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Число заразившихся коронавирусом в мире подходит к 800 тысячам, умерли, по последним данным, более 37 тысяч человек. Самая сложная ситуация - на юге Европы и в США, где число заразившихся выросло до 160 тысяч человек.

В понедельник произошел скачок смертности во Франции - в больницах умерли 418 человек - таким образом Франция стала четвертой страной мира, где жертв заболевания больше трех тысяч - по этому показателю также лидируют Китай, Италия и Испания.

В США хуже всего дела обстоят в Нью-Йорке, который стал эпицентром вспышки коронавируса в Америке. Губернатор штата Эндрю Куомо призвал медиков из других регионов страны помочь Нью-Йорку справиться со вспышкой. "Я прошу вас, всех тех, у кого пока нет коронавирусного кризиса, приехать помочь нам: мы должны дать возможность тем, кто работает по 12 часов, отдохнуть".

В округе Колумбия, где находится столица США Вашингтон, и прилегающих к нему штатах Мэриленд и Вирджиния, где проживают большинство чиновников администрации, ввели полный карантин. В Вашингтоне и окрестностях за неделю количество заболевших увеличилось вчетверо.

По распоряжению губернаторов жители могут покидать дома только в магазин и к врачу. За нарушение запрета в Мэриленде, например, полагается штраф в $5000 или год тюремного заключения, или и то и другое вместе. Вирджиния оказалась единственным штатом, установившим хоть какие-то временные сроки: по словам губернатора, жёсткий карантин должен быть отменён 10 июня. В Мэриленде и округе Колумбия запреты введены на неопределенный срок.

Первым штатом в США, объявившим карантин, стала Калифорния. Губернатор Гэвин Ньюсом издал распоряжение, согласно которому жители штата могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости, ещё 20 марта.

Вслед за ним о закрытии школ, ресторанов, отмене всех развлекательных мероприятий и введении карантина объявили власти ещё 31 штата США, а также федерального округа Колумбия, Пуэрто-Рико и главы индейского племени Навахо, имеющего в США особый статус независимой народности Navajo Nation.

Сейчас, по официальным данным, запреты разной степени строгости затронули в США как минимум 261 миллион человек.

Президент США Дональд Трамп, накануне продливший до конца апреля ограничительные меры борьбы с коронавирусом, в понедельник сказал, что ближайший месяц страну ожидают сложные времена.

Тем временем, администрация Трампа отнесла оружие к товарам первой необходимости, поэтому магазины будут оставаться открытыми даже в условиях полного карантина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На улицах Никосии пустынно, действует карантин

В России, по последним данным, заболели свыше 1,5 тысячи человек, 14 человек умерли. С понедельника Москва и Петербург закрыты на карантин. Еще два десятка российских регионов объявили режим самоизоляции. Как прошел первый день карантина в столице, можно почитать в репортаже Наталии Зотовой: Курьеров все больше, прохожих все меньше. Как прошел первый понедельник карантина в Москве

И немного других новостей о коронавирусе в мире:

На Кипре со вторника ввели комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Там и так уже действуют драконовские меры: выходить из дома можно только раз в день, получив СМС от властей. Нарушителям, у которых нет такого СМС, со вторника штраф - 300 евро. В машинах можно ездить максимум по трое, включая водителя.

со вторника ввели комендантский час с 9 вечера до 6 утра. Там и так уже действуют драконовские меры: выходить из дома можно только раз в день, получив СМС от властей. Нарушителям, у которых нет такого СМС, со вторника штраф - 300 евро. В машинах можно ездить максимум по трое, включая водителя. В Грузии ввели такой же комендантский час и отменили весь общественный транспорт. В Тбилиси закрыто метро. В стране действуют такие же правила поездки в автомобилях, как на Кипре.

ввели такой же комендантский час и отменили весь общественный транспорт. В Тбилиси закрыто метро. В стране действуют такие же правила поездки в автомобилях, как на Кипре. За нарушение карантина австралийцам в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс со столицей Сиднеем грозят штрафы до 11 тысяч австралийских долларов (7 тысяч долларов США).

