9 человек умерли. Как таковой режим карантина пока будет действовать только в Москве. В среду российский президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля, объяснив это необходимостью снизить скорость распространения инфекции. При этом жесткий карантин Путин не ввел и посоветовал все рекомендации обязательно соблюдать, поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность и "побыть дома".

О продлении ограничительных мер борьбы с коронавирусом в США до 30 апреля объявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп. На прошлой неделе он говорил, что страна откроется к Пасхе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нью-Йорк - центр эпидемии

К пятнице США обогнали Китай по числу заболевшим коронавирусом, сейчас их насчитывается более 137 тысяч человек, более 2 тысяч человек умерли. Многие политики - среди которых мэр Нью-Йорка Билл де Блазио - опасаются, что больницам может не хватить нужного оборудования для лечения больных коронавирусом.

Сейчас Трамп говорит, что пик смертности, согласно прогнозам, может наступить через две недели.

О приближении к высшей точки вспышки говорят в Италии и Испании, где от коронавируса умерло наибольшее число людей в мире. Итальянские власти ожидают резкого спада числа новых заражений в ближайшие 10 дней. В Италии, где карантин действует уже месяц, ограничительные меры будут продлены после 3 апреля.

В США от Covid-19 может умереть от 100 до 200 тысяч человек, предупредил советник американского правительства, директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний, доктор Энтони Фаучи.

В эфире Си-эн-эн он сказал, что строить прогнозы в сегодняших условиях довольно сложно, и добавил: "заразятся миллионы".

Власти в Британии, где от коронавируса скончались больше тысячи человек, говорят, что жизнь вернется к норме через полгода: это не означает, что страна будет находиться на полном карантине все эти шесть месяцев, но в той или иной мере ограничения сохранятся.

На выходных глава службы здравоохранения Англии Стивен Поуис сказал: "Если мы сможем сохранить смертность ниже 20 000 человек, это будет означать, что мы очень хорошо справились с этой эпидемией".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Испании жесткий карантин действует уже две недели

И немного других новостей о коронавирусе в мире:

О введении карантина в Нигерии - самой густонаселенной стране Африки - в воскресенье объявил президент Мохаммаду Бухари. Карантин будет действовать в двух крупнейших городах - Абудже и Лагосе.

- самой густонаселенной стране Африки - в воскресенье объявил президент Мохаммаду Бухари. Карантин будет действовать в двух крупнейших городах - Абудже и Лагосе. В Испании , где карантин действует уже две недели, вводят новые ограничения для тех, кто ходит на работу: теперь исключением из правил карантина смогут воспользоваться только работники ключевых отраслей. Сам же карантин продлен до 9 апреля.

, где карантин действует уже две недели, вводят новые ограничения для тех, кто ходит на работу: теперь исключением из правил карантина смогут воспользоваться только работники ключевых отраслей. Сам же карантин продлен до 9 апреля. Полиция в ЮАР освободила 14 рабочих, которых заперли на фабрике и заставляли делать маски. Владельца фабрики, гражданина Китая, обвиняют в том, что он не платил рабочим.

Падает цена на нефть

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Эпидемия коронавируса и ценовая война между Россией и Саудовской Аравией опустили стоимость нефти на уровни, невиданные с ноября 2002 года.

Баррель европейского сорта Brent стоит теперь всего 23 доллара.

Такими темпами нефтехранилища по всему миру заполнятся за пару месяцев, что чревато историческими пертурбациями на нефтяном рынке. По нынешним оценкам, замедление экономики из-за всемирного карантина сократит спрос на сырье на 20% по сравнению с прошлым годом, тогда как предложение остается прежним и даже вырастет, если Саудовская Аравия и Россия - крупнейшие производители нефти в мире после США - не договорятся о сокращении добычи.

Воздух стал чище

Москва закрылась на карантин; в США ждут 100 тысяч смертей. Что нужно знать 30 марта

Воздух в некоторых крупных городах Европы, где действует жесткий карантин, стал чище по сравнению с прошлым годом, следует из данных Европейского космического агентства.

"Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации двуокиси азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим.

Футбола нет! Но только не в Беларуси

Почти все футбольные турниры в мире и другие массовые спортивные мероприятия были приостановлены из-за опасности быстрого распространения коронавируса. Но не в Беларуси, где продолжается местный чемпионат.

Всеобщего карантина в стране нет, а президент Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье сыграл в хоккей. На прошлой неделе он делился советами, как уберечь себя от болезни. Говорил о пользе водки, сауны и полевых работ, а в воскресенье сказал, что "лучше умереть стоя, чем жить на коленях".

Сидят в кафе, катаются на лыжах

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Швеция - еще одна страна, которая не пошла по пути введения жестких ограничительных мер и которая рассчитывает остановить распространение коронавируса без драконовских мер.

Если в Германии нельзя собираться больше двух, то в Швеции все собрания с участием до 500 человек пока разрешены. До сих пор можно кататься на лыжах, в кафе и ресторанах сидят люди и, судя по всему, не соблюдают дистанцию в 1,5-2 метра.

О шведском казусе можно почитать в статье Какой еще карантин? Почему Швеция не закрывает магазины и парки из-за коронавируса

Пусть сами платят!

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Трамп сказал в воскресенье, что США не намерены оплачивать обеспечение безопасности принца Гарри и его жены Меган, переехавших из Канады в Калифорнию.

Трамп написал в "Твиттере", что он - большой друг и почитатель королевы Елизаветы, но "они должны платить!"

По словам представителя герцога и герцогини Сассекских, пара не будет просить США оплачивать их охрану. "Они будут полагаться на услуги частных охранников", - говорится в заявлении.

В январе принц Гарри и Меган неожиданно объявили о желании отказаться от статуса старших членов королевской семьи, что стало шоком даже для их ближайших родственников.

После обсуждения ситуации с королевой было решено, что с апреля принц Гарри и Меган больше не будут использовать королевские титулы и перестанут получать государственные средства.

Пара сначала уехала в Канаду, но по последним данным, переместилась в Калифорнию, где раньше жила Меган.

Умер, не дойдя до дома

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В Индии о введении жесткого карантина людей предупредили всего за четыре часа до начала. В результате миллионы людей оказались оторванными от дома, без денег и еды. В газете New Indian Express рассказывается печальная история 39-летнего гастарбайтера, который вынужден был 200 километров идти пешком из Дели домой в свой родной штат Мадхья-Прадеш.

Отец троих детей Ранвир Сингх работал курьером в одной из столичных закусочных, но из-за карантина его уволили. Транспорт перестал работать, и Ранвиру пришлось идти пешком. Часть пути он с другом проделал на подножке одного из немногих автобусов, направлявшихся из Дели, но все же в основном он шел пешком. В субботу утром в Агре он почувствовал себя плохо и сел у входа в хозяйственную лавку. Хозяину лавки он пожаловался на боль в груди. Тот предложил ему выпить чай и прилечь. Но Ранвиру стало хуже, и он умер.

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В день рождения Ван Гога - 30 марта - отмечают Всемирный день биполярного расстройства. Как говорят исследователи творчества Ван Гога, именно эту болезнь посмертно диагностировали у голландского художника.

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Вирус погрузил мировую экономику в кому: бизнес банкротится, люди теряют работу, доход и крышу над головой. Чтобы вернуть их к жизни, придется изрядно потратиться. В какие триллионы обойдется планете всеобщий карантин, читайте в материале нашего экономического обозревателя Алексея Калмыкова.

Дайджест подготовила Ксения Гогитидзе