В Болгарии , как ранее в Австрии , Словакии , Чехии и Боснии-Герцеговине , обязали граждан носить маски за пределами дома.

, как ранее в , , , обязали граждан носить маски за пределами дома. В Италии за сутки умерли 812 человек, заболели 4050 человек. Но есть и обнадеживающие новости: это минимальный дневной прирост с 17 марта. Карантин в стране действует уже три недели, и будет продлен как минимум до 12 апреля.

за сутки умерли 812 человек, заболели 4050 человек. Но есть и обнадеживающие новости: это минимальный дневной прирост с 17 марта. Карантин в стране действует уже три недели, и будет продлен как минимум до 12 апреля. Совбез ООН принял первые резолюции с тех пор, как начал работать по видеосвязи из-за эпидемии коронавируса.

Сотрудники интернет-гиганта Amazon в Нью-Йорке вышли на забастовку с требованием усилить меры безопасности из-за коронавируса. "Относитесь к вашим сотрудникам, как к вашим клиентам" - гласил один из слоганов на плакате в руках бастующих. Они собрались у здания сортировочного центра Amazon в Статен-Айленде, соблюдая при этом социальную дистанцию. Организатор забастовки уже уволен.

вышли на забастовку с требованием усилить меры безопасности из-за коронавируса. "Относитесь к вашим сотрудникам, как к вашим клиентам" - гласил один из слоганов на плакате в руках бастующих. Они собрались у здания сортировочного центра Amazon в Статен-Айленде, соблюдая при этом социальную дистанцию. Организатор забастовки уже уволен. Канцлер Германии Ангела Меркель останется в карантине, несмотря на то, что ее третий тест на коронавирус оказался негативным. Останется в самоизоляции и премьер Израиля Биньямина Нетаньяху, у которого также не обнаружен коронавирус.

Ангела Меркель останется в карантине, несмотря на то, что ее третий тест на коронавирус оказался негативным. Останется в самоизоляции и премьер Биньямина Нетаньяху, у которого также не обнаружен коронавирус. Организаторы всемирной выставки Экспо-2020, которая должна была пойти в Дубае в октябре, подумывают о переносе грандиозного мероприятия на год.

Коронавирус сеет бедность в Азии

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Коронавирус оставит в бедности миллионы людей в Восточной Азии, а экономический рост в развивающихся странах региона во главе с Китаем замедлится, а то и вовсе сменится спадом, предупредил Всемирный банк.

Китайская экономика - вторая по размерам после США в мире - вырастет в текущем году всего на пару процентов, тогда как до сих пор самая населенная страна мира богатела на 6-10% в год. И это при благоприятном сценарии. Если пандемию не удастся обуздать, вирус сведет рост на нет, что чревато проблемами для всего мира.

Если раньше Всемирный банк прогнозировал, что в 2020 году 35 млн жителей Восточной Азии, включая 25 млн китайцев, поднимутся над чертой бедности, условно проведенной на уровне 5,50 доллара в день, то из-за коронавируса эти оценки устарели. В новом прогнозе бедность сократится только на 11 млн, а при неблагоприятном развитии событий и вовсе увеличится, на те же 11 млн.

Соцсети против дезинформации о коронавирусе

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Facebook вслед за Twitter и Instagram удалил несколько видеозаписей президента Бразилии на тему коронавируса за нарушения правил сообщества. Посты Жаира Болсонару распространяли дезинформацию, решило руководство соцсети.

Болсонару - один из тех политических деятелей, кто выступает против официальных рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, в частности демонстративно не соблюдает социальную дистанцию.

В удаленных роликах Болсонару принижал пользу карантина и призывал бразильцев работать и спасать экономику.

Кража в день рождения

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Из закрытой на карантин галереи в ночь на понедельник украли картину Ван Гога "Весенний сад". Воры взломали двери музея "Зингер" в голландском Ларене в день рождения художника, сняли со стены картину и скрылись до приезда полиции. Больше ничего не взяли.

Своего единственного ван гога "Зингеру" одолжил Гронингенский музей - один из крупнейших в Нидерландах. "Я пока что очень зол, но понемногу накатывает грусть", - сказал директор взломанной галереи Йан Рудольф де Лорм и попросил воров поосторожнее обращаться с шедевром, чтобы "рано или поздно он вновь явился публике в первозданном виде"

Почему в Африке так мало случаев?

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В Африке зарегистрировано 4847 случаев заражения коронавирусом Covid-19 и 155 смертей. Более половины обнаруженных носителей вируса приходится на четыре страны на крайнем юге и крайнем севере континента: ЮАР, Египет, Алжир и Марокко.

Почему так мало - относительно размеров континента - пока никто точно сказать не может, но ВОЗ призывает страны континента готовиться к худшему. Многие говорят, что в Африке почти не делают анализов. Подробнее можно почитать в статье Юри Вендика Коронавирус: ждет ли Африку катастрофа?

Первое комплексное исследование случаев госпитализации и смерти в Китае показывает, что риск осложнения и смерти от Covid-19 растет с возрастом, пишет Guardian. Риск увеличивается для пациентов, начиная с 50 лет.

"Наш анализ очень четко показывает, что в возрасте 50 лет и старше госпитализация гораздо более вероятна, чем в возрасте до 50 лет, и большая часть случаев может привести к летальному исходу", - говорит профессор и соавтор исследования Азра Гани.

Анализ показал, что, хотя общий уровень смертности для подтвержденных случаев составил 1,38%, этот показатель резко возрастал с возрастом - с 0,0016% в возрасте до 10 лет до 7,8% в возрасте 80-ти лет и старше.

Исследование показало, что только 0,04% детей в возрасте от 10 до 19 лет нуждались в стационарном лечении по сравнению с более чем 18% в возрасте 80 лет и старше.

Резкий рост наблюдался также среди групп среднего возраста: 4% людей в возрасте 40 лет, нуждающихся в стационарном лечении, и более 8% пациентов в возрасте 50 лет.

Опасность для коренных народов

Представители коренных народов Южной Америки пытаются оградить себя от пандемии, пишут Guardian и Spiegel: со времен открытия американского континента вирусы были главной угрозой жизни аборигенов. В Южной Америке заболели почти 8 тысяч человек, и племена в Бразилии, Эквадоре, Колумбии и Перу опасаются, что если их затронет эпидемия, последствия могут быть катастрофическими.

"Коронавирус может стереть нас с лица Земли", - предупреждает Ианукула Кайяби, лидер племени из бразильского национального парка Шингу, где проживают еще 16 племен.

"Если коронавирус дойдет до коренных народов, последствия будут ужасными", - говорит Грегорио Диас Мирабаль, глава местной организации аборигенов из джунглей Амазонки. Он посоветовал местным племенам самоизолироваться.

Как сказал в интервью Spiegel бразильский защитник прав коренных народов, до 2006 года возглавлявший бразильское государственное агентство по делам коренного населения Funai Сидни Поссуэло, больше всего пострадают племена, у которых почти нет контактов с белым населением. Он выразил озабоченность тем, что нынешнее руководство госагентства не предупреждает местные племена об опасности вируса. По словам Поссуэло, бразильские власти ничего не делают для защиты местных племен, подвергая их опасности заражения. Не так давно главой Funai был назначен бывший миссионер, и Поссуэло опасается, что в своем стремлении обратить аборигенов в христианство они лишь принесут племенам смертельный вирус.

"Я не могла дышать"

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Когда у 34-летней Евгении Тайлер появились кашель и насморк, она встревожилась и позвонила в больницу - но ей сказали, что это легкая простуда и не стоит беспокоиться. Неделю спустя она начала задыхаться, и ее молодой человек отвез ее в отделение скорой помощи. Взглянув на рентгеновский снимок легких Евгении, врач сразу сказал, что у нее Covid-19.

О симптомах, лечении и условиях в британской больнице, а также о том, какую роль в ее болезни сыграли проблемы со щитовидной железой, с Евгенией поговорила наш корреспондент Алина Исаченко. "Я не могла дышать, началась истерика": рассказ пациентки из Беларуси, пережившей коронавирус в Британии

Дайджест подготовила Ксения Гогитидзе